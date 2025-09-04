Sicheres Arbeiten mit dem Sicherheitszubehör von KRAUSE

Arbeiten in der Höhe sind seit jeher mit besonderen Risiken verbunden. Eine Leiter ist schnell aufgestellt, doch ebenso schnell entsteht eine Gefahr, wenn sie nicht stabil steht, das Werkzeug keinen sicheren Platz findet oder der Untergrund nachgibt. In Betrieben wie im privaten Umfeld gilt deshalb gleichermaßen: Sicherheit darf nicht dem Zufall überlassen werden. KRAUSE, seit Generationen Synonym für verlässliche Steigtechnik, hat ein Zubehörprogramm entwickelt, das diese Risiken systematisch reduziert. Aus einzelnen Hilfsmitteln entsteht so ein Gesamtkonzept, das Arbeit sicherer, komfortabler und effizienter macht – sei es auf der Baustelle, in der Werkhalle oder im eigenen Garten.

Wenn der Boden nicht mitspielt

Böden sind selten so eben, wie man es sich wünschen würde. Kopfsteinpflaster, Stufen oder unbefestigte Flächen können eine Leiter schnell ins Wanken bringen. Mit Verlängerungen für Holme, einem Höhenausgleich für fest montierte Traversen oder flexibel einstellbaren Zusatztraversen hat KRAUSE Lösungen geschaffen, die Höhenunterschiede ausgleichen und der Leiter auf unebenem Untergrund einen festen Stand geben. Ganz andere Anforderungen stellen sich, wenn eine Leiter im Erdreich steht. Dort sorgt nicht die Unebenheit, sondern die Beschaffenheit des Bodens für Unsicherheit. Leiternspitzen, die sich im gewachsenen Boden verankern, verhindern das Wegrutschen zuverlässig. Ob im professionellen Einsatz auf Baustellen oder beim privaten Hecken- und Baumschnitt – so wird aus einem unsicheren Untergrund eine belastbare Arbeitsbasis.

Fester Halt in der Höhe

Wer sich mit beiden Händen auf die Arbeit konzentriert, braucht an anderer Stelle Sicherheit. An Masten, Fassaden oder Pfosten reicht das bloße Anlehnen nicht aus. Zubehör wie Wandabstandhalter oder Mastkrallen bietet zusätzliche Fixpunkte, die Bewegungen abfangen und seitliches Verrutschen verhindern. Das schafft Vertrauen, denn nur wenn der Anwender sich nicht ständig um sein Gleichgewicht sorgen muss, kann er sich auf die eigentliche Tätigkeit konzentrieren.

Ordnung schafft Sicherheit

Unfälle entstehen nicht nur durch Instabilität, sondern auch durch Improvisation. Wer seine Werkzeuge in die Hosentasche steckt oder sie auf der obersten Sprosse ablegt, riskiert, dass etwas herunterfällt und im schlimmsten Fall jemanden verletzt. KRAUSE begegnet dieser Gefahr mit Zubehör, das für Ordnung sorgt. Ablageschalen, Werkzeugtaschen und magnetische Halterungen platzieren alles Notwendige direkt in Reichweite und verhindern zugleich, dass Gegenstände unkontrolliert in die Tiefe stürzen. Auf diese Weise entsteht eine Arbeitsumgebung, die nicht nur sicherer, sondern auch effizienter ist, da unnötiges Auf- und Absteigen entfällt.

Mehrwert für Profis und Privatnutzer

Unternehmen profitieren von TÜV-geprüften Lösungen, die Investitionen sichern und die Einhaltung von Normen, wie beispielsweise der DIN EN 131, ermöglichen. Doch auch Heim- und Hobbyhandwerker sind angesprochen. Wer schon einmal auf einer wackeligen Leiter versucht hat, eine Dachrinne zu reinigen oder eine Lampe zu montieren, kennt das mulmige Gefühl. Hier bieten Zubehörteile wie Traversen, Holmverlängerungen oder einfache Werkzeugablagen ein beruhigendes Plus an Sicherheit. Gerade weil private Arbeiten oft allein ausgeführt werden, wird jedes Detail, das Stabilität und Ordnung schafft, besonders wertvoll. Auch Handläufe, Haltestangen oder Möglichkeiten zum Einhängen einer Leiter bieten

Sicherheit beim Arbeiten.

Ein besonderes Beispiel ist die CombiSystem Tritt/Ablage. Sie lässt sich direkt in die Sprossen der Leitern einhängen und ermöglicht dadurch eine Nutzung, die der TRBS 2121 entspricht, da Anwender nicht mehr ausschließlich auf den Sprossen stehen müssen. Wird die Ablage als Tritt genutzt, erhöht sie den Standkomfort und sorgt für eine stabile Arbeitsposition – umgedreht dient sie als praktische Ablageschale für Werkzeuge oder Material. Damit verbindet das Zubehör Sicherheit und Komfort auf einfache, aber wirkungsvolle Weise.

Sicherheit endet nicht mit der Arbeit

Nach dem Einsatz beginnt die Lagerung – und auch hierbei entscheidet sich, ob eine Leiter langfristig sicher bleibt. Unachtsam abgestellte Leitern sind Stolperfallen, können beim Herunterfallen beschädigt werden und im Ernstfall versagen. Mit stabilen Wandhaltern und speziellen Aufbewahrungssystemen sorgt KRAUSE dafür, dass Leitern immer an ihrem festen Platz stehen. Ordnung im Lagerraum schützt Anwender und Material gleichermaßen und ist somit Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts. Sicherheit bedeutet in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur eine korrekte Lagerung, sondern auch einen zuverlässigen Transport. Gerade auf Fahrzeugdachträgern besteht die Gefahr, dass Leitern während der Fahrt verrutschen oder gar herabfallen. Das KRAUSE Leitersicherungs-Set bietet hier eine praxisgerechte Lösung: Es fixiert die Leiter fest auf dem Träger, verhindert unkontrollierte Bewegungen und lässt sich zusätzlich abschließen. Damit ist nicht nur die sichere Beförderung gewährleistet, sondern auch ein wirksamer Schutz vor unbefugtem Zugriff. So bleibt die Leiter sowohl unterwegs als auch am Einsatzort zuverlässig gesichert.

Sicherheit als System

Betrachtet man das gesamte Zubehör, zeigt sich ein klarer Gedanke: Sicherheit ist kein einzelnes Produkt, sondern ein System. Es beginnt am Boden, setzt sich in der Fixierung an Bauwerken fort, erleichtert durch Ordnung die Arbeit und endet mit einer sicheren Lagerung. Damit verwandelt KRAUSE die Leiter von einem potenziellen Risiko in einen zuverlässigen Partner – ob auf der Baustelle, im Betrieb oder im eigenen Zuhause.

Das Sicherheitszubehör von KRAUSE schafft einen Mehrwert, der weit über reinen Komfort hinausgeht. Es verbindet geprüfte Technik, praktische Anwendbarkeit und nachhaltigen Schutz. Für Profis bedeutet das ein Plus an Rechtssicherheit und Effizienz, für Heimwerker ein beruhigendes Gefühl bei Arbeiten in Haus und Garten. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Sicherheit ist keine Nebensache, sondern die Grundlage für jedes erfolgreiche Projekt.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

