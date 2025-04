Shincheonji Kirche Jesu, französischer Zweig, weist Le Parisiens Bericht wegen Verdrehung der Tatsachen und provokativer Sprache entschieden zurück

Nur spekulative Aussagen von ehemaligen Mitgliedern zu zitieren, um das Ganze zu verallgemeinern…

Am 9. April veröffentlichte die Shincheonji Kirche Jesu, französischer Zweig, eine offizielle Stellungnahme, in der sie erklärte, dass die französische Tageszeitung Le Parisien durch einen verzerrten Bericht am 7. April dem Ansehen der Kirche und ihrer Mitglieder schweren Schaden zugefügt habe. Die Kirche kritisierte den Artikel als einseitig und warf ihm vor, einseitige Behauptungen ehemaliger Mitglieder übermäßig zu betonen, während das wahre Wesen der Glaubensgemeinschaft kaum widergespiegelt werde.

Der umstrittene Artikel mit dem Titel „Sie behandelten uns wie Tiere“ bezeichnete Shincheonji als eine der „problematischen protestantischen Gruppen“ in Frankreich und stützte sich dabei auf die persönliche Aussage eines anonymen ehemaligen Mitglieds. Der Artikel enthielt Behauptungen über Trainingslager, soziale Isolation und finanzielle Forderungen. Die Kirche wies jedoch darauf hin, dass ihre offizielle Stellungnahme in dem Bericht auf zwei Sätze reduziert worden sei.

Ein Vertreter der Kirche erklärte, dass wir eine ausführliche schriftliche Antwort mit mehreren tausend Zeichen auf die zwölf Fragen verfasst hätten, die der Journalist vorab geschickt hatte. Dennoch seien nur zwei Sätze aus dieser Antwort in den Artikel aufgenommen worden. Dies entspreche weniger als 1 % des gesamten Artikels und schränke die Möglichkeit der Leser, sich ein ausgewogenes Bild zu machen, erheblich ein. Der Artikel sei nur vier Stunden nach unserer Antwort veröffentlicht worden, was auf eine im Voraus geplante einseitige Diffamierung schließen lasse.

Er fügte hinzu, wenn eine schriftliche Antwort nicht ausreichend gewesen wäre, hätte der Journalist die Kirche auch persönlich besuchen können, um die Glaubensgemeinschaft direkt zu erleben und die Stimmen der derzeitigen Mitglieder zu hören. Die Kirche sei jederzeit zu einer offenen Kommunikation mit den Medien bereit.

Um die realen Erfahrungen ihrer Mitglieder widerzuspiegeln, veröffentlichte die Kirche auch Zeugnisse von derzeit aktiven Gläubigen. Teresa (29), die seit sechs Jahren zur Pariser Gemeinde gehört, sagte: „Glauben ist etwas, das man freiwillig tut. Durch diese Kirche habe ich Gott wirklich verstanden und gelernt, als Licht in der Welt zu leben, als eines seiner Kinder“.

Ein anderes Mitglied, Axel (30), berichtet: „Bevor ich zu Shincheonji kam, suchte ich nach dem Sinn meines Lebens. Seit ich hier zum Glauben gefunden habe, verstehe ich, was Gott wirklich will, und es macht mir Spaß, sein Werk zu tun. Während ich meine Mission erfülle, kann ich immer noch reisen – was ich liebe – und ich habe sogar meine Frau in der Gemeinde kennengelernt. Ich führe wirklich ein erfülltes Leben.“

Bezüglich der Schlagzeile des Artikels „Sie behandelten uns wie Tiere“ erklärte die Kirche, dass sowohl die Kirche als auch ihre Mitglieder von dieser Formulierung zutiefst schockiert und betroffen seien. Niemand sei jemals so behandelt worden und niemand glaube, so behandelt worden zu sein. Es handelte sich lediglich um eine provokative Schlagzeile, die Aufmerksamkeit erregen sollte. In der Tat tolerieren wir keine Drohungen oder Stigmatisierungen gegenüber ehemaligen Mitgliedern. Eine Kultur des Respekts vor individuellen Entscheidungen – auch nach dem Austritt – ist fest verankert.

Die Kirche widersprach auch der Behauptung in dem Artikel, sie habe sich auf Wunsch der Kirche von ihrem Freund getrennt mit den Worten: „Das stimmt nicht. Der Mann war zur gleichen Zeit auch Mitglied der Kirche, und soweit wir wissen, wollte er sogar heiraten. Aber die Frau sagte, sie sei noch nicht bereit zu heiraten. Die Trennung war das Ergebnis persönlicher Gespräche und individueller Glaubensüberlegungen zwischen den beiden – die Kirche hat keine Entscheidung beeinflusst oder erzwungen.“

Shincheonji betonte, dass Beziehungen und Ehen persönliche Angelegenheiten sind, die auf Autonomie und Verantwortung beruhen. Solche Entscheidungen mit kirchlicher Kontrolle in Verbindung zu bringen, ist schlichtweg falsch.

Die Kirche zeigte sich zudem besorgt über Passagen des Interviews, in denen Ereignisse geschildert wurden, die die Interviewte selbst nie erlebt hatte. So wurde etwa ein Foto, das eine Person mit den Füßen auf einer Heizung zeigt, als angebliches Beispiel für eine „Bestrafung“ dargestellt – obwohl es keinerlei Bezug zu disziplinarischen Maßnahmen hat und bereits vor dem Eintritt der Interviewten in die Kirche aufgenommen wurde.

Die Kirche erklärte weiter, dass es sich bei der abgebildeten Person um ein männliches Mitglied handele, das seinen Glauben weiterhin aktiv lebe. Als das Foto gemacht wurde, zeigte er nur aus Spaß, dass er in der Lage ist, diese Pose einzunehmen. Nach der Veröffentlichung des Artikels war er schockiert. Er plant nun eine offizielle Beschwerde gegen das Medium wegen der Verwendung seines Fotos ohne seine Zustimmung und der Verzerrung des Kontextes.

Es ist zutiefst bedauerlich, dass die Medien solche Aussagen ohne gründliche Prüfung der Fakten zitiert und veröffentlicht haben, da dadurch bei den Lesern der verzerrte Eindruck entstehen kann, die gesamte Shincheonji Kirche Jesu sei eine irrational handelnde Organisation.

In Bezug auf das im Artikel erwähnte „Trainingslager“ stellte die Kirche klar, dass es sich um ein kurzfristiges Schulungsprogramm handelte, an dem einige Missionare, die geistlich wachsen wollten, freiwillig teilnahmen. Es beinhaltete Aktivitäten wie Morgengebete und Bibelstunden. Die Teilnahme war freiwillig, die Teilnehmer konnten das Lager jederzeit verlassen – es gab keine körperlichen Strafen oder Zwang. Um Missverständnisse von außen zu vermeiden, wurde das Programm inzwischen eingestellt.

Die Kirche wies auch Behauptungen über das Sammeln persönlicher Daten, Einschränkungen bei der Internetnutzung und die Förderung familiärer Entfremdung entschieden zurück: „Diese Vorwürfe sind vollkommen falsch. Abgesehen von den minimal erforderlichen Informationen für seelsorgerische Gespräche werden keine personenbezogenen Daten erhoben.“

Auch die Vorwürfe, persönliche Daten zu sammeln, die Nutzung des Internets einzuschränken und die Entfremdung von der Familie zu fördern, wies die Kirche entschieden zurück: „Diese Vorwürfe sind völlig falsch. Abgesehen von den minimalen Informationen, die für Seelsorgegespräche notwendig sind, werden keine persönlichen Daten gesammelt.

Bezüglich der Verwendung des Namens „ECA Academy“ erklärte die Kirche, dass es sich um den vorübergehenden Namen eines Bibelschulprogramms handele, das 2019 angeboten werde. Zu Beginn des Kurses wurde deutlich gemacht, dass es sich um ein Programm der Shincheonji Kirche Jesu handelte, und die anschließende Teilnahme war völlig freiwillig.

Als Reaktion auf den jüngsten Bericht forderte Shincheonji, französischer Zweig, die Medien dazu auf, die folgenden Prinzipien einzuhalten:

– Umfassende Berichterstattung, die vielfältige Perspektiven und Erfahrungen widerspiegelt;

– Genaue und vollständige Wiedergabe der offiziellen Stellungnahmen und Antworten der Kirche;

– Faire Möglichkeiten zur Darstellung der tatsächlichen Erfahrungen und Stimmen aktueller Mitglieder;

– Etablierung einer Berichterstattungskultur, die Religionsfreiheit und die Würde der Gläubigen respektiert;

– Verzicht auf provokative Sprache und Schlagzeilen, die Vorurteile fördern.

Ein Kirchenvertreter sagte, einseitige Berichterstattung über eine bestimmte Religion oder Glaubensgemeinschaft könne zu Stigmatisierung und Vorurteilen gegenüber aufrichtigen Gläubigen führen und letztlich die Religionsfreiheit und die Menschenrechte verletzen. Die Medien sollten auf reißerische Methoden, die Hass schüren, verzichten und stattdessen auf der Grundlage ausgewogener Informationen und gegenseitigen Respekts vielfältige Stimmen präsentieren.

Er schloss mit den Worten: „Wir hoffen, dass Le Parisien und alle Medien in Zukunft höhere ethische Standards und mehr Ausgewogenheit bei der Berichterstattung über Religion einhalten werden. Die Shincheonji Kirche Jesu wird weiterhin ihr Bestes tun, um durch transparente Kommunikation und offenen Dialog ein richtiges Verständnis zu fördern.“

