Sicherheitsallianz will neuen Limes an russischer Grenze

Datum: 20.10.2025

PRESSEMITTEILUNG

Allianz für Europäische Sicherheit e. V. fordert gemeinsame europäische Verteidigung und einen „Neuen Limes“ zur Abschreckung Russlands

Berlin, 20. Oktober 2025 – Die Allianz für Europäische Sicherheit e. V. appelliert an die Bundesregierung, eine deutlich konsequentere europäische Verteidigungsstrategie gegen russische Drohnen, Sabotageakte, sonstige Kriegsführung und potenzielle militärische Aggression zu verfolgen. Zudem fordert der Verein ein neues gemeinsames Schutzsystem an der NATO-Ostflanke.

Andrej Novak, Vorsitzender des Vereins und Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, erklärt:

„Der Kreml setzt seit jeher auf eine Teile-und-Herrsche-Strategie, um Staaten von innen heraus zu destabilisieren mit dem Ziel der Übernahme der Kontrolle. Kein Land kann dem gesamten Spektrum russischer Aggression allein standhalten. Nur eine gemeinsame europäische Verteidigung – zu Lande, in der Luft, auf See, im Cyber- und Informationsraum sowie im Weltraum – wird unsere Sicherheit gewährleisten. Das gilt gegen Drohnen und andere Bedrohungen aus der Luft ebenso wie für schon alltäglich gewordene Angriffe im Cyber- und Informationsraum und auf die kritische Infrastruktur.

Da die Sicherheitsgarantie der USA für Europa unsicherer wird, ist eine schnelle Stärkung von Europas Wehrhaftigkeit gegen die Gefahr weiterer russischer Aggressionen und Hegemoniebestrebungen dringend angezeigt. Je weiter weg von der deutschen Grenze wir uns verteidigen, desto besser. Am besten ist es, wenn wir so verteidigungsbereit wirken, dass die Abschreckung funktioniert und eine Aggression gegen ein NATO- oder EU-Land ganz ausbleibt. Artikel 5 der NATO wird aktuell an der Ostflanke verteidigt und ist dort am meisten gefährdet, besonders in Estland und Lettland. Aber auch auf dem Westbalkan droht eine Eskalation von serbischer Seite, die sich auch auf das NATO-Land Montenegro ausweiten könnte. Aus diesem Grund muss die NATO-Ostflanke im Baltikum und Polen durch einen Neuen Limes, eine von verteidigungsbereiten europäischen Staaten gemeinsam finanzierte, gebaute, bemannte und patrouillierte Grenzbefestigung mit Luftabwehr, gesichert werden.“

Novak fordert daher die Entsendung von je 10.000 zusätzlichen europäischen Soldaten an die russische bzw. belarusische Grenze in jedes der drei baltischen Länder, sowie je 10.000 europäische Peacekeeper in Bosnien und im Kosovo. Auch um das bis dato kaum geschützte NATO-Mitglied Montenegro zu sichern und dort abzuschrecken. In jedes dieser 5 Länder sollten dabei 1.000 zusätzliche deutsche Soldaten entsandt werden, da dort die NATO und somit die deutsche nationale Sicherheit verteidigt werde.

Daher plädiert die Allianz für Europäische Sicherheit e. V. für einen „Neuen Limes“: eine gemeinsame, von europäischen Staaten finanzierte und bemannte Grenzbefestigung mit Luftabwehrsystemen. Dieses Projekt würde bestehende Initiativen wie die Baltic Defence Line, den polnischen East Shield, East Sentry, Baltic Air Policing und die geplante Drone Wall bündeln und verstärken. Ziel sei es, Aggressionen frühzeitig abzuschrecken und Artikel 5 der NATO wirksam abzusichern.

Hintergrund

Die Allianz für Europäische Sicherheit e. V. mit Sitz in Berlin ist ein unabhängiger Verein, der für innere und äußere Sicherheit in Deutschland und Europa eintritt. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der wehrhaften Demokratie in Deutschland und Europa sowie einer starken, nachhaltigen Sicherheitspolitik in Deutschland und auf EU-Ebene.

Die Allianz positioniert sich klar auf der Seite der liberalen Demokratien und der Menschenrechte, die von aggressiven Autokratien, Extremisten und hassideologischen Terrorgruppen weltweit mit dem Ziel ihrer Abschaffung angegriffen werden. Sie versteht sich als Speerspitze der Reaktion der liberalen Demokratien auf die Angriffe von Seiten anti-demokratischer, autoritärer und diktatorischer Bewegungen und Staaten, als Brandmauer gegen Demokratieabbau und als Avantgarde im Verhindern, Stoppen und Zurückdrängen von militärischer Aggression, besonders in Europa.

Schwerpunkte der Arbeit sind Interessenvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bildung einer breiten Mitmach-Allianz für mehr innere und äußere Sicherheit in Deutschland und Europa.

Die Allianz für Europäische Sicherheit e. V. ist ein Verein mit Sitz in Berlin, der sich für die innere und äußere nationale Sicherheit Deutschlands & Europas (inkl. Ukraine) einsetzt.

Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wirken auf politische Entscheidungsträger und Parteien ein und bieten Möglichkeiten, selbst für mehr Sicherheit aktiv zu werden.

