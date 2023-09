Sichler Exclusive HOBOT LEGEE D8 Multiroom-Wisch- und Saugroboter

Reinigt Hartböden und Teppiche, während man auf der Couch entspannt

– Smarte Raumnavigation mit LIDAR-Sensor: Roboter umfährt Hindernisse

– Extrem gründlich: 5.000 Pa Saugkraft und 4 intelligente Sprühköpfe

– Virtuell festlegbare Reinigungsbereiche mit zuweisbaren Putz-Modi

– Intelligenten Sprühköpfen und Teppich-Erkennung: hebt Wischtuch an

– Ausdauernder Akku und Ladestation für ständige Einsatzbereitschaft

– Kostenlose App für bequemes Fernsteuern

Macht selbstständig sauber: Der fleißige WLAN-Staubsaug- & Bodenwisch-Roboter von Sichler Exclusive

saugt und wischt zuverlässig den Boden und erreicht dank intelligenter 360°-Lasernavigation auch schwer

zugängliche Ecken. Hindernisse umfährt er einfach. Und selbst die Reinigung unter Sofas, Betten und

anderen Möbeln ist für den tüchtigen Putzroboter kein Problem.

Hartnäckigen Flecken ade sagen: Dank 8 verschiedener Putz-Modi ist der Reinigungsroboter auch gegen die

stärksten Verschmutzungen gewappnet. Staub, Tierhaare & Co. entfernt er mit 5.000 Pa Saugkraft ebenso

gründlich wie hartnäckige Verunreinigungen. Die 4 intelligenten Sprühköpfe passen dabei die benötigte

Wassermenge automatisch an und vermeiden so unschöne Wasserflecken.

Man kann selbst bestimmen, welcher Bereich wie geputzt wird, in dem man für verschiedene Zonen in der

Wohnung unterschiedliche Reinigungs-Modi zuweist. Durch festlegbare „No-Go-Areas“ putzt der Helfer nur

dort, wo er es auch soll, und lässt gesperrte Bereiche aus.

Bequeme Bedienung per kostenloser App und Sprachbefehl: Die App herunterladen und und den

Reinigungshelfer koppeln. Schon hat man die volle Kontrolle. Sogar per Google Assistant und Siri lässt sich

der Putzroboter steuern!

Noch bequemer per optionaler Reinigungsstation (s.u. auch im Bundle): Einfach die Ladebasis durch die

Station ersetzen. Schon lädt der Roboter, während gleichzeitig sein Wassertank gefüllt sowie sein Wischtuch

gereinigt und getrocknet wird!

– Extrem gründlich: 5.000 Pa Saugkraft

– Wisch-Funktion mit 800 g Reinigungsdruck und 4 intelligenten Sprühköpfen: erkennen benötigte

Wassermenge automatisch

– Smarte Raumerfassung mit 360°-Lasernavigation (Lidar-Sensor) und Abstands-Sensoren: Roboter

erkennt Hindernisse und umfährt sie

– Virtuell festlegbare Reinigungsbereiche mit zuweisbaren Putz-Modi

– Multiroom-Funktion: speichert bis zu 5 verschiedene Räume und fährt sie selbstständig an

– Festlegbare „No-Go-Areas“: putzt nur da, wo man möchte

– Echtzeit-Mapping: bereits gesäuberte Bereiche werden während der Reinigung angezeigt

– 4 Klippen-Sensoren: Roboter erkennt Abgründe, z.B. Treppen, und vermeidet so Abstürze

– Überwindet bis zu 2 cm hohe Hindernisse

– Erkennt flache Hindernisse, z.B. Textilböden, automatisch und zieht die Wischtuch-Halterung 7 mm nach oben

– Wischtuch schwingt bis zu 1.300-mal pro Minute vor und zurück: aufgenommener Schmutz kommt

nicht mehr mit gesäubertem Boden in Kontakt

– Seitenbürste für randnahes Reinigen

– Ansaugöffnung vor der Bodenbürste: leichte Schmutzteile bleiben nicht in der Bürste hängen, z.B. Haare

– Abnehmbarer 500-ml-Staubbehälter mit effizientem Partikel-Filter und Schmutz-Presse für

optimierte Schmutz-Aufnahme und dauerhaft hohe Saugleistung

– 8 Reinigungs-Modi: Trocken-, Tiefenreinigungs-, Flecken-, Standard-, Power-, Eco-, Haarentfernungs-und

Benutzer-Modus – individuell für einzelne Bereiche konfigurierbar

– Deutsche Sprachausgabe

– Besonders langlebig und leise dank bürstenlosem Motor

– Fährt selbstständig an die Ladestation

– Kapazität Wassertank: 320 ml

– Optionale 4in1-Reinigungsstation LEGEE LuLu: lädt Roboter, füllt Wassertank auf, reinigt und

trocknet Wischtuch

– Handwaschbare Wischtücher, Material: 50 % Polyester, 28 % Polyethylen, 22 % Nylon

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11ac/b/g/n (2,4 und 5,0 GHz, auch per WLAN-Hotspot)

– Kostenlose App für iOS und Android: zum bequemen Steuern

– Mit Sprachausgabe: spricht zu Reinigungsvorgängen, auch mit eigener Sprachaufnahme möglich

– Kompatibel mit Google Assistant und Siri von Apple

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 4.900 mAh, lädt per Ladestation (230-V-Netzteil)

– Maße: 34,4 x 34,3 x 9,8 cm, Gewicht: 3,82 kg

– Roboter PCR-9100.app inkl. 2 Ersatz-Wischtücher, 3 Seitenbürsten, 4 Ersatz-Sprühdüsen, Ladestation,

Netzteil, Ersatzfilter, Flasche für Reiniger und deutscher Anleitung

Sichler Exclusive HOBOT 4in1 Reinigungsbasis PCR-500.base LEGEE LuLu für LEGEE D8

Macht den Putzroboter ganz ohne Zutun bereit für den nächsten Einsatz

– 4in1-Funktion: füllt Frischwassertank, lädt Akku, wäscht und trocknet Wischtuch

– Effiziente Wischtuch-Reinigung dank Dualbürste und direkter Abstufung

– Föhn-Funktion mit 40 °C warmer Luft

– Automatisches Auffüllen des Frischwassertanks im Roboter

– Große Tanks für 3,2 Liter Frischwasser und 2,8 Liter Schmutzwasser

Der Reinigungsautomat für Ihren Reinigungsroboter: Ab jetzt delegieren Sie auch das lästige Wischtuch-

Säubern und Wasser-Nachfüllen an einen fleißigen Putzhelfer – dank Ihrer neuen HOBOT 4in1-

Reinigungsbasis LEGEE LuLu. Ersetzen Sie einfach die Standard-Ladebasis. Schon macht die Station Ihren

kompatiblen Putzroboter ganz ohne Ihr Zutun bereit für seinen nächsten Einsatz.

Startklar in 4 Schritten: Ihre Reinigungsstation achtet für Sie darauf, dass der Frischwassertank Ihres

Putzroboters stets mit ausreichend Wasser gefüllt ist. Außerdem wäscht sie sein Wischtuch. Und das sogar

besonders effizient dank Dualbürste und direkter Schmutzwasser-Absaugung. Anschließend föhnt sie es mit

bis zu 40 °C warmer Luft trocken, damit muffige Gerüche durch Feuchtigkeit erst gar keine Chance haben.

Natürlich lädt sie auch den Akku Ihres Putzroboters wie jede normale Ladestation.

– HOBOT 4in1-Reinigungsbasis LEGEE LuLu: ersetzt die Standard-Ladebasis für HOBOT LEGEE D8

Multiroom-Wisch- und Saugroboter PCR-9100.app

– Füllt automatisch den Frischwassertank des Putzroboters

– Effiziente Reinigung des Wischtuchs dank Dualbürste und direkter Schmutzwasser-Absaugung

– Automatische Wischtuch-Trocknung per Föhn-Funktion mit bis zu 40° C warmer Luft

– Lädt den Akku des Putzroboters

– Große Tanks: 3,2 Liter Frischwasser und 2,8 Liter Schmutzwasser

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 48,6 x 41 x 39 cm, Gewicht: 5,8 kg

– Reinigungsbasis PCR-500.base inklusive Auffahr-Rampe, Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107415392

Auch als Bundle erhältlich:

Sichler Exclusive HOBOT LEGEE D8 Multiroom Wisch und Saugroboter inkl. LuLu-Station

