Siemens AG und Paessler AG stärken ihre Partnerschaft im Industriesektor

Paessler PRTG als wichtiger Bestandteil der Siemens Lifecycle Management Suite

Nürnberg, Deutschland, 25. Mai 2023 – Siemens und Paessler geben bekannt, dass die Monitoring-Software Paessler PRTG als Monitoring-Lösung für die Siemens Lifecycle Management Suite (LMS) eingesetzt wird.

Auf der Hannover Messe im April 2023 verstärkten Siemens und Paessler ihre Zusammenarbeit im Industriesektor und gaben bekannt, dass Paessler PRTG ein wesentlicher Bestandteil der Lifecycle Management Suite (LMS) von Siemens wird. „Mit PRTG von Paessler erweitern wir unsere Lifecycle Management Suite um eine moderne IT/OT-Online-Monitoring-Lösung,“ erklärt Daniel Leese, Produktmanager der Lifecycle Management Suite bei Siemens. „Dies ermöglicht unseren Kunden, automatisch ein Reactive Maintenance Work Package zu generieren.“ Die IT- und OT-Monitoring-Daten und -Alarme von PRTG lassen sich so einfach in die Arbeitsabläufe und Prozesse der Ingenieure und Techniker integrieren.

Diese Entwicklung fußt auf einer bestehenden Partnerschaft zwischen Siemens und Paessler. Die Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet und heben nun ihre Beziehung auf eine strategische Ebene, um die kombinierten Stärken von Siemens und PRTG im industriellen Bereich zu nutzen.

Paessler PRTG und Siemens Industrial Automation DataCenter (IADC)

PRTG wird bereits mit Siemens‘ Industrial Automation DataCenter (IADC) eingesetzt, das von der LMS gewartet werden kann. Es überwacht die verschiedenen Komponenten des IADC, zeigt die gesammelten Monitoringdaten in Dashboards an und alarmiert die Systemadministratoren bei Ausfällen. Dies trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit und den störungsfreien Betrieb des Rechenzentrums zu gewährleisten. Darüber hinaus verschafft PRTG der LMS eine Transparenz über die Faktoren IT und OT.

Helmut Binder, CEO von Paessler, schätzt das anhaltende Vertrauen, das Siemens in PRTG setzt. „Es ist eine Ehre, dass ein Weltklasse-Unternehmen wie Siemens – mit seinem Ruf für Innovation und Qualität – PRTG gewählt hat, um seine Lösungen für die Industrie zu ergänzen“, sagt Helmut Binder. „Dies unterstreicht nicht nur die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unserer Monitoring-Software, sondern auch den Wert, den sie im industriellen Umfeld bietet.“

In den letzten Jahren hat Paessler seinen Fokus über die IT hinaus in die Welt von OT und IIoT ausgeweitet. Mittlerweile überwacht das Unternehmen bereits industrielle Infrastrukturen auf der ganzen Welt. Mit der Veröffentlichung von Paessler PRTG OPC UA Server, einer Produkterweiterung, die Monitoring- und Alarmdaten von PRTG für Überwachungs- und Kontrollsysteme (wie SCADA) bereitstellt, hat Paessler einen weiteren Schritt in die OT-Welt gemacht.

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

