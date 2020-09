Sicher wohnen mit Kleinkindern

ARAG Experten informieren, wie man den Nachwuchs daheim vor Verletzungen sch√ľtzt

Mindestens 1,84 Millionen Kinder unter 15 Jahren verletzen sich laut Bundesgesundheitsministerium j√§hrlich in Deutschland. Das Tragische daran: Die meisten dieser Unf√§lle – rund 44 Prozent -geschehen im vermeintlich sicheren Zuhause. Viele davon k√∂nnten vermieden werden, wenn Eltern die Gefahren in den eigenen vier W√§nden besser kennen w√ľrden. Denn hier in gewohnter Umgebung sitzt jeder Handgriff, ist jeder Weg bereits tausendfach beschritten und jeder Winkel bekannt. Doch die ARAG Experten warnen: Gerade diese h√§usliche Routine f√ľhrt zu Unachtsamkeit und Nachl√§ssigkeit. Um den Blick f√ľr die lauernden Gefahren zu sch√§rfen, geben die ARAG Experten einige Tipps, wie man den Nachwuchs zu Hause vor Verletzungen sch√ľtzt.

Die K√ľche

Hier brutzelt, brodelt und zischt es, hier duftet es meistens ganz wunderbar und hier ist der kochende Elternteil zu bestimmten Tageszeiten regelm√§√üig zu finden. Gleichzeitig lauern in der K√ľche auch etliche Gefahren auf den neugierigen Nachwuchs. Zu den wichtigsten Sicherungsma√ünahmen sollte daher ein Herdschutzgitter geh√∂ren. Dieses verhindert, dass sich Kinder an hei√üen Herdplatten oder T√∂pfen verbrennen oder gar einen Topf mit hei√üem Inhalt vom Herd ziehen. Die ARAG Experten raten zudem, nach M√∂glichkeit eher auf den hinteren Platten zu kochen und die Stiele von T√∂pfen zur Seite zu drehen, so dass sie nicht √ľber die Herdkante hinausragen. F√ľr den Ofen gibt es Herdt√ľrstopper, mit denen sich die Ofent√ľr nicht mehr selbst√§ndig √∂ffnet.

F√ľr Schubladen raten die ARAG Experten zu einem Schubladenschutz, damit scharfe und spitze Gegenst√§nde wie z. B. Messer, Scheren und Korkenzieher sicher liegen. Bei K√ľchenger√§ten wie Wasserkocher, Toaster und Co gilt: So weit wie m√∂glich an die Wand damit und nach Gebrauch in gesicherten Schr√§nken verstauen. Chemikalien geh√∂ren in Oberschr√§nke oder verschlie√übare Gitterk√∂rbe. Auf keinen Fall sollten Eltern sie in Gef√§√üe umf√ľllen, die Kindern bekannt sind, wie etwa Marmeladengl√§ser oder Saftflaschen.

Das Bad

Empfindliche Kinderhaut tr√§gt bereits Verbrennungen dritten Grades davon, wenn eine 54 Grad hei√üe Fl√ľssigkeit 30 Sekunden auf sie einwirkt. Bevor das Kind in die Wanne gesetzt wird, sollte die Wassertemperatur daher nicht nur mit einem Thermometer, sondern am eigenen Unterarm √ľberpr√ľft werden – 38 Grad sind optimal. Die ARAG Experten raten dringend davon ab, hei√ües Wasser nachzuf√ľllen, w√§hrend das Kind im Wasser sitzt. Zu den h√§ufigsten und gleichzeitig leisesten Todesarten im Kindesalter geh√∂rt Ertrinken. Daher gilt: Babys und Kleinkinder, auch wenn sie bereits alleine sitzen k√∂nnen oder in speziellen Baby-Badesitzen f√ľr gro√üe Wannen sitzen, niemals unbeaufsichtigt baden lassen.

Das Kinderzimmer

Die Sicherheit in diesem Raum beginnt im Bett: Der Abstand der St√§be eines Gitterbettchens sollte nicht mehr als 12 cm betragen und das Schutzgitter muss ausreichend hoch sein. So kuschelig es auch sein mag: Weiche Kissen, Bettdecken, Stofftiere, flauschige Nestchen oder Schaffelle haben im Babybett nichts zu suchen. Sie k√∂nnten √ľber den Kopf des Kindes rutschen und es ersticken. Die ARAG Experten raten zu einem praktischen Schlafsack f√ľr Babys und Kleinkinder.

“Immer eine Hand am Kind” hei√üt die Devise am Wickeltisch. Auch wenn es nur der kurze Gang zum Kleiderschrank oder der Griff zum Telefonh√∂rer ist: Babys sollten nie allein auf dem Wickeltisch liegen. Eltern sollten sich alles Wichtige zum Wickeln vorher in Griffn√§he legen. Die ideale Raumtemperatur im Schlafzimmer liegt √ľbrigens bei 18 Grad Celsius.

Sturzgefahren

Balkone, Treppen, Fenster – es bieten sich zahlreiche M√∂glichkeiten, daheim zu st√ľrzen. Und egal ob auf allen Vieren oder schon auf zwei Beinen: Der neugierige Nachwuchs ist meist schneller, als Erwachsene denken k√∂nnen. Daher raten die ARAG Experten, den Kleinen das Klettern so schwer wie m√∂glich zu machen. St√ľhle, Sessel, Regale oder Tische beispielsweise geh√∂ren nicht in die N√§he von Fenstern. Balkone sollten mit einem sicheren, ausreichend hohen Gel√§nder ausgestattet sein. Hier drau√üen sind Getr√§nkekisten, Balkonm√∂bel oder Balkonpflanzen gef√§hrliche Kletterhilfen, die m√∂glichst nicht direkt am Balkongel√§nder stehen sollten. ARAG Experten empfehlen Sicherheitssperren, mit denen sich Fenster und Balkont√ľren nur noch einen Spalt weit √∂ffnen lassen. Ein Klassiker f√ľr schmerzhafte St√ľrze sind Treppen. Daher sollten in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes 65 cm hohe, stabile Sturzgitter angebracht werden. Gr√∂√üere Kinder, so die ARAG Experten, l√§dt das Gitter eher zum Klettern ein und erh√∂ht dadurch die Sturzgefahr.

