Sickertunnel CaviLine überzeugt nach 5 Jahren Betrieb

Versickerungsanlagen bei der Lokhalle Freiburg

Fünf Jahre nach der Inbetriebnahme der Versickerungsanlagen an der Lokhalle Freiburg bestätigen die Erfahrungen aus dem Betrieb: Die Anlage ist leicht zugänglich, inspizierbar und wartungsfreundlich. Ein neuer Film unter www.mall.info/unternehmen/mall-tv/regenwasserbewirtschaftung/regenwasserversickerung/ zeigt anschaulich, wie der Einstieg in den Tunnel erfolgt und wie leicht sich der Zustand der Anlage überprüfen lässt.

Der Bebauungsplan sah vor, dass anfallende Niederschläge möglichst auf dem eigenen Geläuf versickern sollten. Da das gesamte Kulturdenkmal nachhaltig saniert wurde, war für Eigentümer Lars Bargmann klar, dass dann auch für das Regenwasser nur eine nachhaltige und umweltfreundliche Versickerungslösung in Frage kommt. Deshalb wurden im Norden und Süden des Gebäudekomplexes 2020 zwei unterirdische Versickerungsrigolen aus CaviLine-Tunnelelementen eingebaut. Den Bauherrn hat damals vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis der Mall-Lösung überzeugt. Aber er sieht auch heute noch zwei entscheidende Vorteile, nämlich leichte Wartung und Begehbarkeit der Anlage. Sein Fazit: „Die Entscheidung würde ich heute wieder so treffen.“ Der Sickertunnel aus Stahlbeton kombiniert eine hohe Versickerungsleistung mit einer stabilen, flächigen Bauweise und ist deshalb besonders wirtschaftlich. Je nach Anforderung kann er beliebig erweitert und mit einer Behandlungsanlage kombiniert werden.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von 105 Mio. Euro.

