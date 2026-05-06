Sicher vernetzt und für große Werkstücke ausgelegt: LANG macht Impala 900S fit für die Smart Factory

Update für CNC-Fräs- und Graviermaschine mit Fokus auf IT-Sicherheit, Integration und moderne Steuerung

Hüttenberg, 6. Mai 2026 – LANG hat seine CNC-Fräs- und Graviermaschine Impala 900S technologisch weiterentwickelt und auf die Anforderungen moderner, vernetzter Fertigungsumgebungen ausgerichtet. Neue Sicherheitsfunktionen, eine aktualisierte Steuerung sowie eine Linux-basierte Bedienoberfläche erhöhen Integrationsfähigkeit, Stabilität und Performance. Gleichzeitig ist die Maschine weiterhin auf die präzise Bearbeitung größerer Werkstücke ausgelegt.

Die Impala 900S ist für Anwendungen wie Prägestempel, Spritzgießformen sowie den Werkzeug- und Formenbau konzipiert. Ein hochdynamischer Antrieb auf allen Achsen sorgt für exakte Positionier- und Wiederholgenauigkeit und unterstützt wirtschaftliche Bearbeitungsprozesse auch bei komplexen Werkstücken.

„Mit der zunehmenden Vernetzung von Produktionsumgebungen steigen die Anforderungen an die sichere Integration von Maschinen in IT-Systeme deutlich“, erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG. „Bei der Weiterentwicklung der Impala 900S haben wir insbesondere die IT-Sicherheit, die Steuerung und die Bedienoberfläche an die aktuellen Anforderungen vernetzter Produktionsumgebungen angepasst.“

Großer Arbeitsbereich für präzise Bearbeitung

Ein wesentliches Merkmal der Impala 900S bleibt der große Arbeitsbereich. Mit einer Tischgröße von 900 x 900 mm bietet die Maschine ausreichend Kapazität für größere Werkstücke. Die maximale Zuladung liegt bei rund 1.200 Kilogramm.

Für die notwendige Prozesssicherheit sorgt unter anderem ein temperaturstabiles, schwingungsdämpfendes Granitbett. Es trägt dazu bei, auch bei anspruchsvollen Bearbeitungen eine konstant hohe Oberflächenqualität zu erreichen.

Sichere Vernetzung und Fernzugriff

Da die Maschine zunehmend in vernetzten Produktionsumgebungen zum Einsatz kommt, steigen auch die Anforderungen an IT-Sicherheit und Zugriffsschutz. Die Impala 900S ist daher jetzt mit einem IXON Security Gateway ausgestattet. Es ermöglicht eine abgesicherte Anbindung der Maschine an IT-Systeme und Produktionsnetzwerke und schützt vor unautorisierten Zugriffen. Die Kommunikation erfolgt über eine verschlüsselte VPN-Verbindung, die unter anderem für Fernwartung und Diagnose genutzt werden kann.

Für Anwender bedeutet das: Serviceprozesse lassen sich beschleunigen, Stillstandszeiten reduzieren sich und gleichzeitig werden aktuelle Anforderungen an IT-Sicherheit erfüllt. Gerade in vernetzten Produktionsumgebungen gewinnen Sicherheitsaspekte zunehmend an Bedeutung und werden zugleich stärker regulatorisch gefordert.

Moderne Steuerung und stabile Bedienbasis

Neben der sicheren Vernetzung wurde auch die Steuerungs- und Bedienarchitektur der Maschine aktualisiert. Für die Steuerung kommt der 4-Achsen-Servo-Controller KemroX von KEBA zum Einsatz. Ergänzt wird dies durch eine überarbeitete Bedienoberfläche auf Linux-Basis mit 64-Bit-System.

Die Kombination sorgt für eine stabile Systemumgebung, verbesserte Performance und eine langfristig wartbare Softwarebasis. Gleichzeitig erleichtert sie die Integration in bestehende IT-Systeme und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb im Produktionsalltag.

Softwareentwicklung nah an der Praxis

Ergänzt wird die Maschine durch Softwarelösungen aus dem Hause LANG, die kontinuierlich weiterentwickelt und in enger Zusammenarbeit mit Anwendern konzipiert werden. Ein Vorteil für Anwender: CAM-Strategien lassen sich direkt an der Maschine anpassen. Das erhöht die Flexibilität im laufenden Betrieb und unterstützt kurze Durchlaufzeiten sowie reproduzierbare Ergebnisse.

Ergänzende Lösungen für Betrieb und Verfügbarkeit

Darüber hinaus bietet LANG diverses optionales Zubehör, das den Einsatz der Maschine im Produktionsumfeld optimal unterstützt. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Mess- und Kamerasysteme, Vakuumtische sowie Nullpunktspannsysteme zur Verfügung.

Hinzu kommen Wartungs-, Upgrade- und Schulungsangebote. Sie tragen dazu bei, die Verfügbarkeit der Maschinen sicherzustellen und sie an neue Anforderungen anzupassen.

„Unser Ziel ist es, bestehende Maschinenplattformen technologisch so weiterzuentwickeln, dass sie auch unter veränderten Anforderungen langfristig zuverlässig eingesetzt werden können. Damit unterstützen wir Betriebs- und Investitionssicherheit“, sagt Thomas Kozian.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

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