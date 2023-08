Silent Cinema in Dolby Atmos: Weltpremiere am 17. August im Münchner Kino am Königsplatz

„Manta Manta – Zwoter Teil“ am 17. August im Kino am Königsplatz in München in die erste Kinovorführung mit immersiven Dolby Atmos Ton über Kopfhörer.

14. August 2023 – Am 17. August 2023 findet im Kino am Königsplatz in München eine Weltpremiere statt: Erstmals begeistert eine Silent-Cinema-Vorführung in immersivem Dolby Atmos Sound! Das Freiluftkino hat sich mit Dolby, Panoptimo, Kinopolis und Constantin zusammengetan, um den Besuchern die besondere Klangerfahrung Dolby Atmos näherzubringen. Das Material dafür liefert der Nachfolger eines deutschen Kult-Klassikers: „Manta Manta – Zwoter Teil“ bietet Prominenz, Nostalgie – und erstklassige Audioqualität per Kopfhörer.

Kult-Film: Manta Manta – Zwoter Teil

1991 amüsierten die Abenteuer von Bertie, Klausi und Uschi ein Millionenpublikum. Nach über dreißig Jahren folgt nun mit „Manta Manta – Zwoter Teil“ der Nachfolger der Kult-Komödie, wieder mit Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler, wieder mit derbem Humor und markigen Sprüchen.

Kult-Kino: Kino am Königsplatz

Das Konzept Freiluftkino kehrt dieses Jahr zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder an den Münchner Königsplatz zurück und begeistert bis zu 5.000 Menschen pro Abend. Drei Vorstellungen gibt es täglich: Um 16 Uhr und 18 Uhr werden Familienfilme gezeigt, um 21:30 Uhr folgt der Hauptfilm des Tages. Am 17. August stellt „Manta Manta – Zwoter Teil“ das Hauptprogramm und markiert damit ein weltweites Debut: Silent Cinema mit Dolby Atmos.

Kult-Klang: Dolby Atmos

Dolby Atmos ist ein spezielles Tonformat, das einen dreidimensionalen, geradezu greifbar echten Klangeindruck entstehen lässt. Entwickelt wurde das Format für große Setups mit zehn oder mehr Lautsprechern – dank innovativer Technologie ist es aber auch möglich, den räumlichen Sound über Kopfhörer zu erleben. Genau das passiert am 17. August im Kino am Königsplatz: Statt über Lautsprecher wird der Ton auf Kopfhörer übertragen, die jeder Zuschauer trägt. Das sogenannte „Silent Cinema“ ermöglicht so den Freiluftkino-Spaß ohne störende Hintergrundgeräusche und Lärmbelastung in der Innenstadt, hat in der klassischen Form aber klangliche Nachteile. Durch den Einsatz von Dolby Atmos werden diese Nachteile überwunden – bester Kino-Sound und Open-Air-Feeling zugleich!

Kult-Partner: Panoptimo und Kinoliebe

Innovative Konzepte sind nur mit innovativen Partnern umsetzbar. Einer davon ist das Postproduktionshaus PANOPTIMO. „PANOPTIMO sieht Realtime Audio als vielversprechenden Zukunftsmarkt“, sagt Timo Andert, Geschäftsführer von PANOPTIMO. „In Zusammenarbeit mit Kinoliebe und Dolby haben wir den Grundstein für zukünftige Projekte, Formate und Anwendungen gelegt. Die Unterstützung mit Personal, Technik und Know-how im IT- und Netzwerkbereich ermöglicht PANOPTIMO, ihre Stärken bei dieser Innovation einzubringen.“

Simon Pirron von Kinoliebe betont die spannenden Entwicklungsbereiche im Kino, wie die gleichzeitige Darstellung mehrerer Sprachversionen und die Bereitstellung barrierefreier Fassungen als kinogebundene Abspielmöglichkeit. Er sagt: „Zudem freue ich mich über die Zusammenarbeit mit Dolby und die Präsentation des Constantin-Titels ‚Manta Manta Zwoter Teil‘ als Dolby Atmos-Fassung.“ Diese Beispiele zeigen das Potenzial und die Innovationskraft dieser neuen Lösungen für Live-Events und Kinoerlebnisse.

Die Daten im Überblick

Manta Manta – Zwoter Teil (2023)

Silent Cinema mit Dolby Atmos

Kino am Königsplatz

Einlass: 20:00 Uhr

Projektionsstart: 21:30 Uhr

So funktioniert es:

Besucher erwerben ein Ticket auf der Website kinoliebe.de, laden sich die „Listen Everywhere“ App auf ihre Handys und bringen die eigenen Kopfhörer mit. Am Platz loggen sie sich in das Event-Netzwerk „Manta Manta“ ein und geben den individuellen WiFi-Code ihres Tickets ein. Der Echtzeit-Stream in Dolby Atmos wird über die App aktiviert und das immersive Kinoerlebnis beginnt. Für Zuschauer, die vom 9. bis 16. August bereits das Kino am Königsplatz besucht haben, ist die Teilnahme kostenlos.

Da es sich um eine Freiluftveranstaltung handelt, ist wetterangemessene Kleidung zu tragen. Bei Gefahrenlage wird die Veranstaltung verschoben, eine entsprechende Information erfolgt vor Ort sowie über Instagram: @kinoliebe.de

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

Firmenkontakt

Dolby Germany GmbH

Andreas Stumptner

Deutschherrnstraße 15-19

90429 Nürnberg

+49-911-928-91-0



https://www.dolby.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



https://www.rtfm-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.