Sicher und gesund durch den Betriebsalltag

Der Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI Hessen) hat auf seiner Mitgliederversammlung die Sieger des Responsible Care Landeswettbewerbs 2024 gekürt. Ausgezeichnet wurden die Unternehmen Celanese, K+S und der Industriepark Wolfgang.

Bezahlbare und zuverlässige Infrastruktur, industriefreundliche Rahmenbedingungen und globale Wettbewerbsfähigkeit braucht unsere Branche, um erfolgreich zu sein. Aber es fehlt noch etwas für den Erfolg: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Unter dem Motto „Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld“ drehte sich in diesem Jahr alles um eine der wichtigsten Ressourcen unserer Branche – die Belegschaft. Der VCI Hessen ehrte die Preisträger heute bei seiner Mitgliederversammlung. Der jährlich stattfindende Wettbewerb ist ein Baustein der erfolgreichen Nachhaltigkeitsinitiative Chemie³ www.chemiehoch3.de der deutschen Chemie.

Auf den ersten Platz wählte die Jury die Einreichung der Firma Celanese aus Frankfurt für ihr Projekt „Learning Team“. In Teams werden gemeinsam mögliche Gefahrenquellen oder Unsicherheiten im Arbeitsalltag gesammelt und Lösungen gesucht. Infolgedessen entstehen Trainings oder Aktionen, die ein sicheres Miteinander und eine verbesserte Kommunikation zum Thema Arbeitssicherheit generieren. Eine Stärke, die auch die Jury anerkannte, denn die direkte Einbindung der Belegschaft wirke sich nachhaltig auf die Sicherheit im Betrieb aus.

Den zweiten Platz erzielte die K+S aus Kassel mit ihrem Gesundheitspass. Seit dessen Einführung 2021 erfreut er sich stetig wachsender Popularität, denn die Beschäftigten können an monatlichen Aktionen zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung in Teams oder alleine teilnehmen. Pro erreichte Aktion füllt sich der Pass mit Stempeln, der dann am Ende des Jahres in einem Preis münden kann. Das zugangsfreundliche Konzept sowie der sogenannte Gamification-Aspekt überzeugten die Jury.

Den dritten Platz sicherte sich der Industriepark Wolfgang mit Sitz in Hanau. In einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer Unternehmen am Standort wird seit April 2023 das Bewusstsein für Arbeits- und Gesundheitsschutz gestärkt. Dies gelingt mit Hilfe von regelmäßigen Schulungen, Workshops sowie gesundheitsfördernden Angeboten, z. B. in Form von verschiedenen Ideenmobilen zu Lärm und Gehörschutz, einem Stolperparcours oder dem Besuch bei der Werkfeuerwehr. Die Jury lobte die breit angelegte und regelmäßige Beteiligung der Belegschaft des Projektes.

Eine völlig neue Jury bewertete in diesem Jahr die vielen Projektbeiträge: die Landtagsabgeordneten Max Schad (CDU) und Dr. Daniela Sommer (SPD), Michael Reinhart (IG BCE Hessen/ Thüringen), Dr. med. Harald Wellhäußer, Leiter Geschäftsbereich Prävention bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, sowie Dr. Peter Gillich vom Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales.

Als Erstplatzierter des Landeswettbewerbs nimmt Celanese am Responsible Care-Bundeswettbewerb des Verbands der Chemischen Industrie e. V. (VCI) teil. Die Gewinner des Bundeswettbewerbs werden am 20. November 2024 bekannt gegeben. Auch viele weitere Projekte werden vorgestellt und so der Austausch von „best practice“-Initiativen gefördert.

Der VCI Hessen ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung für rund 290 Mitgliedsfirmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Hessen. Diese setzten im Jahr 2023 in Hessen 31,7 Milliarden Euro um und beschäftigten an ihren hessischen Standorten rund 57.000 Mitarbeitende. Eingebunden in das VCI-Netzwerk auf Bundesebene und in Brüssel steht der Landesverband im ständigen Dialog mit Politik, Behörden, anderen Wirtschaftsbereichen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und Schulen. Sitz des VCI Hessen ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen finden Sie unter www.vci.de/hessen

