Sicherheit cyber-physischer Systeme: Claroty nimmt Auswirkungen ins Blickfeld

Neue Funktionen von Claroty xDome ermöglichen Paradigmenwechsel von einer Asset- zu einer Impact-zentrierten Risikominimierung

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), erweitert seine SaaS-Plattform xDome um Funktionen, durch die Unternehmen die potenziellen Auswirkungen von Störungen einzelner Assets in ihrer CPS-Umgebung erkennen können. Auf diese Weise wird deutlich, wie das Gesamtrisiko von den jeweiligen Prozessen beeinflusst wird, an denen das entsprechende Gerät beteiligt ist. Sicherheitsverantwortliche können so Risikominderungsmaßnahmen gezielter priorisieren.

Bislang verfolgten CPS-Sicherheitslösungen meist einen Asset-zentrierten Ansatz, der einen detaillierten Einblick in Geräte und die damit verbundenen Risiken bot. Die Erstellung eines umfassenden Inventars ist nach wie vor ein notwendiger erster Schritt für jedes Cybersicherheitsprogramm. Allerdings kann ein ausschließlich Asset-bezogener Ansatz dazu führen, dass sich Sicherheitsteams auf Geräte konzentrieren, die im Falle einer Kompromittierung nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Stattdessen müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre begrenzten Ressourcen für Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage des Geschäftszwecks zu priorisieren, dem die jeweiligen Geräte dienen. Wenn beispielsweise Sicherheitsverantwortliche zwei identische Geräte mit denselben Schwachstellen untersuchen, müssen sie wissen, welche Funktion jedes Gerät für das Unternehmen hat, um zu entscheiden, welches zuerst adressiert werden sollte.

Die neuen Bereiche „Gerätezweck“ und „Risiko-Benchmarking“ in Claroty xDome ermöglichen den Paradigmenwechsel von einer Asset- zu einer Impact-zentrierten Risikominimierung. Die verantwortlichen Teams erhalten so die nötigen Informationen, um Prozessunterbrechungen, Ausfallzeiten und finanzielle Auswirkungen effektiv zu minimieren. Die Fokussierung auf den geschäftlichen Kontext und die potenziellen Auswirkungen ermöglicht eine gemeinsame Vorgehensweise von Sicherheits- und CPS-Verantwortlichen.

„Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen gewinnt stetig an Bedeutung, da es Angreifer immer häufiger auf diese Systeme abgesehen haben“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Sicherheitsverantwortliche benötigen deshalb Tools, durch die sie sich auf den Schutz der wichtigsten Systeme und geschäftskritischen Infrastrukturen konzentrieren können. Claroty xDome bietet ihnen den hierfür nötigen Kontext, sodass sie die Risiken gezielt reduzieren und den Betrieb aufrecht erhalten können.“

Die wichtigsten Vorteile der neuen Funktionen von Claroty xDome:

Gerätezweck: Zuordnung von Assets zu Geschäftsprozessen

Anzeige von Assets, die entsprechend der jeweiligen Branche hierarchisch und taxonomisch kategorisiert sind

Optimierung von Hierarchie und Taxonomie auf der Grundlage einer individuellen Baseline, einschließlich Bewertungen der geschäftlichen Auswirkungen

Bewertung der Auswirkungen auf das Geräterisiko und der Gesamtrisikowerte durch geplante Anpassungen

Risiko-Benchmarking: Vergleich des eigenen Risikos mit anderen Unternehmen der Branche

Analyse der Risikolandschaft im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Größe

Visualisierung des Schutzes der wichtigsten Assets

Bewertung der Maßnahmen zur Risikoreduzierung im Laufe der Zeit über mehrere Risikofaktoren und Netzwerke hinweg

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

