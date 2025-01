SHUSUKE AOKI WIRD CEO UND GESCHÄFTSFÜHRER VON PANASONIC CONNECT EUROPE

Shusuke Aoki, ehemaliger Chief Transformation Officer (CTO), bringt ideale Voraussetzungen mit, um Panasonic Connect Europe zu leiten. Er wird die Kunden dabei unterstützen, schwierige sozioökonomische Zeiten mit technologischen Innovationen zu meistern.

Wiesbaden, DE. 6. Januar 2025 – Panasonic hat Shusuke Aoki zum CEO und Geschäftsführer von Panasonic Connect Europe (PCOEU) mit Sitz in Wiesbaden, Deutschland, ernannt. Der ehemalige CTO, der in den letzten 14 Jahren in Europa gelebt und gearbeitet hat, wird das Unternehmen leiten und die europäischen Geschäftskunden dabei unterstützen, die aktuellen sozioökonomischen Herausforderungen mit den neuesten technologischen Innovationen zu bewältigen. Aoki verfügt über eine breite B2B- und B2G-Erfahrung. Er leitete erfolgreiche Teams im Vertrieb kundenorientierter Lösungen, Systemtechnik, Marketing und Transformation in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa, bevor er die neue Rolle übernahm. Er folgt auf Hiroyuki Nishiuma, der das Unternehmen erfolgreich durch die Pandemie geführt hat.

Aoki erklärt: „Europäische Unternehmen stehen vor schwierigen Herausforderungen, darunter Energie- und Preisdruck sowie Unterbrechungen der Lieferketten vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheit. Panasonic Connect Europe wird Unternehmen dabei unterstützen, diese Herausforderungen durch den Einsatz transformativer Technologielösungen zu meistern.“

Die auf Business-to-Business und den öffentlichen Sektor ausgerichtete Organisation unterstützt Kunden mit einer Reihe innovativer Produkte sowie integrierter Systeme und Dienstleistungen. Im Bereich Fertigung hilft das Unternehmen dabei, Fabriken vom Komponenteneingang über die Produktion bis hin zum Vertrieb zu automatisieren. In der Lieferkette kombiniert Panasonic Connect Europe innovative KI-Lösungen der Tochtergesellschaft BlueYonder mit Edge-Netzwerktechnologien wie Sensoren und Robotik, um die Art und Weise neu zu erfinden, wie Kunden Waren ausliefern. Die robusten TOUGHBOOK Tablets, Notebooks und Wrap-Around-Lösungen des Unternehmens heben die Produktivität mobiler Mitarbeiter auf eine neue Ebene. In den Bereichen Unterhaltung, Bildung und Privatwirtschaft tragen die AV-, Collaboration- und Broadcast-Technologien dazu bei, die Arbeitsweise dieser Sektoren neu zu definieren.

Shusuke Aoki fügt hinzu: „Durch unseren Fokus auf Produktinnovation und Serviceoptimierung werden wir unseren Kunden helfen, effizienter, produktiver und profitabler zu arbeiten. Zugleich ermöglichen wir ihnen, die neuesten Technologien zu nutzen, um agil zu bleiben und Wettbewerbsvorteile in ihren Branchen zu erzielen.“

Aoki bringt ein umfassendes Branchenverständnis und starke Führungsqualitäten für seine Rolle als CEO mit. Seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor auf drei Kontinenten hat ihm eine einzigartige Perspektive auf die globale Geschäftswelt, Geopolitik und die Nutzung disruptiver Technologien zur positiven Weiterentwicklung von Organisationen und Gesellschaft ermöglicht.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki will das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Margarita Lindahl

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 (0) 40-8549-2835



https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+ 49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.