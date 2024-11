Sicheres Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden

Bei SECANDA wissen wir, dass der Erfolg eines Unternehmens maßgeblich von der Effizienz und Sicherheit seiner Prozesse abhängt. Besonders im Bereich der Verwaltung von Mitarbeitenden – vom ersten Arbeitstag bis zum Verlassen des Unternehmens – ist ein sicheres und reibungsloses Management entscheidend. Mit SECANDA SECURE bieten wir eine hochsichere Lösung, die das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern optimiert und dabei höchste Sicherheitsstandards erfüllt.

Wie unterstützt SECANDA SECURE das Onboarding und Offboarding?

SECANDA SECURE sorgt dafür, dass neue Mitarbeitende schnell und sicher in das Unternehmen integriert werden und scheidende Mitarbeitende kontrolliert und sicher aus dem System entfernt werden. Unsere Lösung deckt dabei alle Aspekte der sicheren Identifikation und Zugangskontrollen ab, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Technologien im Einsatz

1. Sichere Identifikation – SECANDA ID: Unsere zuverlässige und nicht fälschbare Identifikationstechnologie sichert Menschen, Objekte und Vermögenswerte.

2. Sichere Credentials: Von Chipkarten über Smartphone-Apps bis hin zu Cryptocontrollern – wir bieten eine breite Palette an Authentifizierungsmethoden, die nahtlos in bestehende Systeme integriert werden können und bis zur Hochsicherheit skalierbar sind.

3. Sichere Zugangskontrollen: Sowohl physisch als auch digital sorgen wir dafür, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf Ihre sensiblen Bereiche und Daten erhalten.

4. Webbasiertes leistungsfähiges Kartenmanagementsystem: Unsere Plattform bietet ein umfassendes Kartenmanagementsystem, das mit einem Nutzer-Selfservice für die KI-unterstützte Bildaufnahme mit Prominentenerkennung und automatischer Datenübermittlung ausgestattet ist. Die Ausweis-Produktion erfolgt in Premium-Qualität durch SECANDA oder netzwerkbasiert beim Kunden. Nutzerdaten und Bilder können an unterschiedlichen Arbeitsplätzen erfasst und dann die Chipkarten zentral an einem Drucker produziert werden.

Sicherheitsversprechen

Die Sicherheit unserer Lösungen basiert auf einer robusten und redundanten IT-Infrastruktur, die durch modernste Verschlüsselungstechnologien geschützt wird. Unsere zentrale Nutzer-Datenbank speichert alle Benutzerdaten sicher und gewährt autorisierten Nutzern universellen Zugang zu allen freigegebenen Services. Durch die Integration verschiedener Sicherheitskomponenten in unsere flexible Plattform sind alle definierten Prozesse jederzeit vollumfänglich geschützt.

Vorteile für Unternehmen

– Effizienzsteigerung: Durch die automatisierte und sichere Verwaltung von Nutzerprofilen wird der administrative Aufwand reduziert und die Effizienz gesteigert.

– Hohe Sicherheitsstandards: Unsere Lösungen erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und schützen Ihr Unternehmen vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust.

– Flexibilität: SECANDA SECURE wächst mit den Anforderungen und kann flexibel an spezifische Sicherheitsbedürfnisse angepasst werden.

– Benutzerfreundliches Kartenmanagement: Das individuell anpassbare User Interface ermöglicht eine einfache Bedienung ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Software-Pakete. Die direkte Integration der CORE-Lösung in das Kartenmanagementsystem spart Zeit und Ressourcen.

Einfachheit der Implementierung

Unsere benutzerfreundliche No Code-Low Code Workflow Engine ermöglicht es, individuelle Abläufe entsprechend den eigenen Prozessen zu gestalten und die volle Kontrolle zu behalten. Dank der Drag and Drop-Funktionalität und der einfachen Verknüpfung von Aktionen können Sicherheitsprozesse in wenigen Schritten modelliert und in Echtzeit überwacht werden.

Mit SECANDA SECURE setzen Sie auf eine bewährte Lösung, die den gesamten Lebenszyklus Ihrer Mitarbeitenden – von der Einstellung bis zum Ausscheiden – sicher und effizient verwaltet. Entdecken Sie, wie unsere Technologie Ihr Unternehmen schützt und gleichzeitig Ihre Prozesse optimiert.

SECANDA ist Ihr Partner für digitale Identitätslösungen und Physical Identity and Access Management (PIAM). Wir ermöglichen mit SECANDA SECURE die sichere zentrale Erstellung und Verwaltung physischer und digitaler Identitäten, um maximale Effizienz und höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Die Konzerngesellschaften InterCard GmbH Kartensysteme, H. Schomäcker GmbH und IntraKey technologies AG haben sich im Jahr 2023 zur SECANDA Systems AG zusammengeschlossen.

Die Teams von InterCard und Schomäcker haben ihre Expertise für individuelle Lösungen rund um das Bezahlen und Abrechnen sowie das Druckmanagement auf Basis der Identifikation per Chipkarte und App mit der zentral verwalteten ID für jeden Nutzer in das neue Unternehmen eingebracht.

Das IntraKey-Team hat sich durch seine maßgeschneiderten Lösungen für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und SharedBoxes wie öffentliche Schließfächer oder Fahrradgaragen ausgezeichnet, die ebenfalls auf der Identifikation per Chipkarte und App basieren, und so das SECANDA-Produktportfolie sinnvoll ergänzt.

Heute nutzen mehr als zwei Millionen Menschen Tag für Tag die Chipkarte oder App von SECANDA, um innerhalb ihres Unternehmens, ihrer Klinik und in vielen anderen Organisationen Leistungen abzurechnen und zu bezahlen, sich zu identifizieren, Türen zu öffnen, Drucker und Computernetzwerke zu nutzen oder Arbeitszeiten zu erfassen.

