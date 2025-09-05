Shincheonji Tansania 2025: Offenbarungsprüfung mit überraschenden Ergebnissen

“Gemäß Offb 22,18–19: Überprüfung der Treue zum biblischen Wort” – Erstmalig im Ausland mit großer Beteiligung von Pastoren

Am 18. dieses Monats führte die Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses, Stamm Petrus, Tansania (unter Leitung von Gemeindeleiter Yoon Hyun-chul, im Folgenden „Shincheonji Tansania“ genannt) in mehreren wichtigen Städten, darunter Daressalam, eine öffentliche Prüfung zur Offenbarung durch. Eingeladen waren sowohl örtliche protestantische Pastoren als auch Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu.

Die Prüfung orientierte sich an den Worten der Offenbarung, die für Christen weltweit von zentraler Bedeutung sind. Das Ziel bestand darin, dass Gläubige, die auf das Reich Gottes hoffen, anhand von Offenbarung 22,18–19 überprüfen konnten, ob sie dem biblischen Wort treu geblieben sind, und so einen Moment der Selbstreflexion vor Gott erleben. Insgesamt wurden 10 Hauptfragen und 33 Unterfragen gestellt, die sich ausschließlich mit der Offenbarung beschäftigten. Die Teilnehmenden sollten dadurch nicht nur ihr Wissen prüfen, sondern auch ihr persönliches Leben und Handeln mit der Bibel abgleichen.

Insgesamt nahmen 138 Personen teil – darunter 98 protestantische Pastoren aus der Region sowie 40 Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu. Während im Vorjahr in Südkorea lediglich ein Pastor einer etablierten Kirche an derselben Prüfung teilnahm, markiert die Veranstaltung in Tansania das erste Mal, dass sich im Ausland eine große Zahl von Pastoren beteiligte.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede: Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu erzielten durchschnittlich 95 Punkte, während die Pastoren im Schnitt 7 Punkte erreichten. Dennoch betonten die Veranstalter, dass es nicht um einen Leistungsvergleich gehe, sondern darum, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, seinen Glauben anhand der Bibel zu überprüfen und Gott näherzukommen.

Ein teilnehmender Pastor berichtete: „Als ich sah, wie sicher die Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu die Antworten niederschrieben, hat mich das tief bewegt und mich dazu angeregt, meine Berufung und meinen Glauben neu zu überdenken.“

Er fügte hinzu: „Künftig möchte ich durch das Shincheonji Zion-Christliche Missionszentrum die Offenbarung gründlicher studieren und meine Gemeinde auf den Weg Gottes führen, damit sie das Himmelreich erreichen.“

Lee Man-hee, der Leiter der Shincheonji Kirche Jesu, hebt regelmäßig hervor, dass man – gemäß Offenbarung 22,18–19 – die Worte der Offenbarung vollständig verstehen und befolgen müsse, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen, um in das Himmelreich zu gelangen. Er erklärte zudem: „Maßstab für Wahrheit und Irrtum, für orthodox oder häretisch, sind nicht menschliche Traditionen oder Lehren, sondern einzig das Wort der Bibel.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Shincheonji in Südkorea eine ähnliche Bibelprüfung gemeinsam mit Pastoren etablierter Kirchen organisiert, was für große Aufmerksamkeit sorgte. Damals nahm von 313 Prüflingen nur ein Pastor teil. Die diesjährige Veranstaltung in Tansania ist daher von besonderer Bedeutung, da erstmals im Ausland zahlreiche Pastoren anwesend waren.

Ein Vertreter der Shincheonji Kirche Jesu sagte: „Die Bibelprüfung ist keine reine Wissensüberprüfung, sondern eine Gelegenheit, den eigenen Glauben am Wort Gottes zu messen.“ Er ergänzte: „Wir sind dankbar, dass immer mehr Pastoren sowohl im Inland als auch international teilnehmen. Wir hoffen, dass künftig noch mehr Kirchen und Gläubige im biblischen Austausch zusammenfinden.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 wächst Shincheonji Tansania stetig. Stand August dieses Jahres gehören rund 2.440 Mitglieder zur Gemeinde, die aktiv ihren Glauben leben. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Pastoren möchte die Kirche weiterhin einen bibelorientierten Glauben fördern.