Sichler Haushaltsgeräte Akku-Zyklon-Sauger BHS-550.ak

Dank rotierender Bürste besonders gründlich

– Als Hand- und Bodensauger verwendbar

– Sparsamer und kraftvoller Saug-Modi

– Kabelloser Akku-Betrieb für bis zu 50 Minuten

– Umweltschonend saugen ohne Beutel

– Motorisiert rotierende Bodendüse mit LED-Licht

Das Zuhause besonders bequem von Krümeln & Co. befreien. Denn der 2in1-Akku-Zyklon-Staubsauger von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich flexibel als Hand- und Bodensauger einsetzen!

Schmutz und Staub haben keine Chance: Die rotierende Bodenbürste nimmt auch gröberen Schmutz effektiv auf. Je nach Bedarf säubert man einfach im sparsamen ECO- oder im leistungsstarken MAX-Modus.

Für jeden Einsatz bestens ausgestattet: Dank verschiedener Aufsätze reinigt man Polstermöbel und verwinkelte Ecken stets gründlich. Per Fugendüse mit ausklappbarer Mini-Bürste sogar im Auto zwischen den Sitzen!

Nie wieder ein zu kurzes Kabel oder Kabelsalat: Dank Akku saugt man bequem kabellos. Einfach den Akku an der Ladestation auftanken und loslegen!

Saugen ohne Beutel: Das 4-stufige Zyklon-Filtersystem des Saugers macht den Beutelkauf überflüssig. Das Portemonnaie und die Umwelt freuen sich! Den Staub-Behälter entleert man auf Knopfdruck, ohne sich die Finger schmutzig zu machen.

– Kabelloser 2in1-Hand- und Bodensauger mit Akku und Zyklon-Technologie

– Ideal zum Saugen von verwinkelten Ecken, Treppen, Auto-Polster u.v.m.

– 4-stufiges Zyklon-Filtersystem: saugen ohne Beutel, umwelt- und kostenschonend

– HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– 2 Saug-Modi: sparsamer ECO-Modus mit 4 kPa und leistungsstarker MAX-Modus mit 8 kPa Saugleistung

– 3 Saug-Aufsätze: rotierender Bodenaufsatz, kleiner Polsteraufsatz, Fugendüse mit ausklappbarer Bürste

– Rotierende Bodenbürste (motorisiert) mit LED-Licht im Fuß: saugt zuverlässig auch in dunklen Ecken

– Staub-Behälter mit Bodenklappe: 1 Liter, schnell und einfach entleert

– 3 Status-LEDs zeigen Akku-Ladestand: 100 / 50 / 25 %

– Leicht und ergonomisch: liegt super in der Hand

– Maximale Lautstärke im Betrieb: 65 dB

– Leistungsaufnahme: 120 Watt

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh (21,6 Volt) für bis zu 50 Minuten Betrieb

– Laden per Ladestation mit 230-Volt-Netzteil (Euro-Stecker), Ladezeit: ca. 5 Stunden

– Maße Sauger: ca. 26 x 102 x 22 cm, Gewicht: 1,5 kg

– Staubsauger BHS-550.ak inklusive Verlängerungsrohr, rotierendem Bodenaufsatz, Polsteraufsatz, Fugendüse mit ausklappbarer Bürste, Ladestation, Netzteil und deutscher Anleitung

