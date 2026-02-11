Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Akku-Handstaubsauger & Gebläse BHS-745.ak

Staubsauger, Gebläse und Vakuumierer in einem Gerät

– 3 Saug- bzw. Gebläse-Stufen: bis zu starke 20 kPa

– Effizienter Brushless-Motor für verschleißarmen und leisen Betrieb

– HEPA-Filter filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc.

– Akkubetrieb für volle Bewegungsfreiheit

– Inklusive verschiedener Aufsätze und Bürsten

– Aufbewahrungstasche für ordentliches Verstauen

Multifunktionsgerät ersetzt drei Einzelgeräte: Der Handstaubsauger von Sichler Haushaltsgeräte vereint drei Funktionen in einem Gerät: Saugen von Krümeln, Blasen von Staub und Vakuumieren von Kleidung in platzsparende Beutel. Eine Vielzahl an Aufsätzen und Bürsten ermöglicht den vielseitigen Einsatz.

Hohe Saugkraft für gründliche Reinigung: Mit einer Saugkraft von bis zu 25 kPa entfernt das Gerät selbst tiefsitzenden Schmutz gründlich. Teppichkanten, Heizkörper oder schwer erreichbare Ecken in Küchenschränken lassen sich effektiv reinigen. Besonders in Ritzen und Polstern zeigt sich die Leistungsfähigkeit des Handstaubsaugers.

Drei Leistungsstufen für unterschiedliche Anforderungen: Per Knopfdruck lässt sich die passende Saug- oder Gebläsestufe wählen. Die niedrige Stufe verlängert die Akkulaufzeit, die mittlere Stufe eignet sich für alltäglichen Staub und Krümel, während die höchste Stufe hartnäckige Verschmutzungen beseitigt. Das Gerät arbeitet damit bedarfsgerecht.

Bürstenloser Motor für Langlebigkeit: Der moderne Brushless-Motor arbeitet verschleißarm und besonders effizient. Dies gewährleistet eine konstant hohe Leistung und längere Lebensdauer. Der Staubsauger bleibt auch bei täglichem Gebrauch zuverlässig einsatzbereit.

Kabellose Flexibilität durch integrierten Akku: Der integrierte Akku ermöglicht den Einsatz an jedem Ort – im Auto, in der Küche oder beim Camping. Das Gerät ist jederzeit griffbereit und auch in schmalen Ecken mühelos einsetzbar, ohne Kabel oder Steckdosenwechsel.

– Akku-Handstaubsauger: ideal für Haushalt, Auto, Wohnmobil, Camping

– 3in1-Funktion: Saugen, Blasen und Vakuumieren

– Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

– Mit verschiedenen Aufsätzen und Bürsten

– HEPA-Filter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– Effizienter Brushless-Motor für verschleißarmen und leisen Betrieb

– 3 Saug- bzw. Gebläse-Stufen: bis zu 25 kPa

– Rotationsgeschwindigkeit: 220.000 U/Min.

– Leistungsaufnahme: 120 Watt

– Kapazität Staubbehälter: 350 ml

– Leichte und schnelle Reinigung: dank abnehmbarem Staubbehälter

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 6.000 mAh / 22,2 Wh (3,7 V) für bis zu 11 Minuten Laufzeit auf höchster Stufe, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 21, x 20 x 6,5 cm, Gewicht: 596 g

– Akku-Handstaubsauger BHS-745.ak inklusive langer Bürste, flacher Bürste, Stabbürste, Saugdüse mit Bürste, langer Blasdüse mit Bürste, dicker Blasdüse, kurzer Vakuumdüse, Aufblas-Düs, kegelförmiger Blasdüse, flacher Bodendüse, 2 HEPA-Filter, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

Der Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Akku-Handstaubsauger & Gebläse BHS-745.ak, 25 kPa, 3 Stufen mit Brushless Motor ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1994-625 zum Preis von 35,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/kaLRQTa3wz2HynR

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.