Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Konvektor-Heizung EHZ-1650

Räume komfortabel aufheizen – per Fernbedienung, Sprachbefehl & App

– Bequem programmierbar: z.B. für ein warmes Wohnzimmer beim Heimkommen

– Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri

– Integriertes Thermostat für konstante Raumtemperatur

– LCD-Display zum bequemen Ablesen von Betriebsmodus und Temperatur

– Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung, Timer-Funktion & mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit der WLAN-Konvektor-Heizung mit Fernbedienung, App- und Sprachsteuerung von Sichler

Haushaltsgeräte genießt man angenehme Wärme: Ab jetzt sorgt man auch überall dort für angenehme

Temperaturen, wo es keine Heizung gibt. Mit bis zu 2.000 Watt Leistung heizt man Wohnzimmer, Partykeller

oder Badezimmer auf, wenn es draußen klirrend kalt ist.

Die Räume sind immer optimal warm: Die Wunsch-Temperatur lässt sich aufs Grad genau einstellen. Dank

integriertem Thermostat schaltet die Heizung automatisch ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu

halten. Oder man wählt den konstanten Betrieb mit verschiedenen Heiz-Modi.

Timer für automatisches Heizen: Am Gerät oder per Fernbedienung lässt sich einfach ein bis zu 24 Stunden

dauernder Ausschalt-Timer setzen. So wärmt die Heizung genau so lange, wie man es braucht! Und per App

setzt man ganz komfortabel auch einen Einschalt-Timer – für zeitgesteuertes Heizen ganz nach Bedarf.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Per App lässt sich die Heizung von unterwegs

einschalten. Dann sind die Räume schon wohlig warm, wenn man von der Arbeit oder dem Winterausflug

nach Hause kommt. So passt man bequem die Wunsch-Temperatur an und setzt den Timer für

verschiedene Wochentage.

Heizen auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die

Konvektor-Heizung ein. Schon lässt sich mit einer einfachen Anweisung die Heizung ein- und ausschalten

und die Temperatur festlegen – bequem vom Bett oder Sofa!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen:

Beispielsweise schaltet die Heizung zusammen mit dem Wohnzimmerlicht ein.

– WLAN-Konvektor-Heizung EHZ-1650 mit Sprachsteuerung, App und Fernbedienung

– Frei einstellbare Temperatur: 5 – 37 °C in 1°-Schritten

– Integriertes Thermostat: schaltet Gerät automatisch ein und aus, um Wunsch-Raumtemperatur zu halten

– 3 Leistungsstufen: niedrig, mittel, hoch

– Anti-Frost-Modus: Heizung schaltet sich automatisch ein, wenn Raumtemperatur unter 5 °C fällt, und

wieder aus, wenn Temperatur auf 9 °C gestiegen ist

– Zuschaltbarer Ventilator für beschleunigte Luftzirkulation

– Ausschalt-Timer: von 0 bis 24 Stunden einstellbar

– Ideal für Räume mit bis zu 20 m²

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Wunsch-

Temperatur, Heizstufenwahl und Timer-Einstellungen

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Heizung per Amazon Echo, Google Home und

kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten und Temperatur wählen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per

iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zur Aktivierung der Heizung, wenn Sie das Licht im Wohnzimmer einschalten, u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Einfache Bedienung auch direkt am Gerät oder per Fernbedienung

– Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

– LCD-Display: zum bequemen Einstellen und Ablesen von Betriebsmodus und Temperatur

– Tragegriff zum einfachen Aufstellen der Heizung

– Leistungsaufnahme: bis zu 2.000 Wat

– Stromversorgung Heizung: 230 Volt / 50/60 Hz, Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032

– Maße: 60,5 x 37,5 x 21 cm, Gewicht: 3,2 kg

– Konvektor-Heizung EHZ-1650 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406956

