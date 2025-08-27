Sicherheitslösungen für 24h-Fitnessstudios

Mit Eingangskontrollsystemen von Automatic Systems sicher trainieren

Die jüngsten Ereignisse in einem 24-Stunden-Fitnessstudio in Siegen, NRW, bei dem ein Trainierender angegriffen worden ist, stellen die Betreiber vor zusätzliche Herausforderungen. Es gilt, auch außerhalb der Betreuungszeiten maximale Sicherheit und lückenlose Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Automatic Systems bietet maßgeschneiderte Eingangskontrollsysteme, die je nach Anforderungsprofil, verfügbarem Platz und gewünschtem Sicherheitsniveau konfiguriert werden können.

Für beengte Platzverhältnisse eignet sich die TriLane Drehsperre mit platzsparender Vereinzelung und optionaler Unterkriech- sowie Übersteigdetektion. Bei höheren Ansprüchen an Design und Komfort überzeugt das FirstLane Speedgate mit eleganten Glastüren, DIRAS-Infraroterkennungstechnologie und bidirektionalem Verkehrsfluss. Maximale Sicherheit bieten mannshohe Drehkreuze mit 2,30 Meter Höhe, die ein Übersteigen nahezu unmöglich machen.

Alle Systeme lassen sich flexibel mit gängigen Zutrittskontrollkomponenten ausstatten, von Kartenlesern über Barcodescanner bis hin zu Gesichtserkennungskameras. Dies eliminiert Betrugsversuche und reduziert Personalkosten durch wegfallende Eingangsüberwachung. Studiobetreiber profitieren von reduzierten Betriebskosten, während Mitglieder durch das erhöhte Sicherheitsgefühl eine gesteigerte Zufriedenheit erleben.

Sicherheitsverantwortliche, Errichter und Planer können sich einen kostenlosen Leitfaden zur optimalen Systemauswahl, mit Planungshilfen und technischen Spezifikationen für Fitnessstudios hier herunterladen.

Zum Unternehmen:

Die 2022 gegründete Automatic Systems Deutschland GmbH agiert als Spezialist für Fahrzeug-, Personen- und Passagiereingangskontrollanlagen in der gesamten DACH Region. Der Hauptsitz des Automatic Systems Mutterkonzerns befindet sich im belgischen Wavre. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Belgien, Frankreich, England, Spanien, Kanada und den USA. Mit insgesamt 200.000 installierten Anlagen in 150 Ländern gehört Automatic Systems zu den weltweit führenden Unternehmen seiner Branche.

