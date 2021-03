Sicherheits-Trio für keimfreie Luft

Desinfektion mit UV-C-Licht – Luftreiniger mit 7 Stufen – Schutz vor Viren

Stuttgart, 19. März 2021. Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff. Wenn es in den wärmeren Monaten daran geht, verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – wie Schulen, Restaurants, Geschäfte oder Museen wieder zu öffnen, wird es auch auf gute Hygienekonzepte ankommen. Luftreiniger und Desinfektionsgeräte bieten in geschlossenen Räumen einen guten Schutz gegen Viren und Bakterien und helfen damit auch gegen eine weitere Verbreitung von Erregern.

Dreifache Sicherheit geboten

Das deutsch-israelische Startup VPLUS Habitat bietet nun ein einzigartiges Geräte-Bundle zur Überwachung, Reinigung und Sterilisation von Räumen an. Besonders geeignet ist dieses System für Restaurants, Hotels, Fitness-Studios, Schulen, öffentliche Gebäude und auch für Friseure. Durch die Kombination des Luftreinigers mit einem Luftmessgerät und einem Sterilisator wird ein zuverlässiger Schutz für den Menschen ermöglicht.

99,99% der Viren werden inaktiviert

Der Vorteil ist eine gezielte Kontrolle der Reinigung und der Luftqualität in Wohnungen, Büros, Wartezimmern oder anderen Bereichen. Die Sterilisation und Entkeimung erfolgen durch UV-C-Licht in Abwesenheit beispielsweise nach Besprechungen, nach Schul- oder Büroschluss oder nach der Abreise von Gästen.

UV-Licht wird bereits seit längerer Zeit in Operationssälen sowie für die Trinkwasserreinigung und in der Lebensmittelbranche eingesetzt. Tests der Universitätsklinik Tübingen und des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik haben bestätigt, dass UV-C-Lampen 99,99% der Viren inaktivieren. Nun ermöglicht das Geräte-Bundle von VLPUS diesen Vorteil für den persönlichen Gesundheitsschutz auch für die Anwendung im privaten Umfeld sowie bei öffentlichen Einrichtungen und Geschäften.

7-stufiges Filtersystem

Der Luftreiniger AP07V von VPLUSHabitat bietet eine effiziente Filterung und Luftreinigung für die Inaktivierung von Viren, Bakterien, Fein- und Grobstaub, Allergene, Pollen und Geruchsstoffen. Das Besondere an unserem Luftreiniger ist die 7fache Filterung. Die Kombination aus HEPA-Filter, Vorfilter, Kaltkatalysator-Filter, Antimikrobieller Baumwollfilter, Aktivkohlefilter, sterilisierendes UV-Licht und Ionisator sorgen für gereinigte Luft.

Durch die mehrstufige Filtrierung werden Staub, Milben und Pollen ebenso aus der Luft entfernt wie Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Benzol, Formaldehyde oder andere schädliche Substanzen. Der neu entwickelte Luftfilter AP07V HEPA-Filter der Klasse H 13 verfügt zudem über hervorragende Antiviruseigenschaften. Nach einer Studie des Instituts für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt am Main senken Luftreiniger die Konzentration Aerosolen beispielsweise in einem Klassenzimmer innerhalb einer halben Stunde um 90%. Dies ist deutlich effektiver als das regelmäßige Lüften von Räumen. Auch eine Studie der Universität der Bundeswehr München hat ein ähnliches Ergebnis gebracht.

Unternehmensprofil: Über VPLUS habitat

VPLUS habitat ist ein neuartiges Personal-eCommerce-Startup. Vision ist die direkte Verknüpfung von Kunden mit Herstellern hochwertiger Designartikel, sowie nachhaltig produzierten Gesundheits- und Lifestyleprodukten. VPLUS habitat will unbekannten europäischen Premium-Lifestyle-Marken Sichtbarkeit bieten, damit sie Kontakt finden zu wertvollen Kunden, die einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil pflegen.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Design zeichnen die Produzenten aus, die bereits jetzt Teil einer europaweit schnell wachsenden Community sind. Die direkte und faire Zusammenarbeit von Unternehmen, Kunden und VPLUS habitat ist dabei ein wesentlicher Faktor. Die exklusiven Produkte ermöglichen einen verantwortungsvollen und bewussten Konsum.

Gründer von VPLUS habitat ist der deutsch-israelische Unternehmer Moshe Gazit, der vor dem Start seines Unternehmens im Jahr 2018 für verschiedene europäische Konzerne Vertriebsverantwortung getragen hat. Das Unternehmen hat derzeit zehn Beschäftigte.

Kunden von VPLUS habitat können sich in Showrooms mit einer persönlichen Betreuung über das umfangreiche Warenangebot informieren und vor Ort testen – Bestellung und Lieferung erfolgen anschließend über ein Onlineportal. In diesen lokalen Geschäften finden zudem auch Events statt wie Lesungen oder Live-Kochen. Derzeit gibt es vier Showrooms in Ehingen, Stuttgart-Kornwestheim, Warschau und in Bayreuth. Ziel ist der Aufbau einer eigenen Community aus europäischen Herstellern, Standort-Managern und Kunden an 120 Standorten in Europa.

www.vplushabitat.com

