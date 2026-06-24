Sharp Europe ernennt neuen Präsidenten: Paul Yokoyama wird Wachstum weiter vorantreiben

London, 24. Juni 2026 – Sharp Europe, ein führender, europaweit tätiger Anbieter von Business-Technologien und IT-Dienstleistungen, ernennt Paul Yokoyama zum Präsidenten für Europa. Mit Hauptsitz in London betreut Sharp Europe als Technologiepartner Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor mit einem umfassenden Portfolio, von Druckern und Display-Technologien bis hin zu Kollaborationsplattformen und IT-Dienstleistungen. Sharp Europe ist Teil der Sharp Corporation, einem global tätigen Technologieunternehmen und Experten für Business-to-Business- und Consumer-Innovationen mit mehr als 39.000 Mitarbeitern weltweit.

Internationale Führungserfahrung für die europäische Wachstumsstrategie

In seiner neuen Funktion wird Paul Yokoyama das Wachstum und die Weiterentwicklung des Europageschäfts von Sharp verantworten. Dabei wird er sich einerseits auf den etablierten Geschäftsbereich „Document Solutions“ fokussieren, gleichzeitig den neuen Geschäftsbereich „Sharp DX“ mit seinen Unified IT Services ausbauen sowie das breite Display-Angebot von Sharp vollständig in das Gesamtportfolio integrieren. Paul Yokoyama tritt in seiner neuen Funktion die Nachfolge von Joe Tomota an, der nach seiner erfolgreichen Tätigkeit als Präsident für das Europageschäft nun eine neue Position als Global Head des Geschäftsbereichs „Smart Business Solutions“ von Sharp übernimmt.

Paul Yokoyama verfügt über zwei Jahrzehnte an umfangreicher, globaler Erfahrung, war in dieser Zeit bereits für Sharp in Europa tätig und verantwortete in mehreren Führungspositionen in Japan die Geschäftsstrategie und das Wachstum für die Regionen Naher Osten, Afrika, Ozeanien und Asien. In diesen Positionen lag sein Fokus vor allem auf der Optimierung von Geschäftsprozessen, Geschäftsplanung und Rentabilität.

Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Kundennutzen

„Gerade ist eine spannende Zeit für Sharp, da wir dabei sind ein Ökosystem aufzubauen, das verschiedene produkt- und dienstleistungsübergreifende Kompetenzen vereint. Damit können wir unsere Kunden noch effektiver dabei unterstützen, den technologischen Wandel zu meistern und die neuen Möglichkeiten gewinnbringend einzusetzen. Unser Ziel ist es, Menschen und Technologie zu verbinden und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, Sicherheit und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten“, sagt Paul Yokoyama.

„Mein Fokus liegt darauf, auf unserem starken Fundament aufzubauen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum für unseren gesamten europäischen B2B-Geschäftsbereich voranzutreiben“, so Yokoama weiter. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diese geschäftliche Transformation mit unserem starken Team in ganz Europa erfolgreich fortführen und durch Zusammenarbeit, Innovation und Ausbau unserer Kompetenzen unseren Kunden künftig einen noch größeren Mehrwert bieten können.“

Über Sharp Europe

Sharp Europe unterstützt Organisationen dabei, in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Durch die Vernetzung von Menschen und Technologie bietet das Unternehmen zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen für Arbeitsplätze und öffentliche Räume, die die Effizienz steigern und die Leistung innerhalb von Organisationen verbessern, während die Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Mit Sitz in London arbeitet Sharp Europe mit Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammen. Das Portfolio reicht von Druckern und fortschrittlichen Display-Technologien über IT-Services bis hin zu Kollaborationsplattformen wie den Synappx Services. Als Teil der Sharp Corporation, die weltweit über 39.000 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt Sharp Europe über mehr als 700 IT-Fachkräfte, Büros in 17 Ländern und vier Produktionsstätten in Europa.

Als Teil der Sharp Corporation investiert Sharp Europe in neue Technologien und treibt die Branche in diesen Bereichen an. Da sich die Anforderungen von Organisationen stetig verändern, ist Sharp Europe der ideale Partner für Technologien, mit denen Kunden ihr Geschäft voranbringen.

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