Showroom Session München: Drei Experten – ein Raum – volle Kreativität für die Entwicklung kosmetischer Produkte

München, 26.11.2025 – vom 3. bis 5. Dezember 2025 öffnen NELE Kosmetik, Laboratoires Phyto Technique und Corpack gemeinsam ihren Showroom in München und laden Fachpresse sowie Branchenexpertinnen und -experten zu einer exklusiven Beratungssession ein. Die Showroom Session München verbindet maßgeschneiderte Produktentwicklung, Formulierungs- und Verpackungskompetenz sowie Design-Know-how – konzentriert in einem kreativen Raum, der sich ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Marke ausrichtet.

Alle Informationen sowie den Registrierungslink finden Sie hier: https://www.corpack.de/de/showroom-session-munich

Veranstaltungsdetails:

– Datum: 03. – 05. Dezember 2025

– Ort: Corpack GmbH, Clarita-Bernhard-Straße 25, 82149 München

– Anmeldung: direkt über die Landingpage

Mit der Showroom Session schaffen die Veranstalter einen persönlichen, inspirierenden Arbeitsraum, in dem Marken, Produktentwickler und Marketingverantwortliche direkt mit drei Expertenteams an einem Tisch sitzen. Ziel ist es, aus ersten Ideen marktreife, nachhaltige und kreative Produkt- und Verpackungskonzepte zu entwickeln – praxisnah, effizient und lösungsorientiert.

Was erwartet die Teilnehmenden?

– Individuelle Beratung & maßgeschneiderte Produktentwicklung

– Exklusive Einblicke in Texturen, Verpackungen, Designtrends und Materialien

– Kreativer Austausch im Zusammenspiel aller Partner – Formulierung, Packaging, Design

– Full Service ohne Full-Service-Preis

– Ein exklusives Ambiente, das Ideen Raum gibt und Zusammenarbeit fördert

Die Showroom Session bietet damit ein Umfeld, in dem Ideen zu Produkten werden, unterstützt durch Fachwissen, Designkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung aller Beteiligten. „Wir bringen Kreativität und Umsetzbarkeit an einen Tisch und schaffen Raum für Ihre Ideen.“, erklärt Miriam Hempel, Geschäftsführerin von NELE Kosmetik.

Die Veranstalter – drei Experten, eine Vision:

– NELE Kosmetik GmbH – Spezialist für die Formulierung und Herstellung veganer, Blacklist-konformer, natürlicher und konventioneller dekorativer Kosmetik.

– Laboratoires Phyto Technique srl – Spezialist für die Entwicklung und Herstellung veganer, natürlicher und biologischer dekorativer Kosmetik.

– Corpack GmbH – Spezialist für nachhaltige und innovative Kosmetikverpackungen.

Gemeinsam bieten sie ein Full-Service-Ökosystem, das Marken von der Idee über Formulierung und Verpackung bis zum fertigen Produkt begleitet – effizient, persönlich und flexibel.

Die NELE Kosmetik GmbH mit Sitz in Igensdorf (Bayern) ist ein zertifizierter B2B-Hersteller dekorativer Kosmetikprodukte. Das familiengeführte Unternehmen bietet Entwicklung, Abfüllung und Konfektionierung aus einer Hand – von Lippenstiften über Foundations bis zu Pflegeprodukten. Mit modernem Maschinenpark, GMP-Zertifizierung (ISO 22716) und Produktion „Made in Germany“ fertigt NELE Kosmetik über 30Mio. Stück jährlich. Kleine und große Aufträge sind möglich. Geschäftsführer ist Tillmann Hempel. Das Unternehmen steht für Qualität, Flexibilität und soziale Verantwortung.

