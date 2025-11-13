Sichtbarkeit bei Google und KI-Suchen entscheidet über den Geschäftserfolg

– Klickverluste durch KI-Antworten setzen klassische SEO unter Druck

– Inhalte müssen für Suchmaschinen und KI-Modelle zitierfähig sein

– Pressemitteilungen sichern langfristige Auffindbarkeit

Hamburg, 11. November 2025. Sichtbarkeit im Netz bedeutet heute mehr als ein gutes Ranking bei Google. Neben klassischen Suchmaschinen nutzen immer mehr Menschen KI-gestützte Recherchewerkzeuge wie Googles „AI Overviews“, ChatGPT oder Perplexity. Erste Analysen zeigen, dass sich dadurch das Klickverhalten erheblich verändert. Laut einer Untersuchung von Sistrix halbiert sich die Klickrate auf organische Suchergebnisse, wenn eine KI-Antwort eingeblendet wird: Statt rund 15 Prozent erhalten die klassischen Treffer nur noch acht Prozent der Klicks.

Für Unternehmen bedeutet das eine doppelte Herausforderung. Einerseits bleibt ein gutes Ranking in den organischen Ergebnissen weiterhin unverzichtbar, um überhaupt sichtbar zu sein. Andererseits müssen Inhalte so aufbereitet werden, dass sie von KI-Systemen als zitierfähig erkannt und in Antwortboxen eingebunden werden. Das betrifft insbesondere Pressemitteilungen und Advertorials, die faktenbasiert, sauber strukturiert und mit eindeutiger Quelle versehen sind.

„SEO allein reicht nicht mehr aus. Inhalte müssen so gestaltet sein, dass sie in klassischen Ergebnissen auffallen und zugleich von KI-Modellen als relevante Quelle genutzt werden können. Wer das vernachlässigt, läuft Gefahr, im digitalen Raum unsichtbar zu werden“, sagt Kathlen Bremer, Gründerin der Ma.Le Solutions GmbH.

Neben inhaltlicher Qualität bleibt die technische Basis entscheidend. Google bewertet mit den Core Web Vitals unter anderem Ladezeit, Interaktivität und visuelle Stabilität. Schon ab drei Sekunden Ladezeit springt mehr als die Hälfte der mobilen Nutzer ab.

Die langfristige Auffindbarkeit gewinnt dadurch an strategischer Bedeutung. Pressemitteilungen und Fachbeiträge sind nicht nur aktuelle Informationsangebote, sondern Bausteine eines digitalen Reputationsarchivs. Sie können Monate oder Jahre später erneut relevant werden – nicht nur über klassische Suchmaschinen, sondern auch durch Zitationen in KI-Antworten.

Über Ma.Le Solutions

Die Ma.Le Solutions GmbH ist eine in Hamburg ansässige Agentur, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter, reichweitenstarker Marketinglösungen für Unternehmen aller Branchen spezialisiert hat. Mit einem Team von erfahrenen Experten bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Social Media, Online-PR, KI-Beratung, strategische Beratung, Performance Marketing und SEO an. Ma.Le Solutions legt besonderen Wert auf innovative Strategien und die Integration neuester Technologien, um seinen Kunden einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Die Agentur hat ihren Sitz im Herzen Hamburgs bei den Colonnaden.

Weitere Informationen: https://marketing-leaders.de/

Die PR-Leaders GmbH & Co. KG ist eine Kommunikations- und PR-Agentur mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen unterstützt Marken, Führungskräfte und Organisationen dabei, ihre Themen klar zu formulieren und in relevanten Medien sichtbar zu machen. Zum Leistungsportfolio gehören Pressearbeit, CEO-Positionierung, strategische Kommunikation, Reputationsmanagement und begleitende Kommunikationsberatung. PR-Leaders arbeitet in enger Abstimmung mit Redaktionen und legt besonderen Wert auf präzise, verständliche und belastbare Botschaften.

