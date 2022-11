Sichler Haushaltsgeräte Kompakter Akku-Handstaubsauger BHS-720.ak

Kabellos und leicht – ideal für das schnelle Saugen zwischendurch

– Kabelloser Akku-Betrieb für absolute Bewegungsfreiheit

– Besonders leicht und kompakt: ideal als Autostaubsauger und auf Reisen

– Auswaschbarer HEPA-Feinpartikelfilter gegen Feinstaub und Pollen

– Mit LED-Licht zum besseren Erkennen von Schmutz und Staub

– Integrierter Akku mit 1.500 mAh für bis zu 15 Minuten Laufzeit – lädt per USB

– Umweltschonend saugen ohne Beutel

Für den schnellen Einsatz zwischendurch: Etwas Staub, ein paar Krümel, Tierhaare u.v.m. – dafür muss es nicht immer der große Staubsauger sein. Mit dem kompakten Akku-Handstaubsauger mit HEPA-Filter von Sichler Haushaltsgeräte verschwinden Staub & Co. im Nu. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass man den Schmutz selbst in dunklen Ecken und unter Möbeln mühelos erkennt.

Schont den Geldbeutel: Man spart sich kostspieliges Nachkaufen und umständliche Entsorgung, da einen der Staubbehälter mit waschbarem HEPA-Filter vom lästigen Beutelwechseln befreit. Einfach den Sauger öffnen, den Staubbehälter leeren – fertig!

Bewegungsfreiheit: genießen Dank Akku-Betrieb saugt man ohne störendes Kabel. So erreicht man flexibel Polster, Fugen, Oberflächen und Böden. Dabei liegt der kompakte Staubsauger bequem in der Hand.

Ein nützlicher Helfer nicht nur im Haus: Auch zur Pflege des Autos ist der clevere Sauger ideal! Oder man platziert ihn im Wohnmobil oder Wohnwagen für den nächsten Camping-Urlaub!

– Ergonomischer Kompakt-Handstaubsauger mit Akku

– Ideal für Haus, Auto, Wohnmobil & Co.

– Mit LED-Licht zum besseren Ersehen von Schmutz sowie Staub

– Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

– Inklusive 2 Aufsätzen: Fugendüse und Bürstenaufsatz

– Extrem leicht und kompakt

– Schnell und einfach zu reinigen: abnehmbares Kunststoffgehäuse, auswaschbarer HEPA-Filter

– HEPA-Filter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– Volumen des Staubbehälters: 120 ml

– Saugleistung: 3 kPa

– Leistung: 50 Watt

– Lautstärke: 80 dB

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh für bis zu 15 Minuten Laufzeit, lädt per USB-Ladekabel (Netzteil nicht enthalten)

– Maße: 16,5 x 14 x 5,5 cm, Gewicht: 310 g

– Handstaubsauger BHS-720.ak inklusive Fugendüse, Bürstenaufsatz, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404754

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6264-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6264-3031.shtml

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatz-HEPA-Filter für Akku-Handstaubsauger BHS-720.ak

Damit der Sauger wieder so sauber arbeitet wie am ersten Tag!

Für Saugleistung wie am ersten Tag: Im Handumdrehen ersetzt man den verstaubten Filter und schon saugt der Akku-Handstaubsauger wie am ersten Tag – ohne dass auch nur ein Staubkrümel dem Staubbehälter entkommt.

– 2er-Set Ersatz-HEPA-Filter für Akku-Handstaubsauger BHS-720.ak

– HEPA-Feinpartikelfilter: Mit feinem Gitter zum Filtern von grobem Schmutz

– Ideal für Allergiker: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

– Leicht zu reinigen und waschbar

– Maße: jeweils 50 x 50 x 50 mm, Gewicht: jeweils ca. 11 g

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6265-625

Passendes Netzteil für den Akku-Handstaubsauger BHS-720.ak:

PEARL USB-Netzteil für Mobilgeräte, 2,1 A / 10,5 Watt, schwarz

Preis: 5,99 EUR

Bestell-Nr. SD-2201-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rWMEA4GkRWx9pJw

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.