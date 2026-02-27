Sicher Surfen im Alltag

VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. gibt Tipps gegen digitale Fallen

Berlin, 27.02.2026 – Die Digitalisierung bietet enorme Chancen für die Generation 60plus, bringt aber auch spezifische Risiken wie Phishing oder Enkeltrick-Mails mit sich. Anlässlich aktueller Entwicklungen in der Cyberkriminalität weist die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. auf ihr spezialisiertes Informationsangebot hin, um die digitale Souveränität älterer Menschen zu stärken.

Ob Online-Banking, Videotelefonie mit den Enkeln oder die digitale Rezeptbestellung: Das Internet ist aus dem Alltag vieler Seniorinnen und Senioren nicht mehr wegzudenken. Doch mit der Nutzung wächst die Unsicherheit vor Betrugsmaschen. Laut aktuellen Kriminalstatistiken geraten ältere Menschen immer häufiger ins Visier von Online-Betrügern.

„Die Angst, etwas falsch zu machen, darf kein Hindernis für die digitale Teilhabe sein“, so die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. „Wichtig ist es, die Warnsignale zu kennen und souverän mit Passwörtern und persönlichen Daten umzugehen.“

Ein zentrales Element der Aufklärungsarbeit ist das Themenheft „Chancen und Herausforderungen des Internets.“ Die Broschüre bietet leicht verständliche Anleitungen zu Themen wie:

– Sicheres Onlineshopping: Woran erkenne ich seriöse Anbieter?

– Passwort-Management: Wie erstelle und verwalte ich sichere Zugangsdaten?

– Schutz vor Abzocke: Was tun bei verdächtigen E-Mails oder Fake-Gewinnspielen?

Die Broschüre ist aus einem geförderten Projekt in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg entstanden und steht unter folgendem Link kostenfrei zum Download bereit: Chancen und Herausforderungen des Internets (PDF).

Ergänzend zur Broschüre bietet der Fachbereich 60plus regelmäßig interaktive Online-Vorträge an. Hier können Teilnehmende bequem von zu Hause aus Fragen stellen und sich mit Experten und Expertinnen austauschen. Alle Termine für die Online-Akademie ( www.verbraucher60plus.de/themen-termine/) sowie Informationen zu weiteren Themen wie Ernährung, Gesundheit und Wohnen finden Interessierte auf dem Portal: www.verbraucher60plus.de.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

