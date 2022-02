Sichler Haushaltsgeräte Akku-Fenstersauger FS-180

Fenster, Fliesen und mehr im Handumdrehen zum Glänzen bringen

Fensterputzen zum Kinderspiel machen: Mit dem Fenstersauger von Sichler Haushaltsgeräte sind neben Fenster auch alle anderen glatten Oberflächen im Handumdrehen sauber und trocken. Ideal auch für Fliesen, Duschwände u.v.m.

Schlierenfreie Sauberkeit: Zum Reinigen glatter Oberflächen verwendet man den Wischtuch-Aufsatz mit Mikrofasertuch. Das Putzmittel trägt man einfach per mitgelieferter Sprühflasche auf. Mit dem Saugaufsatz mit Gummilippe sorgt man im Anschluss für ein schlierenfreies Finish. Und das mit starken 1.800 Pa Saugleistung!

Der Helfer wird dank Akku nicht zur Stolperfalle: Kabellos und flexibel reinigt man dort, wo man den Fenstersauger gerade braucht – ohne lange nach einer Steckdose zu suchen. Der leistungsstarke Akku liefert Power für bis zu 30 Minuten.

– Für alle glatten Oberflächen z. B. für Fenster, Fliesen, Duschwände u.v.m.

– Wischtuch-Aufsatz und Sprühflasche zum Nasswischen

– Saugaufsatz mit Gummilippe zum schlieren- und streifenfreien Abziehen

– 28 cm breite Absaug-Düse für Schmutzwasser

– Kapazität Schmutzwasser: 150 ml, reicht für bis zu 30 m²

– Saugleistung: 1.800 Pa

– Leistung: 15 Watt

– Füllmenge Sprühflasche: 300 ml

– Spritzwasserschutz: IPX4

– Material Mikrofasertuch: 100 % Polyester, waschbar bei bis zu 40 °C

– Farbe: weiß, schwarz

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 30 Minuten Laufzeit, lädt per 230-V-Netzteil (Eurostecker)

– Maße: ca. 34 x 28 x 13 cm, Gewicht: 755 g

– Fenstersauger FS-180 inklusive Saugaufsatz mit Gummilippe, Wischtuch-Aufsatz, Wischtuch, Sprühflasche, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384520

