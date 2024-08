Sightseeing aus der Luft: Im historischen Doppeldecker über Virginia Beach fliegen

Ein besonderes Erlebnis erwartet Flugzeugenthusiasten im Military Aviation Museum Virginia Beach: ein Rundflug im historischen Doppeldecker aus dem Zweiten Weltkrieg mit offenem Cockpit. Die betagte, aber bestens in Schuss gehaltene Boeing Stearman kam ursprünglich 1941 für das US Army Air Corps zum Einsatz. Ein Flug mit ihr bietet eine großartige Panoramaaussicht auf die Küste von Virginia Beach mit den kilometerlangen Sandstränden sowie weitläufigen Naturerholungsgebieten und eignet sich ideal für spektakuläre Fotos. Die Rundflüge finden jedes Jahr an den Wochenenden von Mai bis September statt. Ein 15-minütiger Flug kostet 175 US-Dollar, 30 Minuten sind für 350 US-Dollar buchbar.

Wer lieber am Boden bleibt, kommt im Military Aviation Museum ebenfalls auf seine Kosten und kann eine der weltweit größten Privatsammlungen von Militärflugzeugen des Ersten und Zweiten Weltkriegs bestaunen. Neben Nachbildungen präsentiert das Museum zahlreiche originale Flugzeuge. Das Besondere: Alle sind noch voll flugtauglich und kommen regelmäßig bei Air Shows zum Einsatz.

Ein besonders stimmungsvolles Erlebnis erwartet die Besucher am 6. und 7. September 2024. Bei der Balloon Glow and Laser Show im Military Aviation Museum haben sie die Möglichkeit, in einem Heißluftballon mitzufahren (Tickets ab 35 US-Dollar pro Person). Daneben gibt es Live-Musik, Kinderspielecken, Foodtrucks und handgemachte lokale Erzeugnisse. Das große Finale startet nach Einbruch der Dunkelheit: Bei der eindrucksvollen Balloon Glow und Laser Show werden die Ballons bei musikalischer Untermalung zum Leuchten gebracht und mit einer außergewöhnlichen Licht- und Lasershow in Szene gesetzt.

Mehr Informationen und Tickets gibt es unter www.militaryaviationmuseum.org

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

