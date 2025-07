Sicher. Gesetzeskonform. Effizient.

DGUV V3-Prüfung in Hamburg – Ihr zuverlässiger Partner für elektrische Betriebssicherheit

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen regelmäßig geprüft werden – nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, um gesetzliche Vorschriften wie die DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) zuverlässig zu erfüllen. Wer als Unternehmer in Hamburg auf Nummer sicher gehen möchte, ist beim Prüfservice KFK in besten Händen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung, modernster Messtechnik und qualifizierten Fachkräften bieten wir eine rechtssichere, normgerechte und wirtschaftlich sinnvolle Elektroprüfung nach DGUV V3 – ob in Bürogebäuden, Industrieanlagen, Werkstätten oder medizinischen Einrichtungen.

Ihre Vorteile mit KFK:

Rechtssicherheit gemäß aktueller VDE-Normen & DGUV-Vorgaben

Lückenlose Dokumentation & Prüfprotokolle zur Vorlage bei Berufsgenossenschaft, Versicherung oder im Schadensfall

Flexible Terminvergabe & minimaler Betriebsunterbruch – wir prüfen auch außerhalb der Geschäftszeiten

Kompetente Beratung zu Nachrüstungen, Gefährdungsbeurteilung und Wiederholungsfristen

Verlassen Sie sich auf einen Partner, der Prüfpflichten nicht nur erfüllt, sondern Service und Qualität auf Augenhöhe bietet.

Tipp für Facility Manager, Instandhaltungsleiter & Geschäftsführer:

Vermeiden Sie Haftungsrisiken und unnötige Betriebsausfälle – setzen Sie auf geprüfte Sicherheit mit System.

DGUV V3 prüfen lassen? Wir sind für Sie da – persönlich, pünktlich und professionell.

DGUV V3 Prüfungen in Hamburg – Sicherheit mit System von KFK Konrad

Elektrische Sicherheit ist in jedem Unternehmen mehr als nur eine Pflicht – sie ist Voraussetzung für einen störungsfreien, rechtssicheren und nachhaltigen Betrieb. Als verlässlicher Partner für elektrische Prüfungen in Hamburg unterstützt die KFK Konrad GmbH Unternehmen aus allen Branchen bei der gesetzeskonformen Durchführung der DGUV V3 Prüfung – fachgerecht, transparent und mit maximaler Serviceorientierung.

Was ist die DGUV Vorschrift 3?

Die DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) regelt die regelmäßige Überprüfung aller elektrischen Betriebsmittel und Anlagen in gewerblich genutzten Immobilien. Diese Vorschrift gilt bundesweit und betrifft sowohl ortsveränderliche Geräte (z.B. PCs, Werkzeuge, Küchengeräte) als auch ortsfeste Anlagen (z.B. Verteilerkästen, Maschinen, Lichtanlagen).

In Hamburg ist sie für Unternehmen aller Größen und Branchen relevant – vom kleinen Handwerksbetrieb über mittelständische Dienstleister bis hin zu Industrie, Behörden, Bildungseinrichtungen und Pflegeheimen.

Ihre Vorteile mit KFK Konrad als Prüfpartner in Hamburg:

Fachlich geprüfte, VDE-konforme Elektroprüfungen

Unsere erfahrenen, qualifizierten Prüftechniker führen die DGUV V3 Prüfung nach den neuesten Normen und Vorgaben der DIN VDE 0701-0702 (ortsveränderliche Geräte) und DIN VDE 0100-600 / 0105-100 (ortsfeste Anlagen) durch.

Zuverlässige Planung & minimaler Betriebsaufwand

Wir prüfen auf Wunsch außerhalb Ihrer Geschäftszeiten – auch nachts oder an Wochenenden – um den Betriebsablauf nicht zu stören.

Lückenlose Dokumentation & rechtssichere Protokolle

Sie erhalten eine übersichtliche, digital aufbereitete Dokumentation aller Prüfergebnisse zur Vorlage bei Berufsgenossenschaft, Versicherung oder im Schadensfall.

Persönliche Betreuung & individuelle Beratung

Unsere Prüfexperten stehen Ihnen mit technischer Beratung zur Seite – etwa bei der Festlegung von Prüfintervallen oder bei Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung.

Kostentransparenz & Planbarkeit

Faire Pauschalen oder maßgeschneiderte Angebote – ohne versteckte Zusatzkosten.

Für wen ist die Prüfung verpflichtend?

Jedes Unternehmen oder jede Institution in Hamburg, die elektrische Anlagen oder Geräte im Betrieb einsetzt, ist zur Durchführung der DGUV V3 Prüfung verpflichtet. Dazu gehören unter anderem:

Handwerksbetriebe und Produktionsstätten

Einzelhandel und Gastronomie

Arztpraxen, Pflege- und Bildungseinrichtungen

Agenturen, Kanzleien und Büros

Lager und Logistikunternehmen

Öffentliche Einrichtungen und kommunale Betriebe

Schützen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden – und sich selbst vor unnötigen Risiken und rechtlichen Konsequenzen. Die KFK Konrad GmbH ist Ihr zertifizierter Partner für DGUV V3 Prüfungen in Hamburg.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

