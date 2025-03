Sicherheitsdienst warnt vor steigenden Einbruchzahlen

Objektschutz für Unternehmen

Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt Besorgniserregendes: Es gibt deutlich mehr Einbrüche, Vandalismus oder Diebstähle in deutschen Firmen. Sicherheitsdienst Neumann GmbH arbeitet deutschlandweit von Oldenburg aus. Das Unternehmen betont wie wichtig guter Objektschutz ist. Das Unternehmen bietet passende Sicherheitslösungen sowie beweist seine Kompetenz mit Zertifikaten wie ISO 9001 oder DIN 77200. Firmen die Interesse haben, bekommen eine kostenlose Analyse.

Warum Objektschutz für Unternehmen essenziell ist

Die Kriminalitätszahlen im Bereich Einbruch und Diebstahl zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik stieg die Zahl der Einbrüche in Deutschland 2023 auf rund 77.819 Fälle – ein Plus von 18,1 % im Vergleich zum Vorjahr (2022: 65.908 Fälle). Darunter fallen zahlreiche Einbrüche in Firmen und Betriebsgebäude. Bereits 2019, vor der Pandemie, wurden über 60.000 Einbruchdiebstähle in Unternehmensräumen wie Büros, Werkstätten oder Lagerhallen polizeilich registriert.

Nach zwischenzeitlichem Rückgang während der Lockdown-Jahre befinden sich diese Zahlen im Aufschwung. Organisierte Kriminalität nimmt vermehrt Unternehmen ins Visier, da dort hochwertige Waren, Rohstoffe oder Technik zu holen sind. Für Betriebe – im Mittelstand – sind solche Vorfälle ohne ausreichenden Schutz existenzbedrohend.

Auch Diebstähle in Unternehmen sind auf Rekordniveau. Im deutschen Einzelhandel sind die Verluste durch Ladendiebstahl 2022 auf 3,73 Milliarden Euro gestiegen – das entspricht einer Zunahme von 15 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig verzeichnete die Polizei einen sprunghaften Anstieg angezeigter Ladendiebstähle um 34,3 % auf insgesamt 344.669 Fälle (2021: 256.694). Die Dunkelziffer liegt höher, da viele Diebstähle nicht gemeldet werden. Diese Entwicklungen machen klar, dass präventive Sicherheitsmaßnahmen für Unternehmen unverzichtbar sind.

Neben Einbruch und Diebstahl bleibt Vandalismus ein ernstzunehmendes Problem. Beschädigte Fenster, Graffiti oder mutwillig zerstörtes Firmeneigentum verursachen hohe Kosten und Betriebsunterbrechungen. Die Zahl der Sachbeschädigungen bewegt sich bundesweit im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Unternehmen sehen sich nicht mit Reparaturaufwänden konfrontiert, sondern mit Imageverlust, wenn Fassaden regelmäßig verunstaltet werden.

All diese Fakten verdeutlichen: Objektschutz für Unternehmen ist essenziell, um finanzielle Schäden und Betriebsstörungen zu vermeiden. Effektiver Objektschutz zeigt spürbare Wirkung – nahezu der zweite Einbruchsversuch scheitert, weil Täter dank verbesserter Sicherungstechnik zu viel Zeit benötigen und aufgeben. Prävention zahlt sich aus. Sicherheitsdienst Neumann GmbH setzt hier an und bietet Unternehmen professionelle Unterstützung.

Leistungen der Sicherheitsdienst Neumann GmbH

Sicherheitsdienst Neumann GmbH ist auf individuelle Sicherheitslösungen für Unternehmen spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2017 in Oldenburg steht das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards. Ein erfahrenes Team von qualifizierten Sicherheitskräften schützt Objekte jeder Art – vom Bürogebäude bis zur Industrieanlage.

Zu den Leistungen gehören:

– Wach- und Objektschutz – Stationäre Bewachung von Firmengebäuden, Lagern oder Baustellen.

-Revierdienst (mobiler Streifendienst) – Regelmäßige Kontrollfahrten und Rundgänge.

-Einlass- und Zugangskontrollen – Sicherstellung, dass Berechtigte Zutritt erhalten.

-Veranstaltungsschutz und Personenschutz – Absicherung von Firmenevents und VIP-Schutz.

-Alarmaufschaltung und Sicherheitstechnik – Kombination aus Technologie und personellem Schutz

-Qualitätsnachweise: Zertifizierungen nach ISO 9001 und DIN 77200

Die ISO 9001 Zertifizierung belegt ein wirksames Qualitätsmanagementsystem nach internationalem Standard. Alle Abläufe im Unternehmen – von der Auswahl des Personals über die Durchführung der Sicherheitsdienste bis zur Kundenbetreuung – sind durch definierte Prozesse geregelt und werden kontinuierlich verbessert. Dadurch wird eine gleichbleibend hohe Dienstleistungsqualität sichergestellt. Eine unabhängige Prüforganisation auditiert regelmäßig, ob die ISO-Standards eingehalten werden.

Noch spezifischer für die Sicherheitsbranche ist die DIN 77200. Hierbei handelt es sich um einen branchenspezifischen Qualitätsnachweis im Sicherheitsgewerbe. Die DIN 77200 legt klare Maßstäbe für personelle Qualifikationen, Einsatzplanung, Prozessabläufe und Zuverlässigkeit eines Security-Unternehmens fest. Nur Sicherheitsdienste, die die strengen Anforderungen erfüllen und sich einem umfassenden Audit (z.B. durch DEKRA oder TÜV) unterziehen, erhalten dieses Zertifikat. Für Auftraggeber ist ein DIN 77200-zertifizierter Sicherheitsdienst ein Indikator, dass sie es mit einem geprüften Anbieter zu tun haben, der höchste professionelle Ansprüche erfüllt.

Kunden genießen somit eine zuverlässige Servicequalität – von der Reaktionszeit im Alarmfall bis zur Dokumentation der Wachgänge. Für Sicherheitsdienst Neumann sind diese Zertifikate gleichzeitig Ansporn, das hohe Niveau zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Schließlich bedeuten Qualitätssiegel wie ISO und DIN Qualität, sowie spürbare Sicherheitsvorteile für die Kunden.

Kostenlose Sicherheitsanalyse – Jetzt Schwachstellen aufdecken

Angesichts der steigenden Bedrohungslage ist es ratsam für Unternehmen nicht zu warten, bis ein Fall entsteht. Sicherheitsdienst Neumann GmbH bietet eine kostenlose Sicherheitsanalyse für interessierte Firmen an. Im Rahmen dieser unverbindlichen Beratung kommt ein Sicherheitsexperte ins Unternehmen und analysiert vor Ort die bestehenden Schutzmaßnahmen sowie potenzielle Schwachstellen. Dabei werden Fragen geklärt wie: Sind Zugänge ausreichend gesichert? Gibt es blinde Flecken bei der Videoüberwachung? Wie ist der Objektschutz außerhalb der Geschäftszeiten geregelt?

Nach der Bestandsaufnahme erhalten die Verantwortlichen eine professionelle Einschätzung des Sicherheitsrisikos und konkrete Empfehlungen, wie sich der Schutz optimieren lässt. Diese Empfehlungen werden individuell erarbeitet – passend zur Branche, Unternehmensgröße und speziellen Gefährdungslage. Häufig lassen sich mit einfachen Maßnahmen erhebliche Verbesserungen erzielen, beispielsweise durch organisatorische Änderungen oder kleinere technische Aufrüstungen. In anderen Fällen empfiehlt es sich ein umfangreicheres Sicherheitskonzept mit personeller Bewachung einzusetzen. Die Beratung durch Sicherheitsdienst Neumann zeigt praxisnah auf, welche Schritte sinnvoll und notwendig sind.

Sicherheitsdienst Neumann ist ein in Oldenburg ansässiger Sicherheitsdienstleister, der seit 2017 Unternehmen und Privatkunden in ganz Deutschland mit hochwertigen Sicherheitsdiensten betreut. Das Leistungsspektrum reicht von Objektschutz, Werkschutz und Revierdienst über Veranstaltungssicherheit und Personenschutz bis hin zu Sicherheitsberatung und Detektei-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN 77200 zertifiziert. Sicherheitsdienst Neumann setzt auf erfahrenes Personal, modernste Technik und individuelle Konzepte, um für jedes Sicherheitsproblem die passende Lösung zu bieten.

