Sicher entkoppeln

BLANKE PERMAT

Nicht jeder Untergrund ist für einen Belag mit keramischen Fliesen oder Platten geeignet. Neben fehlender Planebenheit sind es häufig dynamische Kräfte aus der Unterkonstruktion, die eine direkte Verfliesung verhindern. Abhilfe schafft die universelle Belagsträger- und Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT des Iserlohner Systemanbieters für Fliesenzubehör, Blanke Systems GmbH.

Ob bei industriellen oder privaten Anwendungen, BLANKE PERMAT sorgt neben der funktionssicheren Armierung bzw. Entkopplung zwischen Untergrund und Oberbelag für eine optimale Lastabtragung. Gleichzeitig ist der Belagsträger mit allen Fliesenformaten kombinierbar und kommt insbesondere bei der Vorbereitung von kritischen Untergründen wie Holz- oder Dielenfußböden zum Einsatz. Aufgrund des mehrlagigen Aufbaus aus einem unterseitigen Entkopplungsvlies und mittig angeordneten, extrudierten und gedrehten PEHD-Gitterstäben und einem hoch alkaliresistenten und schiebefesten Glasgittergewebe kann BLANKE PERMAT im verarbeiteten System selbst Verkehrslasten bis über 7,5 kN/m² aufnehmen und ableiten.

Ferner ist BLANKE PERMAT auch dank seiner rissüberbrückenden Eigenschaften für nahezu alle im Neubau und bei der Sanierung auftretenden Untergründe geeignet. Hierzu zählen z.B. Neuestriche, Altestriche oder Altuntergründe mit Rissen, Trockenestriche, Altfliesenuntergründe mit Rissen, sogar Holzböden wie Altbaudielen oder Spanplatten sowie Fußbodenheizungen. Weiterer Vorteil des druck- und zugstabilen Belagsträgers ist seine Diffusionsoffenheit: Damit ist BLANKE PERMAT selbst auf ganz frischem Estrich und Beton, sobald diese begehbar sind, einsetzbar. In Kombination mit der Entkopplungsfunktion ermöglicht BLANKE PERMAT zudem eine erhebliche frühere Verlegung von Bodenbelägen, da Formveränderungen nicht an den Oberbelag weitergeleitet werden und eine konforme Trockung gewährleistet ist. Langfristig verhindert die BLANKE PERMAT Rissbildungen im Oberbelag und sorgt damit zusätzlich für die Langlebigkeit von Fliesenböden.

Die 920 mm x 620 mm großen und nur 3,3 mm starken Belagsträgermatten lassen sich schnell und einfach verlegen. Zugleich ermöglicht das Format eine leichte Anpassung an die vorhandenen Grundrisse. Bei der Verarbeitung von BLANKE PERMAT erfordert die oberseitige Gitterstruktur eine Abspachtelung, auf die in einem Arbeitsgang frisch in frisch verfliest wird. Dies führt zu einer horizontalen und vertikalen Armierung des Klebers. Zugleich wirkt der durch die Gitterstruktur vordefinierte Kleberauftrag der gefürchteten Hohllage entgegen. BLANKE PERMAT sorgt für kürzere Bauzeiten und verlängert deutlich die Lebensdauer des Oberbelags.

Darüber hinaus ist der Belagsträger das Schlüsselprodukt für die Flächenheiz- und Kühlsysteme der BLANKE PERMATOP-Familie und BLANKE ELOTOP 1000. Als Bestandteil des innovativen Trockenbausystems BLANKE PERMATFLOOR ermöglicht der vielseitig einsetzbare Belagsträger den Verzicht auf konventionellen Estrich.

Seit mehr als 15 Jahren ist BLANKE PERMAT bereits im Einsatz und schützt keramische Oberbeläge im Innenbereich vor Schäden durch Risse oder Hohllagen. Mehr Informationen stehen online unter https://blanke-blue-base.de/bodensysteme/entkopplung/blanke-permat/ zur Verfügung.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

