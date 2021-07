Sie müssen nicht länger träumen!

Modernste Baukonzepte in hervorragender Umsetzung in bester Innenstadtlage von Basel

Das Projekt “Im Leonhard” integriert Wohnen und Arbeiten an einem Standort. Die Gewerbeflächen sind auf fünf Stockwerke verteilt. Die bereits vermieteten Attikawohnungen befinden sich auf zwei Stockwerken.

Im Neubauprojekt sind über 2.400 qm modernster Gewerbe- und Büroflächen verfügbar. Sie wurden für den Mieter bezugsbereit ausgestattet. Die drei unteren Stockwerke sind derzeit noch zu mieten.

Ein Ausbauniveau von dem Viele träumen

“Die Mieter sollen sich wohlfühlen und für seine produktive Arbeit eine gute Umgebung vorfinden”, so die Eigentümerschaft. Die Büroflächen entsprechen den modernsten Anforderungen, sind hell und einladend. Die verarbeiteten Materialien, die Farbgebung der Räume, die Konzipierung der Fenster und die interne Beleuchtung sind modern und zeitlos. Für den Sonnenschutz sorgen -je nach Lage des Fensters- sowohl Fassadenmarkisen wie auch Stoffstores. Die Raumkühlung in den Räumen wird über ein zentrales Lüftungssystem geregelt und ist über elektronische Steuerungssysteme in jedem Stockwerk regulierbar. Die Stockwerke sind über ultraschnelle Personenlifte bzw. Treppenhäuser erreichbar. In der Einstellhalle, im ersten Untergeschoss, stehen insgesamt 29 Parkplätze. Im Untergeschoss befinden sich ebenfalls voll klimatisierte Lagerräume.

Lernen Sie die weiteren Vorteile des Projektes “Im Leonhard” kennen

Das Objekt liegt am Steinenring, einem Teil des Cityrings. Die Nähe zur Innerstadt Basel und die kurzen Verbindungen zur Autobahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen für diesen Standort. Mit dem Auto sind Sie in wenigen Minuten an den Autobahnzubringern Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland. Der Bahnhof SBB ist zu Fuss in fünf Minuten zu erreichen. Zu den wichtigsten Tramlinien der Stadt und der Vororte gelangen Sie über die nahe gelegene Station “Heuwaage”. Das gesamte Projekt “Im Leonhard” besticht durch seine moderne Konzeption und einen überdurchschnittlich hohen Ausstattungsstandard.

Wollen Sie mitten ins Geschehen?

Die Innenstadt von Basel mit ihrem grossen Angebot an Geschäften und Restaurants erreichen Sie bequem zu Fuss. Möchten Sie sich in den Arbeitspausen erholen? In wenigen Gehminuten erreichen Sie die Naherholungsgebiete Schützenmattpark oder den Zoologischen Garten.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.