Sichler Exclusive Mobile Monoblock-Klimaanlage ACS-90

Die Klimaanlage setzt man schnell überall ein

– 3in1 mit Kühl-, Entfeuchtungs- & Ventilator-Funktion

– Auch zur Montage draußen, mit kühler Luft drinnen

– Ideal für Raumgrößen bis 32 m²

– Energieeffizienter Betrieb

– Ein- und Ausschalt-Timer

Perfekt bei sommerlichen Temperaturen: Denn jetzt kühlt man den Wohnraum schnell herunter. Und dank Entfeuchter-Funktion ist auch für die richtige Luftfeuchtigkeit gesorgt. So macht man ganz einfach Schluss mit drückender Schwüle!

Wohlfühl-Temperaturen im Wohnraum auch ohne Klimaanlagen-Lärm: Man benötigt nur den zusätzlich erhältlichen Kaltluft-Schlauchadapter aus unserem Sortiment (s.u.). Schon stellt man die Klimaanlage von Sichler Exclusive im geschützten Außenbereich auf und führt die Kaltluft in den Wohnraum. So hat man es drinnen angenehm lärmfrei kühl!

Bequeme Bedienung mit Komfort-Funktionen: Die gewünschte Kühl-Temperatur bis 17 °C einstellen. Per Ein- und Ausschalt-Timer programmiert man die Klimaanlage so, dass einen z.B. beim Nachhausekommen eine angenehme Kühle erwartet. Und für eine leichte Brise schaltet man einfach auf die Ventilatorstufe.

Der Mobil-Pluspunkt: Weil die Anlage auf Rollen steht, lässt sie sich schnell von Raum zu Raum schieben. So sorgt man tagsüber im Wohnzimmer für ein angenehmes Klima und nachts im Schlafzimmer.

– Einstellbare Kühl-Temperatur: 17 – 30 °C

– Per optional erhältlichem Kaltluft-Schlauchadapter auch als Outdoor-Anlage einsetzbar: als Alternative zu einer Split-Klimaanlage

– Energieeffizienzklasse A (EER 2,6), 9.000 BTU/h

– Für Raumgrößen bis 32 m² / 80 m³

– Bequeme Programm- und Temperaturwahl per Bedienpanel und Fernbedienung

– Komfort-Extras: direkte Temperaturwahl, Ein- und Ausschalt-Timer mit bis zu 24 Stunden Laufzeit, Ventilator-Funktion mit 3 Geschwindigkeiten

– LED-Anzeige im Bedienpanel für gewähltes Programm und eingestellte Temperatur

– Selbst-evaporierendes System: kondensiertes Wasser kühlt den Kondensator

– Raumluft-Entfeuchtung: bis zu 24 l/Tag

– Mobil durch Haltegriffe und Rollen

– Flexibler Abluftschlauch (max. Länge: 200 cm, Ø 13 cm) für feste Wandmontage oder halb geöffnetes Fenster

– Schlauch-Adapter für ovale Wandöffnung: 7,2 x 20,8 cm

– Maximale Kühlleistung: 2.600 Watt

– Maximaler Luftdurchsatz: 5,17 m³/Minute

– Verstellbares Luftaustritts-Gitter

– Besonders leiser Betrieb: max. 51 dB auf höchster Stufe

– Kühlmittel und -menge: R290, 240 g

– Leistungsaufnahme im Betrieb: 1.000 Watt, Stand-by: 0,5 Watt

– Energieverbrauch im Kühlbetrieb: 1 kWh / 60 Minuten*

– Service-Verhältnis: 0,048 (m³/Minute)/W

– Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 44,3 x 81,5 x 34 cm, Gewicht: 27 kg

– Klima-Anlage ACS-90 inklusive Fernbedienung, Abluftschlauch, Schlauch-Adapter und deutscher Anleitung

Energieverbrauch ermittelt auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Hinweis: Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf 100 Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen!

