Sharp Plaza: Ein virtuelles Ausstellungserlebnis macht das „One Sharp“-Portfolio jederzeit begeh- und erlebbar

Innerhalb der vielfältigen Szenarien, Anwendungsbereiche und Funktionen von Sharp Plaza können Kunden und Partner die „One Sharp“-Welt virtuell erleben und erkunden, wie die Sharp-Technologielösungen im modernen Arbeitsumfeld zusammenwirken.

Köln, 22. Juni 2026 – Sharp, ein führender Anbieter von Business-Technologien und IT-Dienstleistungen, hat mit Sharp Plaza ein virtuelles Ausstellungserlebnis geschaffen, mit dem Besucher auf anschauliche Weise erfahren, wie die Technologielösungen von Sharp – darunter beispielsweise Displays, Drucker, Kollaborations-Tools und IT-Services – unter realistisch gestalteten Bedingungen zusammenspielen.

Erst kürzlich, Ende 2025, hat Sharp seine Expertise aus seinen einzelnen Geschäftsbereichen unter einem Markendach und mit einer neuen Markenpositionierung gebündelt: Die „One Sharp Digital Experience“. Das Prinzip ist einfach: Sämtliche Komponenten aus Hardware und Services, die ein moderner, digitaler Arbeitsplatz benötigt, werden mithilfe eines umfassenden Portfolios an optimal aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand bereitgestellt. So entsteht eine Arbeitsumgebung, die intuitiv und zuverlässig funktioniert, sich flexibel anpassen und skalieren lässt, und die gleichzeitig höchste Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllt.

Sharp Plaza: Der virtuelle Zugang zur „One Sharp Digital Experience“

Sharp Plaza stellt den virtuellen Zugang zum „One Sharp“-Portfolio dar: Über die Plattform können Interessenten frei durch verschiedene interaktive, virtuelle Szenarien navigieren – von Büros und Besprechungsräumen über Co-Working-Flächen bis hin zu Hotelumgebungen – und dabei Perspektiven wechseln, Hotspots anklicken und zusätzliche Informationen abrufen. So werden selbst komplexe Themen wie Meeting-Kollaboration, hybride Arbeitsplätze oder Digital Signage anschaulich und leicht verständlich transportiert. Sharp Plaza lässt sich über alle gängigen Endgeräte ausführen und passt sich automatisch an das jeweilige Gerätedisplay an. Damit eignet sich die Lösung auch als unkomplizierter Zugang in Vertriebsgesprächen, auf Messen und in Kundenpräsentationen.

„Nicht jeder kann und möchte mehrere Broschüren, Präsentationen, Websites und Datenblätter sichten oder ein Demo-Center besuchen, um sich einen ersten Überblick über die Lösungen und Dienstleistungen von Sharp zu verschaffen“, erläutert Torsten Bechler, Manager Product Marketing DACH bei Sharp. „Deshalb haben wir mit Sharp Plaza eine Plattform mit zahlreichen Funktionen und Anwendungsbereichen und damit ein modernes virtuelles und interaktives Ausstellungserlebnis geschaffen. Interessenten können über Sharp Plaza unser gesamtes Portfolio mit geringem Aufwand in realistisch gestalteten Anwendungsszenarien erleben – ganz im Sinne der ‚One Sharp Digital Experience‘.“

Sharp Plaza ist aktuell in Deutschland und der Schweiz verfügbar unter plaza.sharp.eu/de-de/plaza/ und plaza.sharp.eu/de-ch/plaza/. Eine Umsetzung für Österreich wird im Laufe der nächsten Wochen folgen.

Über Sharp Business Systems Deutschland

Die Sharp Business Systems Deutschland GmbH (SBSD), mit Hauptsitz in Köln, ist Teil der Sharp Europe und somit auch Teil der Sharp Corporation, einem globalen Technologieunternehmen, das weltweit mehr als 39.000 Mitarbeitende beschäftigt und Experte für Innovationen im Bereich Business-to-Business und Consumer ist.

Für den modernen Arbeitsplatz bietet Sharp ein umfassendes Portfolio, das von Desktop-Druckern und Multifunktionsdruckern über interaktive Monitore und Displays bis hin zu Kollaborationsplattformen reicht. Hinzu kommt ein breitgefächertes Angebot an Managed IT-Services mit Fokus auf Cyber Security und digitale Transformation. Des Weiteren unterstützt Sharp mit einer eigenen Sparte für Büro- und Objekteinrichtung Kunden in Deutschland bei der Planung und Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.

Durch dieses 360-Grad-Angebot an zuverlässigen Technologien und Services deckt Sharp sämtliche Anforderungen an moderne Arbeitsplatzlösungen aus einer Hand ab und ist für seine Kunden Technologiepartner der Wahl. Die optimal aufeinander abgestimmten Lösungen ermöglichen eine reibungslose Zusammenarbeit und helfen Unternehmen, ihre Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten, ihre Mitarbeiter zu entlasten und neue Potenziale zu erschließen.

Weitere Informationen unter www.sharp.de

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