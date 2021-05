Sicherheit ist bei Goldinvestment ein wichtiger Aspekt

Degussa Goldhandel Augsburg bietet neue Schließfach-Angebote und maßgeschneiderte Beratung

Frankfurt am Main, 10. Mai 2021: Aktuelle Studien belegen: Auch nach dem Goldboom-Jahr 2020 und dem gemäßigten Goldpreis zu Beginn des Jahres vertrauen die Deutschen weiter auf Gold und Silber als Geldanlage. Patrick Scheerer, Niederlassungsleiter der Degussa Goldhandel in Augsburg, Deutschlands größtem bankenunabhängigen Goldhändler, bestätigt: “Edelmetalle haben einen Wert, der nicht verloren gehen kann und Sicherheit bietet. Das schätzen die Kunden besonders in Krisenzeiten. Und das betrifft nicht nur die Älteren – auch der Anteil der jüngeren Goldanleger ist bei uns in den letzten Jahren gestiegen.” Entscheidend ist beim Gold-Kauf die Analyse der aktuellen persönlichen Lebens- und Vermögenssituation und die Planung und Entwicklung derer in der Zukunft. Kunden sollten Edelmetalle zudem ausschließlich beim seriösen Goldhändler kaufen, der mit Experten vor Ort eine Beratung nach Maß durchführen kann – je nach Geldbeutel und Ziel vom Barren über Münzen bis zum Goldsparplan.

Und die Kunden der Degussa Augsburg können sich jetzt über ein erweitertes Serviceangebot freuen: Ab sofort ist die neue Schließfachanlage in Betrieb. Viele Kunden möchten nicht nur Gold sicher erwerben, sondern auch entsprechend sicher lagern. Das ist zu Hause nicht immer möglich. Der Einbau von Tresoren mit entsprechender Versicherung ist teuer und aufwendig. Bei der Degussa Goldhandel erfüllen die Schließfächer höchste Sicherheitsstandards, der Inhalt ist versichert und die jeweilige Versicherungssumme kann an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Der Zugang zu den Schließfächern ist dabei, speziell in der aktuellen Situation, garantiert. “Damit können wir den Kunden ein stimmiges Komplett-Paket anbieten und sie müssen sich um Ihre Goldstücke keine Sorgen mehr machen”, so Scheerer.

Physische Edelmetallkäufer orientieren sich weniger an der kurzfristigen Preisentwicklung. Das Investment dient der Absicherung ihres Vermögens und ist deswegen meist langfristig. Deshalb benötigen sie dafür eine adäquate Verwahrmöglichkeit. “Gold und Silber bieten Sicherheit. Die Anleger sind dabei weniger auf eine hohe Rendite aus”, so Scheerer. Und wer doch kurzfristig Bargeld braucht, der kann sein Gold auch bei der Degussa verkaufen: vom geerbten Schmuckstück bis zur Münzsammlung. Mit modernsten Prüfgeräten, Expertenwissen und orientiert am tagesaktuellen Goldkurs ist ein fairer Preis garantiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.de

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

