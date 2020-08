Sieger des Red Dot 2020 im Award “Interface Design”

Custom Interactions gewinnt mit Smiths Detection den

Red Dot 2020 im Award “Interface Design”

Gemeinsam mit dem Unternehmen “Smiths Detection” (Standort Deutschland in Wiesbaden) haben wir den Red Dot 2020 im Award “Interface Design” gewonnen. Die Prämierung erfolgte fĂĽr das GUI des innovativen Gepäck-Scanners (HI-SCAN 6040 CTiX) fĂĽr die Handgepäckkontrolle an Flughäfen.

Mittels CT erstellt das Gerät eine 360° Ansicht des gesamten Inhalts des Gepäcks. Mit dem neuen System ist es ebenfalls möglich, Flüssigkeiten und Laptops im Gepäckstück zu belassen. Das führt zu geringeren Wartezeiten und einer einfacheren Sicherheitskontrolle für alle Beteiligten bei gleichzeitig höheren Sicherheitsstandards.

In diesem Projekt traten wir als Berater und Designer zum GUI dieser neuen Lösung auf. Das Projektziel war, unserem Kunden diverse Vorschläge nach unserem Data Driven UX Design Ansatz durch unsere Expertise zu liefern.

Durch Workshops und Feldstudien an diversen Flughäfen konnte unser Team die Herausforderungen und den aktuellen Umgang mit den Systemen der Nutzer analysieren und basierend darauf Prototypen bis zu Endreife erstellen.

Am 03.08.2020 veröffentlichte der Red Dot Design Award den Sieg in der Kategorie “Interface Design” unseres gemeinsamen Projekts.

Eine Fallstudie zu der Entwicklung und deren Projektschritten ist unter Custom-Interactions.com/RedDot2020 zum Download veröffentlicht.

