Shops.de startet als zentrale Anlaufstelle für Onlineshops und Verbraucher in Deutschland

Neue KI-First-Plattform mit intelligenter Suche, tagesaktuellen Gutscheinen und einfachem Einstiegsmodell über Affiliate-Programme für Shopbetreiber

Fredersdorf, 30. April 2026 – In Deutschland existieren zwischen 300.000 und 400.000 Onlineshops – einen vollständigen Überblick gibt es bislang nicht. Shops.de will das ändern und positioniert sich als erste zentrale Anlaufstelle sowohl für Endkunden auf der Suche nach passenden Shops und Angeboten als auch für Shopbetreiber, die ihre Sichtbarkeit erhöhen möchten. Die Plattform verfolgt dabei einen konsequenten AI-First-Ansatz.

Leistungsstarke Suche über Shops, Kategorien und Produkte hinweg

Im Zentrum von Shops.de steht eine flexible Suchfunktion, mit der Nutzer nicht nur eingetragene Shops, sondern auch Kategorien und konkrete Produkte der angebundenen Anbieter finden und vergleichen können. Jeder Shop wird mit allen relevanten Informationen gelistet – darunter Bewertungen, Liefergebiete, Zahlarten, Widerruf- und Rückgabebedingungen sowie aktuelle Gutscheine und Aktionen. Diese Daten werden fortlaufend aktualisiert, sodass Verbraucher jederzeit auf tagesaktuelle Angebote und gültige Rabattcodes zugreifen können. Bereits sechs Wochen nach Start bestehen über 2.000 aktive Shop-Partnerschaften. Bis Ende 2026 plant Shops.de, auf mehr als 20.000 gelistete Shops zu wachsen.

Einfaches Einstiegsmodell über Affiliate-Programme für Shopbetreiber

Ein besonderer Fokus liegt auf einem niedrigschwelligen Einstieg für Shopbetreiber: Die Listung auf Shops.de erfolgt ohne Aufnahmegebühren oder Fixkosten. Shops können sich entweder eigenständig registrieren oder werden über Affiliate-Partnerschaften aufgenommen. Die Vergütung erfolgt rein erfolgsabhängig über die jeweiligen Partnerprogramme – also nur dann, wenn tatsächlich Sales generiert wird. Mit einem kostenfreien Login verwalten Betreiber ihren Eintrag selbstständig und erhalten zusätzlich das Shops.de Qualitätssiegel zur Einbindung in den eigenen Shop.

„Ich komme aus dem Performance Marketing und weiß: Shops.de wird nur dann schnell wachsen und wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn die gelisteten Shops und unsere Besucher einen echten Mehrwert erkennen. Deshalb haben wir bewusst ein Modell gewählt, bei dem die Shops keine Aufnahmegebühren zahlen und die Abrechnung ausschließlich erfolgsabhängig über Affiliate-Programme läuft – das schafft eine faire Grundlage für beide Seiten“, sagt Oliver Seidel, Gründer und Geschäftsführer der Shops.de SSJ GmbH.

Erfahrener Gründer mit über 30 Jahren eCommerce- und Affiliate-Expertise

Hinter Shops.de steht Oliver Seidel, Unternehmer und KI-Experte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im eCommerce und Performance-Marketing. Bereits 2003 gründete er gemeinsam mit seinem Bruder Marcus Seidel das Affiliate-Netzwerk ADCELL (Firstlead GmbH), das sich über die Jahre zu einem der führenden Affiliate-Netzwerke im deutschsprachigen Raum entwickelt hat und heute zu den Big 5 der europäischen Affiliate-Marketing-Netzwerke zählt. Mit ADCELL hat Seidel die Grundlagen für die professionelle, performancebasierte Vermarktung im deutschen eCommerce maßgeblich mitgestaltet.

Wenige Jahre später folgte mit Gutscheine.de ein weiteres erfolgreiches Projekt: Die Plattform wurde mitgegründet, aufgebaut und 2012 erfolgreich an die Mediengruppe RTL Deutschland verkauft. Mit Shops.de bündelt Seidel nun seine Erfahrung aus allen Welten – Affiliate-Marketing und Gutscheinportale – in einer neuen, KI-getriebenen Plattform.

„Mit Shops.de möchte ich einen hochautomatisierten Kosmos für Shopbetreiber schaffen und das Thema professionelle Onlineshops in Deutschland aktiv mitgestalten. Die Erfahrungen aus über zwei Jahrzehnten Performance Marketing und der Aufbau von ADCELL und Gutscheine.de fließen direkt in die DNA von Shops.de ein“, so Seidel.

Shops.de ist eine 2026 in Deutschland gestartete Plattform, die Onlineshops, deren Bewertungen, Produkte sowie aktuelle Gutscheine und Aktionen zentral auffindbar macht. Betrieben wird das Angebot von der Shops.de SSJ GmbH mit Sitz in Fredersdorf bei Berlin. Weitere Informationen unter www.shops.de

Pressekontakt: Oliver Seidel, o.seidel@shops.de, Tel.: +49 178 8630683

Shops.de ist eine 2026 in Deutschland gestartete Plattform, die Onlineshops, deren Bewertungen, Produkte sowie aktuelle Gutscheine und Aktionen zentral auffindbar macht. Betrieben wird das Angebot von der Shops.de SSJ GmbH mit Sitz in Fredersdorf bei Berlin. Weitere Informationen unter www.shops.de

Kontakt

Shops.de SSJ GmbH

Oliver Seidel

Weberstrasse 19

15370 Fredersdorf

01788630683



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