Auf der sps connect 2020 wird Moxa ein umfassendes Portfolio an fortschrittlichen Lösungen für sichere Konnektivität und Computing zwischen Sensor und Cloud präsentieren. Eine Vielzahl von Webinaren wird unsere Expertise im Industrial Networking demonstrieren. Außerdem präsentieren wir Ihnen unseren offiziellen sps-Fachbeitrag gemeinsam mit Robotron: AI at the Industrial Edge: Machine Learning in increasingly extreme environments.

Produkte und Lösungen

Dual-Core ARM-basierte IIoT-Gateways mit 4G LTE/Wi-Fi-Konnektivität

Moxas neue ARM-basierte, robuste, drahtlose IIoT-Gateways der UC-8200 Serie sind für raue Umgebungen und dezentrale, abgelegene Standorte konzipiert. Mit vielseitigen Konnektivitätsoptionen spielen sie eine wichtige Rolle bei der Erfassung von Daten von Peripheriegeräten und der Übertragung von Felddaten an eine Cloud-Datenbank. Die UC-8200 Computer bieten integrierte Mobilfunkkonnektivität zu LTE-Kat. 4-Netzwerken mit zwei SIM-Steckplätzen für Redundanz und integriertem GPS zur Standortverfolgung.

Ultrakompakte, hochleistungsfähige, robuste Edge-Computer für AIoT-Computing in extremen Umgebungen

Mit einer Kombination aus leistungsstarkem, robustem Design, kompakter Größe, drahtloser Konnektivität und verbesserter Sicherheit ist die MC-1220-Serie ideal für unternehmenskritische, hochleistungsfähige Edge-Computing-Anwendungen, welche die AIoT-Ära beflügeln können. Die ultrakompakten, lüfterlosen Computer zählen zu den kleinsten Industriecomputern der Welt, die mit Intel® Core™ i7-Prozessoren ausgestattet sind, so dass sie leicht in kleine Schaltschränke vor Ort eingebaut werden können.

Modulare Managed Ethernet Switches für die Hutschiene, mit denen sich die nächste Stufe der Netzwerkflexibilität realisieren lässt

Die MDS-G4000-Serie bietet eine vollständig modulare Plattform mit einer Vielzahl von im laufenden Betrieb austauschbaren Medienschnittstellen- und Leistungsmodulen, die Hunderte von Portkombinationen für Flexibilität nach Bedarf ermöglichen. Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Module und des redundanten, isolierten Stromversorgungsdesigns in Kombination mit einer intuitiven Webschnittstelle und Moxas MXview Software-Unterstützung kann die Serie MDS-G4000 rund um die Uhr betrieben werden, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Industrielle Cybersicherheitslösung

Moxas Industrial Cybersecurity Solution ermöglicht es nun Systemintegratoren und Maschinenbauern, von leistungsstarken Intrusion Prevention Systemen (IPS) zu profitieren, die bisher nur als Teil von systemweiten Schutzsystemen bekannt waren. Mit der EtherCatch IEC-G102-BP-Serie können zigarettenschachtelgroße, robuste IPS-Geräte, kritische Maschinen oder anfällige Altanlagen direkt geschützt werden. Größere Anlagen können mit der EtherFire IEF-G9010-Serie, einer Firewall der nächsten Generation, die auf derselben IPS-Technologie basiert, segmentiert werden. Die begleitende IPS-Verwaltungssoftware Security Dashboard Console bietet zusammen mit Moxas einzigartiger IEC-62443-konformer Netzwerkverwaltungssoftware MXView Security View eine umfassende Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des angestrebten IACS-Sicherheitsniveaus.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.moxa.com/sps

Nehmen Sie an unseren Webinaren teil!

Nehmen Sie mit uns an der sps connect 2020 teil und treffen Sie aus unserem Angebot von fast 20 verschiedenen Webinar-Themen die für Sie beste Wahl – von IIoT-bezogenen Sessions über Analytik, maschinelles Lernen sowie Fernüberwachung, -steuerung und -wartung über die wichtigsten Informationen zur industriellen Cybersicherheit bis hin zu den besten Lösungen für typische Schwierigkeiten mit der industriellen Konnektivität – wir bieten Ihnen genau was sie benötigen!

Klicken Sie bitte hier für die kostenlose Registrierung: https://pages.moxa.com/SPS-Connect-voucher-registration.html

Über Moxa

Moxa ist ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Vernetzung und Kommunikation, das Konnektivität für die automatisierte Welt von heute und morgen ermöglicht und die Cybersicherheit für industrielle Automatisierungssysteme verbessert. Dies erreichen wir, indem wir mit Kunden und renommierten Partnern zusammenarbeiten, um deren einzigartigen Ideen in realisierbare Netzwerklösungen für unternehmenskritische Infrastrukturen umzusetzen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Konnektivität für die Industrieautomation hat Moxa weltweit mehr als 65 Millionen Geräte miteinander vernetzt und langfristige Unternehmenswerte geschaffen, indem wir der Industrie modernste Konnektivitäts-, Industriecomputer- und Kommunikationsnetzwerke mit maximaler Zuverlässigkeit und Sicherheit zur Verfügung stellen.

