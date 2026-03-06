Sichuan Kultur und Tourismus in Berlin

Vom 3. bis 5. März 2026 hat das Departement für Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan zahlreiche führende inbound-Reiseveranstalter der Provinz organisiert, um an der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) – der weltweit größten und einflussreichsten Veranstaltung der Tourismusbranche – in Berlin, Deutschland, teilzunehmen und gleichzeitig die öffentliche Promotionsveranstaltung der Weltreise des Pandas – Chinesische (Sichuan) Pandakultur- und Tourismuswoche durchzuführen. Dies ist die erste große Promotionsveranstaltung von Sichuan Kultur und Tourismus auf dem europäischen Markt im Jahr 2026. Ziel ist es, mithilfe der Plattform der internationalen Top-Messe den hochwertigen europäischen Quellmarkt präzise zu erweitern und der Welt den einzigartigen Charme von „Blühender Himmelsfußland – Bequemes Sichuan“ lebendig zu vermitteln.





Nutzen des globalen „Wetterfahners“ zur präzisen Anbindung an den professionellen europäischen Markt

Die Internationale Tourismusbörse Berlin gilt als der „Wetterfahner“ der globalen Tourismusbranche. Die Messe 2025 zog mehr als 5.800 Aussteller aus über 170 Ländern und Regionen sowie über 100.000 Fachbesucher an. In diesem Jahr präsentierte die Sichuan-Messegruppe sich im chinesischen Pavillon auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter City. Durch die Verteilung zweisprachiger Werbematerialien, professionelle Beratung zu Reisewegen, Verhandlungen und Anbindungen im Inbound-Geschäft, die Ausstellung von Sichuan Intangible Cultural Heritage-Kultur- und Kreativprodukten sowie die on-site Interaktion mit Panda-Puppen wurden die Kultur- und Tourismusressourcen sowie -produkte Sichuans globalen Reiseveranstaltern umfassend vorgestellt.

Für diese Teilnahme wurde speziell mit dem Departement für Kultur und Tourismus der Stadt Chongqing zusammengearbeitet. Unter dem Thema „Bashu-Kultur- und Tourismuskorridor“ wurden gemeinsam verkettete Reisewegprodukte??, die die Kernressourcen wie den Pandas Lebensraum, die Drei-Schluchten-Region des Yangtze und die Welterbestätten abdecken. Beide Seiten arbeiten gemeinsam daran, den internationalen hochwertigen Quellmarkt zu erweitern, die globale Einflussnahme des Bashu-Kultur- und Tourismuskorridors zu vertiefen und europäische Reiseveranstalter zu bewegen, Sichuan und Chongqing in die wichtigsten Ziele des Inbound-Tourismus aufzunehmen.

Von der professionellen Plattform zum öffentlichen Markt – die Pandakultur erreicht die Berliner Öffentlichkeit

Vom 3. bis 5. März 2026 fand die öffentliche Promotionsveranstaltung der Weltreise des Pandas – Chinesische (Sichuan) Pandakultur- und Tourismuswoche 2026 in der Galerie Olymp im Olympischen Korridor Berlins statt. Die Veranstaltung wurde in der Form von „vielfältiger Ausstellung + interaktiver Erläuterung + immersive Erfahrung“ gestaltet und umfasste reichhaltige Inhalte wie einen Panda-Empfangsbereich, eine Galerie mit exquisiten Bildausstellungen, einen Stand für Intangible Cultural Heritage-Kultur- und Kreativprodukte, einen Stand für Werbematerialien sowie einen Bereich für charakteristische Vorführungen und immersive Interaktionserfahrungen.

Unter dem Klang der Guzheng strömten die Berliner Bürger in großer Zahl herbei. Auf der Veranstaltung wurden mehr als 20 exquisitere Bilder zu Sichuan Kultur und Tourismus ausgestellt, die die weltberühmten Erbestätten und Naturschutzgebiete wie den Pandas Lebensraum, Jiuzhaigou, Huanglong, Sanxingdui und den Großen Buddha von Leshan abdeckten. Mehr als zehn Intangible Cultural Heritage-Kultur- und Kreativprodukte wie das Chengdu-Lackwerk und die panda-thematische Shu-Bordüre wurden gemeinsam präsentiert und zeigten auf direktem Weg die tiefe kulturelle Fundierung der Himmelsfußland-Kultur. In dem Interaktionserlebnisbereich ermöglichten Erlebnisprojekte wie das Abklatschen von Neujahrsbildern, das Bemalen von Pandas und das Zeichnen von Panda-Rollenbildern den Berliner Bürgern, in einer immersiven Atmosphäre die Lebensästhetik und den einzigartigen Charme des „Bequemen Sichuan“ zu spüren.





Ein wichtiger Schritt zur vertieften Entwicklung des europäischen Quellmarktes und zur Beschleunigung der Erholung des Inbound-Tourismus

Dieser Besuch in Berlin, Deutschland, ist ein entscheidender Schritt für Sichuan Kultur und Tourismus, um den europäischen Quellmarkt präzise zu vertiefen und die Erholung des Inbound-Tourismus zu beschleunigen. Laut Statistik wurde am Eröffnungstag allein der Sichuan-Stand von über 40 Reiseveranstaltern aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Tschechien, der Schweiz und Österreich besucht – alle zeigten ein großes Interesse an Sichuan. Es wird geschätzt, dass mehr als 100 Reisegruppen organisiert werden, und die Zahl der Personen, die nach Informationen zu Reisen nach Sichuan, China, fragten, übertraf bei weitem die vergangenen Jahre. Dadurch entstand in Berlin ein regelrechtes „Sichuan-Fieber“.

Durch den doppelten Antrieb von „professioneller Tourismusmesse + öffentlichen Veranstaltungen“ wurde nicht nur die Bekanntheit und das Ansehen der Marke „Blühender Himmelsfußland – Bequemes Sichuan“ auf dem europäischen Markt effektiv gesteigert, sondern auch der Umsetzungspfad von der Ressourcenausstellung bis zur Produktvermarktung geöffnet. Dies liefert europäischen Reiseveranstaltern reichhaltige Materialien und eine Kooperationsgrundlage für die Entwicklung von Inbound-Reisewegen von Deutschland und Europa nach Sichuan.

Mit der ständigen Intensivierung der internationalen Flugverbindungen Sichuans und der kontinuierlichen Optimierung der Einreiseerleichterungsmaßnahmen wird der erfolgreiche Abschluss dieser Veranstaltung dem Inbound-Tourismusmarkt Sichuans im Jahr 2026 starke Impulse verleihen, mehr europäische Touristen anlocken, das Himmelsfußland zu besuchen und die natürlichen Wunder sowie den kulturellen Charme des bequemen Sichuan persönlich zu erleben.

