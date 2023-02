Silent Angel: Neue Produkte für ein klangstarkes Streaming-Erlebnis

Silent Angel geht seinen erfolgreichen Weg der wirkungsvollen Klang-Optimierung von Music-Streaming-Systemen konsequent weiter und präsentiert mit Genesis GX und Bonn NX eine Wordclock sowie einen Netzwerk-Switch, die mit präzisester 10- und 25-Megahertz Clock-Technologie, aufwändig mechanisch wie elektrisch entkoppelten Gehäusen, unterschiedlichen Stromversorgungs-Optionen und vergoldeten Kontakten audiophile Ergebnisse der Superlative garantieren. Der ebenfalls neu vorgestellte Standalone-Streamer Bremen B2 verbindet klangliche Faszination mit intuitiver Bedienbarkeit und bietet in Kombination mit Endstufen oder Aktivlautsprechern ein ganzheitliches Streaming-Erlebnis auch ohne Computer.

Korschenbroich, 13. Februar 2023 – Silent Angel, ausgewiesener Spezialist für digitale Audioübertragungstechnologien, stellt mit Genesis GX und Bonn NX eine Wordclock und einen Netzwerk-Switch für allerhöchste klangliche Ansprüche vor. Darüber hinaus sorgt der Standalone-Streamer Bremen B2 für noch mehr Komfort beim Musikgenuss per Internet.

Bonn NX: Netzwerk-Switch für audiophile Gourmets

Bereits mit dem Netzwerk-Switch Bonn N8 Pro hat Silent Angel eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welchen Einfluss Komponenten eines Netzwerkes auf die Audioqualität haben. Mit Bonn NX verfolgt der Hersteller die eingeschlagene Richtung konsequent weiter und präsentiert einen Switch, der bis zur letzten Schraube auf engelsgleichen Klang optimiert ist. Das akribisch auf perfekte Vibrationsdämpfung und ideale elektrische Abschirmungseigenschaften ausgelegte, zweiteilige Gehäuse aus galvanisiertem Stahl und einer Aluminiumlegierung beherbergt acht goldbeschichtete Ethernet-Ports. Die auf einem TXCO (Temperature Compensation Crystal Oscillator) basierende, ultrapräzise Wordclock sorgt für minimale Latenz- und Jitter-Werte an der Grenze des Machbaren. Gleichzeitig erlaubt der vergoldete Wordclock-Anschluss zusätzlich die Verwendung einer externen 25 Megahertz-Clock wie der Genesis GX von Silent Angel. Und auch bezüglich der Stromversorgung bietet der Bonn NX weitreichende Optimierungsmöglichkeiten: Steht das integrierte, sorgfältig abgeschirmte Schaltnetzteil bereits für eine herausragende Performance, so erlaubt die zusätzliche 12-Volt-Eingangsbuchse darüber hinaus die Verwendung von High-End Netzteilen der Silent Angel Forester Serie. Ein ebenfalls vergoldeter eigener Masseanschluss vermeidet Brumm-Einstreuungen aller Art wirkungsvoll und unterstreicht abermals die konsequent audiophile Ausrichtung des Bonn NX.

Präzision hat einen Namen: Genesis GX

Dass die Qualität einer digitalen Übertragung von Audiodaten mit der Präzision der Wordclock steht und fällt ist inzwischen allgemein Konsens, aber kaum ein Hersteller bietet ein akkurateres Taktgefühl als Silent Angel mit der Genesis GX: Während bisherige Konzepte auf einer 10 Megahertz Taktung beruhten, die ursprünglich für GPS-Systeme entwickelt worden war, fußt Genesis GX auf TXCO-Chips mit einer Taktung von überragenden 10- und 25 Megahertz, wie sie auch für anspruchsvollste wissenschaftliche Mess-Aufgaben zum Einsatz kommt. Dabei bietet Genesis GX nicht weniger als vier unabhängige Wordclock-Ausgänge, von denen zwei als 25 Megahertz-Varianten ideal zum Zusammenspiel mit High End Geräten wie dem Bonn NX Switch geeignet sind. 10-Megahertz-kompatible Geräte können an anderen beiden Ausgängen angeschlossen werden. Wie der Bonn NX verfügt auch die Genesis GX Clock über ein aufwändig vibrationsgedämmtes Gehäuse und wirkungsvolle Dämpferfüße, so dass die Taktgeber-Einheiten völlig frei von jeglichen Störfaktoren ihrer Präzisionsarbeit nachgehen können. Und auch die Genesis GX bietet ungeachtet ihres für höchste audiophile Ansprüche entwickelten Radar-Grade Schaltnetzteils die Möglichkeit zu Anschluss eines externen linearen Forester F2 Power Supply.

Vollendeter Streaming-Komfort mit bestem Klang: Bremen B2

Der konsequent auf Klang optimierte Standalone-Streamer Bremen B2 von Silent Angel macht High-Resolution-Streaming besonders flexibel wie intuitiv und kann seine klangliche Faszination damit voll entfalten. Über analoge und digitale Audio-Ausgänge im S/PDIF oder AES/EBU-Format beziehungsweise I2S verbindet sich Bremen B2 nahtlos mit Spielpartnern aller Art und kann in Verbindung mit Endstufen oder Aktivlautsprechern als völlig eigenständige HiFi-Anlage fungieren. Dabei empfängt der Bremen B2 seine Daten entweder per Ethernet oder – über seine elegant ins Gehäuse integrierte Antenne – mittels drahtloser WiFi-Übertragung, was seine Aufstellung erfreulich flexibel macht. Selbst NAS-Laufwerke lasse sich via DLNA problemlos und ganz ohne Konfigurationsaufwand einbinden. Die intuitiv bedienbare VitOS Lite App erlaubt die komfortable Verwaltung von Inhalten, darüber hinaus lässt sich Bremen B2 als erste Komponente von Silent Angel aber auch ganz ohne Mobilgerät direkt an der Frontplatte bedienen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Netzwerk-Switch Bonn NX, der Wordclock-Generator Genesis GX sowie der Standalone-Streamer Bremen B2 von Silent Angel sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

Bonn NX: 3.499,00 Euro

Genesis GX: 3.299,00 Euro

Bremen B2: 899,00 Euro

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

Firmenkontakt

IAD GmbH

IAD GmbH

Johann-Georg-Halkse-Str. 11

41352 Korschenbroich

0800/2345007

02161/61783-50

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Pressekontakt

IAD GmbH

Krey Baumgartl

Johann-Georg-Halske-Str. 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-13

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.