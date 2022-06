Shokz: Heißer Sommer, freie Ohren, satte Rabatte

Joggen am Strand in Spanien, mit dem Fahrrad durch den Schwarzwald touren oder Wandern und Klettern in Österreich – es gibt viele Möglichkeiten, die Sommerferien sportlich zu gestalten. Für gute Unterhaltung, kompromisslose Sicherheit und angenehmen Tragekomfort greifen Hobbysportler und Profis zu den Knochenschall-Kopfhörern von Shokz, die einzigen, offiziell vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) empfohlenen Sportkopfhörer. Diese sind vom 14. bis 20. Juni dank attraktiver Rabatte im Rahmen des Shokz Summer Sale besonders günstig. Ideal für die kommenden Sommerferien.

Austin, Texas 14. Juni 2022 – Sommer, Sonne, Strand und schwitzende Ohren? Wer bei heißen Temperaturen mit einem Over- oder In-Ear-Kopfhörer seine Musik genießt, kennt das. Insbesondere beim Sport haben diese Designs diverse Nachteile. Entweder sitzen sie zu eng und sorgen für Hitzestau. Nicht selten sind sie zudem zu locker und fallen aus dem Gehörgang. Auch die Sicherheit ist beeinträchtigt: Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC-Technologie) verfügen zwar oft über einen Modus, um alternativ Außengeräusche durchzuleiten, doch die ungetrübte Wahrnehmung der Umgebung ist dabei nicht gewährleistet. Im Straßenverkehr oder beim Wandern überhört man so schnell mal ein herannahendes Auto oder die Klingel eines Radfahrers.

Shokz bietet mit der innovativen Knochenschall-Technologie und dem einzigartigen Open-Ear-Design die optimale Lösung. Hier wird der Schall nicht über die Gehörgänge, sondern über die Kieferknochen ans Innenohr geleitet. So bleiben die Ohren frei, sodass weder Druck noch schlechter Sitz das Training beeinträchtigen. Nicht umsonst empfiehlt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) Shokz als einzige Sportkopfhörer-Marke.

Shokz OpenRun und OpenRun Mini – Robuste Begleiter im Urlaub

Das besonders beliebte Modell Shokz OpenRun gibt es jetzt nicht nur in einer Mini-Variante mit kleinerem Nackenbügel, sondern auch mit 15 Prozent Rabatt beim Online-Kauf vom 14. bis 20. Juni während des Shokz Summer Sale. Seine PremiumPitch™ 2.0+ Technologie garantiert satte Bässe und hervorragenden Stereo-Sound – auch bei Telefonaten, dank des integrierten Mikrofons mit Unterdrückung von Außengeräuschen.

Die bis zu 8-stündige Akkulaufzeit sorgt dafür, dass der Bluetooth-5.1-Kopfhörer auch bei langen Reisen abseits der Steckdose durchhält. Dank Schnellladefunktion reichen 10 Minuten am Ladekabel im Hotelzimmer bereits für 1,5 Stunden musikalische Unterhaltung am Pool. Die IP67-Zertifizierung sorgt dann dafür, dass auch der eine oder andere Wasserspritzer nichts ausmachen. Dabei ist der Sportkopfhörer mit 26 Gramm angenehm leicht und sitzt durch sein geniales Design sicher auf dem Kopf. Sowohl OpenRun als auch OpenRun Mini sind vom 14.06. bis 20.06. für nur 118,95 Euro verfügbar (statt 139,95 Euro UVP).

Offizieller Link zur Summer-Sale-Aktion:

https://shokz.cc/summersale_openrun_openrunmini

Preis und Verfügbarkeit

Die Kopfhörer und Headsets von Shokz sind im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Webshop auf aftershokz.com.de erhältlich. Inklusive sind zwei Jahre Garantie sowie 30 Tage Erstattungs- und Umtauschrecht.

Shokz OpenRun: 118,95 Euro verfügbar (statt 139,95 Euro) – in den Farbvarianten Kosmisch Schwarz, Eclipse Blau, Mondgrau und Solar Rot. Der OpenRun Mini kostet ebenfalls 118,95 Euro und ist in Kosmisch Schwarz verfügbar. Beide Rabatte gelten vom 14.06. bis 20.06.

Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial

https://shokz.rtfm-pr.de/OpenRun.zip

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

Pressemeldung von Shokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski.

Firmenkontakt

Shokz LLC

Shokz LLC

Gracie Kiltz Ln 3200

78758 Austin, Texas

+49(0)911 310 910 0

aftershokz@rtfm-pr.de

https://shokz.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

aftershokz@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.