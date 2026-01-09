Sichtbarkeit neu gedacht: Online-Kongress vereint Strategie, Tools und innere Klarheit

Sichtbarkeits-Online-Kongress startet am 16. Januar 2026

Frankfurt, Januar 2026 – Sichtbarkeit ist heute weit mehr als Reichweite und Likes. Genau hier setzt der kostenfreie Sichtbarkeits-Online-Kongress 2026 an, der vom 16. bis 24. Januar 2026 vollständig online stattfindet. Gastgeber Leonie & Markus Walter bringen führende Experten aus Marketing, Positionierung, Vertrieb, KI, Personal Branding und Persönlichkeitsentwicklung zusammen.

Der Kongress richtet sich an Berater, Coaches, Trainer, Selbstständige und Dienstleister, die ihre Sichtbarkeit strategisch aufbauen und nachhaltig Kunden gewinnen wollen – ohne sich zu verbiegen und ohne sich im Überangebot an Technik-Tools zu verlieren.

„Viele Menschen sind sichtbar, aber nicht wirksam“, sagt Markus Walter. „Im Kongress zeigen unsere Experten, dass nachhaltige Sichtbarkeit immer aus dem Zusammenspiel von Klarheit, Strategie und Umsetzung entsteht.“

Breites Themenspektrum mit hochkarätigen Speakern

Der Sichtbarkeits-Online-Kongress 2026 vereint über 30 renommierte Experten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit dabei sind:

Dirk Kreuter, Oliver Geisselhart, Nicole Frenken & Susanne Pillokat-Tangen, Calvin Hollywood, Marike Frick, Heiko Häusler, Prof. Dr. Oliver Pott, Ernst Crameri, Armin Kittl, Anja Häfner, Barbara Blagusz, Bettina Bergmann, Christine Thull von „Die Pioatas“, Claudia Göbel, Damla Krassowka, Frank Willenberg, Gabriele Eckert, Jessica Schneider, Jyotima Flak, Kai Brenner, Karin Maria Hafen, Dr. Kathrin Hamann, Konstantin Peterson, Mona Huber & Max Huber, Oliver Bock, Pat Wind, Philipp Nägele, Roman Kmenta, Ronny Barthel, Dr. Susanna Wallis, Zuzana Hager & Jakob Hager, Jürgen Woldt, Leonie Walter, Markus Walter.

Die Themen reichen von LinkedIn- und Instagram-Strategien, KI-Automatisierung, Webinaren, Online-Kursen, Community-Aufbau, Büchern als Autoritätshebel und PR-Arbeit bis hin zu Preispsychologie, Verkauf, Stimme, Fotografie und Personal Branding. Ergänzt werden die fachlichen Inhalte durch Perspektiven zu innerer Klarheit, Denk- und Handlungsmustern sowie unsichtbaren Sichtbarkeitsblockaden und der Umgang mit Hatern.

Austausch, Community und Live-Workshops

Der Sichtbarkeits-Online-Kongress 2026 findet vollständig online statt.

Der Austausch in einer begleitenden Skool-Community sowie ergänzende Live-Workshops runden das hochwertige Programm ab und sorgen für Vertiefung, Dialog und direkte Umsetzung.

Über die Gastgeber

Leonie & Markus Walter begleiten seit über 20 Jahren Unternehmer und Selbstständige auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit und nachhaltiger Kundengewinnung. Als Unternehmerpaar verbinden sie strategisches Marketing, klare Positionierung und praxisnahe Umsetzung, insbesondere im Bereich LinkedIn.

Leonie & Markus stehen für Sichtbarkeit mit Substanz. Klar, strategisch und menschlich.

Weitere Informationen & Anmeldung

Der Sichtbarkeits-Online-Kongress 2026 ist kostenfrei zugänglich.

Alle Interviews sind jeweils 24 Stunden freigeschaltet.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://sichtbarkeits-kongress.de

