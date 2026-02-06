Sichler Men’s Care Glatzen- und Kopfrasierer

Perfekte Kopfrasur – gründlich, schnell und sanft

– 5 Scherköpfe, 4 davon flexibel: passen sich optimal der Kopfform an

– 2 Scher-Stufen einstellbar: langsam und schnell

– Wasserfestes Gehäuse: IPX6

– Magnetischer Rasier-Aufsatz: einfach abzunehmen und zu reinigen

– LED-Anzeige zeigt Akkustand, Tastensperre und Reinigungserinnerung

Präzise Glatzenrasur dank flexibler Scherköpfe: Der Glatzen- und Kopfrasierer von Sichler Men“s Care ermöglicht mühelos gleichmäßige Ergebnisse – sowohl bei Vollrasuren als auch bei der täglichen Pflege. Die flexiblen Scherköpfe schwenken in alle Richtungen und passen sich perfekt an die Kopfkontur an. Das Ergebnis: eine sanfte und zugleich präzise Rasur.

Akkubetrieb für maximale Flexibilität: Der kabellose Betrieb garantiert volle Bewegungsfreiheit an jedem beliebigen Ort. Eine einzelne Akkuladung ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 120 Minuten – ausreichend für mehrere Rasuren.

Schnelle Reinigung durch magnetischen Aufsatz: Der magnetische Rasier-Aufsatz lässt sich mit einem Handgriff abnehmen und ebenso leicht wieder aufsetzen. Das wasserfeste Gehäuse des Kopfrasierers ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung und hält das Gerät jederzeit einsatzbereit.

Ergonomisches Design für sichere Handhabung: Die abgerundete Form liegt angenehm in der Hand und ermöglicht gezielte Bewegungen. Sämtliche Bereiche lassen sich bequem erreichen, ohne das Gerät abzusetzen oder umzugreifen.

Tastensperre verhindert ungewollte Aktivierung: Die Ein/Aus-Taste verfügt über eine Sperr-Funktion, die ein versehentliches Einschalten in Koffer oder Reisetasche verhindert. Die integrierte LED-Anzeige informiert über den Tasten-Status, den Akkustand und anstehende Reinigungszyklen.

– Für ein perfekt gepflegtes Äußeres: sanft, schnell und präzise

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 120 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (USB-Netzteil nicht enthalten)

– Rasierer, Schutzkappe, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Reinigungsbürste, Anleitung

Der Sichler Men’s Care Glatzen- und Kopfrasierer für Herren, wasserfest mit Akku und 2 Scher-Stufen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8065-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/A2pgFHAXp7DnWP9

