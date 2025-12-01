Sicher unterwegs auf Schnee und Eis

Mikulic Fahrschule Zürich gibt 10 Wintertipps für Autofahrende

Zürich, 21. November 2025 – Sobald in Zürich die ersten Flocken fallen, steigt das Unfallrisiko auf den Strassen deutlich. Die Mikulic Fahrschule Zürich ruft Autofahrende deshalb dazu auf, sich frühzeitig auf den Winter vorzubereiten – technisch wie auch fahrerisch. In einem kompakten 10-Punkte-Programm erklärt die Fahrschule, worauf es bei Schnee, Eis und Kälte ankommt und welche Schweizer Verkehrsregeln viele noch immer unterschätzen.

Wir erleben jedes Jahr die gleichen Fehler: Gucklochfahren, falsches Licht, beschlagene Scheiben und zu wenig Abstand, sagt Ivan Mikulic von der Mikulic Fahrschule Zürich. Gerade in der Stadt Zürich, mit viel Verkehr, ÖV und Fussgängerinnen und Fussgängern, ist das brandgefährlich.

10 Wintertipps der Mikulic Fahrschule Zürich

1. Auto rechtzeitig winterfit machen

In der Schweiz sind Winterreifen nicht ausdrücklich vorgeschrieben, das Fahrzeug muss aber jederzeit betriebssicher sein. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt 1.6 mm – empfohlen sind im Winter mindestens 4 mm. Wer bei Schnee mit ungeeigneter Bereifung unterwegs ist und einen Unfall verursacht, riskiert eine Mitschuld.

2. Keine Gucklochfahrten: Alle Scheiben und Lichter freimachen

Die Verkehrsregelnverordnung (VRV) verlangt, dass Scheiben, Spiegel, Beleuchtung und Kontrollschilder sauber sind. Nur ein kleines freigekratztes Guckloch in der Frontscheibe ist verboten und gilt als grobe Verkehrsregelverletzung. Es drohen hohe Bussen und im Extremfall ein Führerausweisentzug.

3. Schnee und Eis vom ganzen Fahrzeug entfernen

Nicht nur Scheiben, sondern auch Dach, Motorhaube, Heck und alle Lichter müssen frei von Schnee und Eis sein. Herabfallende Schneebretter oder Eisplatten können nachfolgende Fahrzeuge gefährden – die Verantwortung trägt die Person am Steuer.

4. Motor nicht unnötig laufen lassen

Das unnötige Laufenlassen des Motors ist in der Schweiz verboten und gilt als vermeidbare Lärmbelästigung. Wer im Stillstand den Motor zum Aufwärmen oder Scheibentauen laufen lässt, muss mit einer Ordnungsbusse rechnen – neu oft 80 statt 60 Franken. Besser: Kratzen, Enteiserspray, Standheizung oder elektrische Scheibenheizung nutzen.

5. Beschlagene Scheiben sofort entnebeln

Scheiben dürfen weder vereist noch beschlagen sein. Gegen beschlagene Scheiben hilft: Klimaanlage einschalten, Luftverteilung auf Frontscheibe stellen, Gebläse erhöhen, Umluft ausschalten und ggf. das Fenster einen Spalt öffnen. Antibeschlagsprays oder Mikrofasertücher unterstützen zusätzlich.

6. Richtiges Licht wählen: Tagfahrlicht reicht bei Schnee oft nicht

In der Schweiz gilt Lichtpflicht am Tag – Tagfahrlicht oder Abblendlicht. Bei Schneefall, Regen, Nebel, Dunkelheit, in Tunnels oder bei schlechter Sicht muss zwingend das Abblendlicht eingeschaltet werden, weil Tagfahrlicht hinten meist keine Beleuchtung bietet. Nebellichter sind nur bei sehr schlechter Sicht erlaubt; insbesondere das Nebelschlusslicht ist nur bei weniger als rund 50 m Sichtweite zulässig, um andere nicht zu blenden.

7. Tempo und Abstand massiv anpassen

Auf Schnee und Eis verlängern sich Anhaltewege um ein Mehrfaches. Deshalb: Tempo deutlich reduzieren, sehr grossen Abstand halten und früh bremsen. Wer trotz glatter Fahrbahn zu schnell unterwegs ist, kann haftungs- und strafrechtlich belangt werden – auch wenn die allgemeine Höchstgeschwindigkeit eingehalten wurde.

8. Feine Fahrtechnik: sanft lenken, bremsen und beschleunigen

Auf rutschiger Fahrbahn sind sanfte Lenkbewegungen, dosiertes Gasgeben und vorsichtiges Bremsen entscheidend. Am besten im höheren Gang anfahren, um ein Durchdrehen der Räder zu vermeiden. Starke Lenkbewegungen und hektige Spurwechsel sollten unbedingt vermieden werden.

9. Reifendruck im Winter im Blick behalten

Fällt die Aussentemperatur, sinkt auch der Reifendruck, weil sich Luft bei Kälte zusammenzieht. Wer aus der warmen Garage in die kalte Winterluft fährt, wird deshalb oft eine Druckänderung feststellen. Die Empfehlung: Reifendruck draussen bei kalten Reifen prüfen und auf die Herstellervorgaben einstellen. Zu wenig Druck verlängert Bremswege und verschlechtert die Fahrzeugkontrolle.

10. Schulung nutzen: Wintertraining bei der Mikulic Fahrschule Zürich

Die Mikulic Fahrschule Zürich bietet gezielte Fahrstunden in Zürich und Sicherheitstrainings an, in denen Lernende und erfahrene Lenkerinnen und Lenker das Fahren auf Schnee und Eis trainieren. Wer ein, zwei Stunden gezielt auf glatter Fahrbahn übt, fährt im Alltag deutlich entspannter und sicherer, so Mikulic. Darüber hinaus sensibilisieren wir junge Motorfahreuglenkerinnen und Motorfahrzeuglenker an unseren VKU Zürich Verkehrskunde Kursen auf potenzielle Gefahren auf den Strassen und leisten so regelmässig einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Zürich und der ganzen Schweiz.

Mit diesen zehn Tipps will die Mikulic Fahrschule Zürich einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und Autofahrende motivieren, sich aktiv auf den Winter vorzubereiten.

Mikulic Fahrschule Zürich ist seit 2002 eine der besten Adressen in Zürich für seriöse und sichere Fahrausbildung. Die erfahrenen und geduldigen Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen bringen den jungen Leuten mit viel Geduld und völlig stressfrei das Auto fahren in Zürich bei. Darüber hinaus ist Ivan Mikulic Gründer des VKU Kompetenzzentrums für Verkehrskunde in Zürich ( VKU Zürich Enge ). Damit bieten wir jungen Erwachsenen alles aus einer Hand. Eine persönliche und liebevolle Betreuung von A bis Z zu einem äusserst günstigen Preis.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



https://autofahrschule-zuerich.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.