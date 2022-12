Sichler Haushaltsgeräte 2in1-Akku-Zyklon-Hand- und Boden-Staubsauger BHS-700.ak

Extrastarke Saugleistung für ein extrasauberes Ergebnis

– Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger

– 3 Saug-Modi: sparsam bis kraftvoll

– Kabelloser Betrieb dank austauschbarem Akku

– LED-Display

– Motorbürste mit LED-Beleuchtung

– Umweltschonend saugen ohne Beutel

Flexibel und mobil einsetzbar: Der Akku-Zyklon-Staubsauger von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich ganz nach Bedarf als Hand- oder Bodengerät nutzen. So saugt man bequem Boden, Teppich, Sofa, Autopolster u.v.m. Dank Akku-Betrieb natürlich mit voller Bewegungsfreiheit!

Saugen ohne Beutel: Die Zyklon-Technologie erspart einem das Wechseln und Nachkaufen von Staubsaugerbeuteln. Und schont so die Umwelt und die Geldbörse.

Sparsam bis kraftvoll: Je nach Bedarf wählt man einen von drei Saugmodi. Selbst hartnäckiger Schmutz hat so keine Chance! Und dank LED-Beleuchtung an der Motorbürste sieht man selbst in dunklen Ecken, wo man saugt.

Optimal für Allergiker: Der integrierte HEPA-Filter filtert Feinstaub und Pollen heraus. So kann man wieder besser durchatmen.

Auch als Wischer einsetzbar: dank optional erhältlichem Wisch-Aufsatz für effektive, kräfteschonende und zeitsparende Fliesen- und Bodenreinigung. Sogar hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich damit bequem entfernen.

– Ideal zum Saugen von Böden, Teppichen, Autopolstern, Sofas u.v.m.

– Leicht und ergonomisch: liegt gut in der Hand

– Zyklon-Filtersystem zum Saugen ohne Beutel

– HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

– 3 Leistungsstufen: niedrig mit 8 kPa, mittel mit 15 kPa und hoch mit starken 27 kPa Saugleistung

– Staubbehälter-Kapazität: 500 ml

– Motorbürste mit LED-Beleuchtung

– Wisch-Aufsatz optional erhältlich: zum Nass-Reinigen von Böden, Fliesen und mehr

– Leistungsaufnahme: 450 Watt

– LED-Anzeige für den Akku-Ladestand und Saugmodus

– Wandhalterung für kompaktes Verstauen

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh (29,6 Volt) für bis zu 48 Minuten Laufzeit bei niedrigem, 25 Minuten Laufzeit bei mittlerem und bis zu 10 Minuten Laufzeit bei hohem Saugmodus

– Lädt per 230-Volt-Netzteil (Eurostecker), Ladezeit: ca. 5 Stunden

– Maße: 106 x 23 x 23 cm, Gewicht: 2,3 kg

– Staubsauger BHS-700.ak inklusive Verlängerungsrohr, Bodenbürste, 2in1-Bürste, Spaltdüse, Wandhalterung, Montagematerial, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400107

Preis: 229,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6175-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6175-3031.shtml

Sichler Haushaltsgeräte Wischaufsatz mit Wassertank & 2 Pads für Zyklon-Staubsauger BHS-700.ak

Damit wird aus dem Staubsauger im Handumdrehen ein Saugwischer

– Ideal zum Reinigen von Hartböden, Fliesen u.v.m.

– Wassertank-Kapazität: 150 ml

– Wischpads waschbar bei 30 °C

Wischen und Absaugen in nur einem Arbeitsschritt: Mit dem praktischen Wischaufsatz reinigt man die Böden jetzt effektiv, kräfteschonend und zeitsparend. Auch hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich so von Fliesen, Hartböden u.v.m. entfernen.

– Wischaufsatz (motorisiert) für Zyklon-Hand- und Bodenstaubsauger BHS-700.ak

– Zur feuchten Reinigung und zum Polieren von Hartböden, Fliesen u.v.m.

– Wassertank-Kapazität: 150 ml

– Material Wischpads: 50 % Polyester, 50 % Polyamid

– Wischpads waschbar bei 30 ° C

– Durchmesser Wischpads: 15 cm

– Maße Wischaufsatz: 35 x 28 x 7 cm, Gewicht: 1 kg

– Wischaufsatz mit Wassertank inklusive 2 Wischpads und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400114

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6176-625

Bundle aus Sauger und Wischaufsatz:

Sichler Haushaltsgeräte 2in1-Akku-Zyklon-Hand- und Boden-Staubsauger BHS-700.ak mit Wischaufsatz

Preis: 269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6330-625

Sichler Haushaltsgeräte Ersatz-Akku für 2in1-Akku-Zyklon-Staubsauger BHS-700.ak, 2.000 mAh

Im Nu die Laufzeit des Akkus verdoppeln

– Zubehör in Hersteller-Qualität

– Für bis zu 48 Minuten Betrieb

Schnelle Hilfe für neue Energie: Wenn der Akku des 2in1-Zyklon-Staubsaugers leer ist, macht man einfach direkt mit diesem Ersatz-Akku weiter! Auch wenn der reguläre Akku defekt sein sollte oder nicht mehr die volle Leistung bringt, macht er das Reinigungs-Multitalent in Null Komma Nix wieder fit.

– Li-Ion-Ersatz-Akku für 2in1-Zyklon-Staubsauger BHS-700.ak

– Kapazität: 2.000 mAh für bis zu 48 Minuten Laufzeit

– Spannung: 22,2 V

– Maße: 90 x 82 x 82 mm, Gewicht: 517 g

– EAN: 4022107402415

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6197-625

