Sichler Haushaltsgeräte Nass-Trocken-Bodenwischer WM-10

Den Boden bequem wischen und pflegen

– Nasswisch-Funktion ohne lästiges Eimer-Schleppen

– Müheloses Nass- und anschließendes trocken Wischen durch FastSwap-Funktion

– Müheloser Tuchwechsel ohne Bücken

– Zweiseitig verwendbare Wischtücher

– Platzsparend verstaubar

Bodenputzen leicht gemacht: Dank 180°-Schwenkkopf und 2in1-Wischtuch wischt man seinen Boden mit einer Seite zuerst nass. Und anschließend mit einem Schwenk direkt trocken – ohne das Wischtusch auszutauschen!

Eimer schleppen war gestern: Der integrierte Wischwasser-Tank fasst 700 ml. Damit bekommt man auch große Bodenflächen in einem Wisch sauber!

Platzsparend verstaubar: Nimmt man die Wischerstange auseinander, findet der Mopp im Putzmittelregal Platz. Oder man hängt den Wischer von Sichler Haushaltsgeräte einfach am Haken an die Wand.

– Wischer mit 180°-Gelenk: für schnellen, mühelosen Tücherwechsel, ohne sich zu bücken

– Zweiseitiges Wischtuch: je eine Seite zum Nass- und Trockenwischen

– Material Tuch: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

– Volumen Wischwassertank: 700 ml

– Platzsparend verstaubar: Klicksystem zum Auseinandernehmen, mit Öse zum Aufhängen

– Gesamthöhe: 125 cm

– Bodenwischer WM-10 inklusive Wassertank, 2 Wischtüchern und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107360784

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6247-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6247-3022.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/hJhJGR4a

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.