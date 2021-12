Shincheonji, die Zahl der Heiligen steigt um 20.000 trotz Corona

26. Dezember Online-Übertragung der Abschlusszeremonie „Wir hoffen, Sie können überprüfen, warum SCJ im Niedergang der Religionswelt wächst“

Trotz der schwierigen Zeit von COVID-19, stieg die Zahl der Heiligen der Shincheonji-Kirche von Jesus, dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses (im Folgenden als Shincheonji-Kirche Jesu bezeichnet) um fast 20.000 in diesem Jahr. Insbesondere die Zunahme der Zahl der Heiligen erregt große Aufmerksamkeit, sowohl innerhalb als auch außerhalb der religiösen Community, da die Shincheonji-Kirche Jesu seit der COVID-19-Pandemie vollständig Gottesdienste und Treffen ohne persönliche Kontakte veranstaltet.

Die Shincheonji Kirche Jesu kündigte am 20. Dezember an, dass sie am 26. Dezember die 112. Online-Abschlussfeier des Zion Christliches Missions Center abhalten und mit insgesamt 18.838 Absolventen die Zeremonie begehen wird (11.162 in Korea und 7.676 im Ausland). Die Abschlussfeier, die am 26. mittags beginnt, wird weltweit auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji Kirche Jesu übertragen.

Die Abschlussfeier wird von dem Vorsitzenden Lee Man-hee geleitet, der den Gottesdienst zur Abschlussfeier halten wird, gefolgt von den Ernennungen des Vorsitzenden, der Verleihung der Abschlusszertifikate, der Auszeichnung für Evangelisation, der Auszeichnung für vollständige Anwesenheit und der Präsentation der Abschlussrede.

Das Zion Christliches Missions Center ist eine biblische Bildungseinrichtung der Shincheonji-Kirche Jesu und bietet kostenlosen Bibelunterricht an. Nach Abschluss des Kurses können Sie der Shincheonji-Kirche Jesu beitreten, sofern erwünscht.

Das christliche Zion Missions-Center wird seit der COVID-19-Pandemie vollständig online durchgeführt und wurde letztes Jahr von 18.382 Personen abgeschlossen. Selbst nach der vollständigen Aussetzung persönlicher religiöser Aktivitäten aufgrund von COVID-19, absolvierten 37.220 Menschen den Bibelunterricht online und traten offiziell in die Shincheonji-Kirche Jesu ein.

Inmitten eines deutlichen Anstiegs der Zahl der Kirchenmitglieder, die die Kirche aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 verlassen, steigt die Zahl der Gläubigen in der Shincheonji-Kirche Jesu aufgrund der bibelorientierten Evangelisationsmethode.

Die Shincheonji-Kirche Jesu sagte: „Viele Menschen begannen mit Interesse an dem hohen Niveau der biblischen Bildung, die die Shincheonji-Kirche Jesu in einer Umgebung bietet, in der sie durch die COVID-19-Pandemie über YouTube auf verschiedene Wortseminare zugreifen können.“ und „Durch die am 26. Dezember auf YouTube übertragene Abschlussfeier können Sie sehen, warum die Shincheonji-Kirche Jesu inmitten des Niedergangs der Religionsgemeinschaft wächst.“

