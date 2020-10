Sicher Skifahren trotz Corona

Corona-Fit bei Ski Dome Oberschneider in Kaprun

Corona-Fit durch die Saison 2020/2021

Wir, die Skischule Ski Dome Oberschneider GmbH Kaprun, wird in der kommenden Saison alles Mögliche daran setzen, unsere Gäste sowie auch unsere Mitarbeiter höchst möglich zu schĂĽtzen, um damit einen entspannten und sicheren Ablauf zu wahren. Ebenso möchten wir Sie darauf hinweisen, dass zu Ihrem und unserem Schutz einige Sicherheitsvorschriften gelten und begleitende MaĂźnahmen notwendig werden. Diese MaĂźnahmen unterliegen einer ständigen Evaluierung und Anpassung in Abstimmung mit den behördlichen Vorgaben, den Bestimmungen unserer Partner – insbesondere Bergbahnen, sowie den Ausarbeitungen unserer Interessenvertretungen und Gesundheitsämtern. Die SicherheitsmaĂźnahmen werden ständig aktualisiert und der jeweiligen Situation angepasst, deshalb kann es auch während der Saison zu Ă„nderungen kommen.

1. KOSTENLOSES 24 STUNDEN STORNO

Kostenlose Stornierungen sind möglich, wenn eine offizielle Reisewarnung für unser Skigebiet besteht oder es zum Lockdown kommt.

bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren

14 – 08 Tage vor Anreise…………….70% des gebuchten Betrages zu begleichen

07 – 00 Tage vor Anreise…………….90% des gebuchten Betrages zu begleichen

Auch bei Vorlage eines ärztlichen Attests bekommt Ihr Eure Buchung in voller Höhe zurückerstattet.

Bei allen Stornierungen wird eine BearbeitungsgebĂĽhr von 20 EUR abgezogen.

Allen Lieferungen und Leistungen der Skischule aufgrund von Onlinebestellungen über das Internet oder andere Onlinedienste liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde.

Ansonsten gelten unsere Stornobedingungen laut AGB.

Bei Symptomen oder Krankheitsgefühl, bleiben Sie unbedingt fern und verständigen Sie die Corona Hotline 1450!

2. Abstand

Generell ist Skifahren eine Outdoor-Sportart und die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer als im Innenbereich. Wir werden versuchen, den schützenden Abstand überall bestmöglich einzuhalten und alle persönlichen Kontaktpunkte zu minimieren. Wir bitten Sie generell Rücksicht zu nehmen und appellieren an die Eigenverantwortung.

3. Mund- und Nasenschutz / Händedesinfektion

In allen Indoor Bereichen der Skischule Sport am Lift bitten wir unsere Gäste ab 6 Jahre, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Neben den herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz-Masken gelten laut derzeitigem Stand auch Multifunktionstücher, Skimasken, Bandanas, Buffs, Schlauchschals, etc. als Mund-Nasen-Schutz. Wichtig ist, dass der Mund und die Nase komplett bedeckt sind. Ebenso erwarten wir uns die obligatorische Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen unserer Räumlichkeiten. Alle Verkaufsstellen und Rezeptionen werden mit Glasschutz ausgestattet.

4. Onlinebuchung

Alle unsere Skischulangebote sind online buchbar. Wir ersuchen und empfehlen unsere Gäste, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu nehmen. Ihre gewünschten Dienstleistungen können Sie bequem von zu Hause aus buchen. Die Tickets werden bei uns im Büro vorbereitet, wodurch Sie sich Zeit ersparen und der Kontakt minimiert wird.

5. Kleinkinderangebot Bambini

Bei den Skikursen im Alter von 3 bis ca. 5 Jahren (Bambinikurs) wird die Gruppengröße nicht größer als 4 Kinder pro Gruppe sein. Das minimiert das Risiko und bei Körperkontakt werden die Skilehrer einen MNS tragen.

6. Mittagsbetreuung

Unser Mittagsbetreuungsangebot wird auch in diesem Winter angeboten. Allerdings wird es zeitlich und logistisch ein eingeschränktes Angebot geben, je nach Bestimmung des jeweiligen Restaurants. Wenn es die allgemeinen Handlungsempfehlungen vorschreiben, werden die Kursgäste gebeten, sich mit Mund- Nasenschutz zum reservierten Tisch zu begeben. Beim Essen am Tisch ist kein MNS notwendig. Empfehlenswert für diese Saison wäre es, die Kinder zum gemeinsamen Mittagessen mit ihren Eltern, abzuholen.

7. Skirennen und Gästesiegerehrung

Unsere Gästeskirennen werden weiterhin uneingeschränkt wöchentlich stattfinden. Die Startintervalle werden etwas ausgedehnt, um etwaige Staubildungen im Start- und Zielbereich zu vermeiden. Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien durchgeführt.

8. Gäste mit Krankheitssymptomen

Es sollte als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden, dass Gäste mit Krankheitssymptomen nicht am Skischulangebot teilnehmen können. Wir bitten Sie in diesem Punkt um Ihr Verständnis, nur so können wir uns alle gegenseitig schützen.

9. Contact-Tracing

Um beim Auftreten eines positiv getesteten Covid-19 Skikursteilnehmers eine Ausbreitung des Virus möglichst schnell zu verhindern, ist es unumgänglich von allen unseren Gästen die korrekten Daten zu erfassen (Handynummer, Unterkunft, Email).

10. Absonderung bei Symptomen

Beim Auftreten von Symptomen bei Skikurskindern werden diese unmittelbar von der restlichen Gruppe abgesondert bzw. isoliert. Die Eltern haben ihre jederzeitige Erreichbarkeit sicherzustellen und ihr Kind möglichst schnell abzuholen.

11. Mitarbeiter-Sicherheit

FĂĽr unsere Skischul-Mitarbeiter geben wir alles in Bezug auf Sicherheit. Neben korrekten Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir fĂĽr gute Unterkunfts- und Arbeitsbedingungen und fĂĽhren Tests nach System und bei geringstem Verdacht durch.

#staysafe

Liebe Gäste!

Skifahren ist eine Freiluft-Sportart und erwiesenermaßen gesund. Man ist in der frischen Bergluft unterwegs, tankt ordentlich Vitamin D und ist viel in Bewegung. Und das tut nicht nur physisch gut, gerade nach den Einschränkungen der letzten Monate bringt ein Aufenthalt in den Bergen auch eine mentale Stärkung mit sich. Deshalb freuen wir uns auf den Winter mit Ihnen!

WICHTIGE INFO: Skifahren und Snowboarden wird in dieser Saison etwas anders sein. Kaprun Zell am See und die Seilbahngesellschaften werden jedenfalls alle notwendigen Maßnamen setzen, damit Sie Österreichs größtes Skivergnügen bei größtmöglicher Sicherheit erleben können. Bitte respektieren auch Sie unsere COVID-19 Regeln für ein sicheres Miteinander. Dann steht aus aktueller Sicht einem weitgehend uneingeschränkten Skibetrieb im Winter 2020/21 nichts im Wege.

Alle Corona Regeln und Infos findet ihr hier auf unserer Website

