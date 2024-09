Shincheonji Kirche Jesu zieht 80.000 Gläubige zum Sonntagsgottesdienst an – Cheongju erlebt großen Menschenandrang

Am Morgen des 8. September herrschte in Cheongju, Nord-Chungcheong, reger Betrieb, denn etwa 80.000 Menschen, was rund ein Zehntel der Stadtbevölkerung (850.000) ausmacht, versammelten sich an einem einzigen Ort zum Sonntagsgottesdienst. Die Shincheonji Kirche Jesu, die zur Matthias-Gemeinde in Cheongju gehört (im Folgenden als Cheongju Kirche bezeichnet), wurde zum Zentrum dieser großen Versammlung. Die Ankündigung, dass Vorsitzender Man-hee Lee die Gemeinde besuchen würde, zog nicht nur Mitglieder des Matthias-Stammes aus der Chungcheong-Region an, sondern auch Mitglieder des Johannes-Stammes aus Seoul und der südlichen Gyeonggi-Provinz sowie leitende Mitarbeiter aus Kirchen ganz Koreas, die sich ebenfalls zum Gottesdienst einfanden.

Das Ereignis war in diesem Jahr von besonderer Bedeutung, da es das 30-jährige Jubiläum der Cheongju Kirche markierte. Zudem waren rund 100 protestantische Pastoren aus dem ganzen Land anwesend, um die Predigt des Vorsitzenden zu hören. Bereits früh am Morgen säumten zahlreiche Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu die 4 Kilometer lange Strecke vom Cheongju IC-Eingang bis zur Cheongju Kirche, um Vorsitzenden Lee willkommen zu heißen. Ein solch enthusiastischer Empfang ist seiner Fähigkeit gedankt, komplexe Themen wie das Buch der Offenbarung und die Geheimnisse der 6.000-jährigen biblischen Geschichte auf eine Weise zu erklären, die selbst Theologen und Pastoren erstaunen lässt.

Auch die etwa 100 Pastoren, die zur Cheongju Kirche gekommen waren, würdigten Lees Fähigkeit und nahmen an der Veranstaltung teil. Eine Gläubige, die bereits am Vortag angereist war, äußerte: „Ich bin mein ganzes Leben gläubig, doch die Klarheit, mit der uns die Prophezeiungen und Erfüllungen der Offenbarung erklärt wurden – so habe ich es noch nie gehört – war unbeschreiblich. Ich wollte persönlich meinen Dank ausdrücken und ihn willkommen heißen.“

Wie erwartet, betonte Vorsitzender Man-hee Lee an diesem Tag: „Wir können dankbar sein, dass Gott uns die Worte der Offenbarung offenbart hat, die 6.000 Jahre lang niemand kannte. Diese Worte sind Leben. Unser Glaube muss vollständig im Einklang mit diesen Worten stehen, denn das bedeutet, eins mit Gott zu sein.“ Er hob mehrfach die wichtige Bedeutung eines Glaubens hervor, der auf das Wort Gottes ausgerichtet ist.

Er fügte hinzu: „Der größte Unterschied ist, dass wir die Realität der Prophezeiungen des Buches der Offenbarung aufzeigen können. Wir waren früher in derselben Situation und genauso unwissend wie andere es heute sind. Jetzt ist es unsere Aufgabe, demütig zu bleiben, anderen zu helfen, zu verstehen, und die Dinge klar und richtig zu erklären.“

Seit der Gründung der Shincheonji Kirche Jesu hat Vorsitzender Lee kontinuierlich die Wichtigkeit des offenbarten Wortes und eines bibelzentrierten Glaubens betont. In diesem Jahr allein, einschließlich seines Besuchs in der Cheongju Kirche, hat er über 40 Kirchen im In- und Ausland besucht, um das offenbarte Wort anhand der sechs W-Fragen (wer, was, wann, wo, warum und wie) zu vermitteln.

In jüngster Zeit zeichnet sich ein wachsender Trend ab: Sowohl in Korea als auch international wenden sich immer mehr Gläubige, die ihren Durst nach Gottes Wort anderswo nicht stillen konnten, Shincheonji zu. Herr Lee, der seit über 30 Jahren Mitglied einer presbyterianischen Kirche ist, erläuterte: „Trotz meines Wechsels von Kirche zu Kirche und meiner Teilnahme an Predigten, Gottesdiensten und Bibelkreisen fand ich nie die Antworten, die ich suchte. Während des Shincheonji Bibel-Seminars war ich jedoch tief beeindruckt von Vorsitzendem Lees fast zweistündigem Vortrag über das Buch der Offenbarung, der alles klar und verständlich machte.“

Er ergänzte: „Als ich meine Vorurteile beiseitelegte und mich ganz auf das Wort konzentrierte, merkte ich, wie sich eine nach der anderen, all meine quälenden Fragen klärten. Ich bin überzeugt, dass viele andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weshalb jedes Jahr über 100.000 Menschen die Kurse absolvieren.“

Diese Erfahrungen sind keine Einzelfälle, sondern werden durch Daten unterstützt. Laut einer Umfrage des Pastoral Data Research Institute im September letzten Jahres unter 1.000 protestantischen Christen ab 19 Jahren gaben 65 % der koreanischen protestantischen Kirchgänger an, „geistliche Leere“ zu verspüren. Über 55 % der Befragten äußerten zudem den Wunsch nach „systematischer Bibelausbildung durch Pastoren“. Dies verdeutlicht den aktuellen Zustand der Bibelausbildung in koreanischen protestantischen Kreisen.

Die Abwanderung junger Menschen aus den Kirchen in ihren 20ern und 30ern stellt sowohl in Korea als auch in internationalen protestantischen Gemeinschaften ein wachsendes Problem dar. Im Gegensatz dazu verzeichnet die Shincheonji Kirche Jesu einen Anstieg junger Gläubiger in dieser Altersgruppe, wobei jedes Jahr über 100.000 die regulären, etwa achtmonatigen Kurse abschließen. Die Kirche führt diesen Erfolg auf ihren Fokus auf „bibelzentrierten Glauben“ und die „Exzellenz der offenbarten Worte“ zurück.

Ein Vertreter von Shincheonji erklärte: „Der zentrale Punkt von Vorsitzendem Lees offenbartem Wort ist, dass die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung, die einst als Geschichten aus einem alten Buch galten, tatsächlich erfüllt werden und eine echte Bedeutung haben. Die Shincheonji Kirche Jesu bietet überzeugende Beweise und einen systematischen Lehrplan, der von vielen, unabhängig vom Alter und Glauben, anerkannt wird.“

Er ergänzte: „Da dieses Verständnis von Vorsitzendem Lee stammt, der die Erfüllung der Prophezeiungen persönlich miterlebt und gehört hat, hoffen wir, dass alle Gläubigen diese Erkenntnisse mit einer reifen Haltung betrachten, die Fakten selbst überprüfen und sich eine eigene Meinung bilden.“

