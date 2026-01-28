SH Events GmbH – Eventagentur München, die begeistert

SH Events plant Firmenjubiläen, Teambuildings, Workshops und vieles mehr in München – kreativ, professionell und einzigartig.

SH Events, Ihre Eventagentur München, realisiert maßgeschneiderte Events, die Gäste begeistern und in Erinnerung bleiben. Workshops und Teambuilding-Events gehören zu unseren Spezialitäten – und auch für Firmenjubiläen kennen wir die Highlights, die jedes Event unvergesslich machen. Ob Firmenfeier, Incentive-Reise, Weihnachtsfeier oder private Veranstaltung – SH Events verwandelt jede Idee in ein einzigartiges Erlebnis. Mit kreativen Konzepten, professioneller Organisation und exklusiven Highlights wie EventTram, BootsEvent oder HüttenEvent sorgt die Eventagentur München dafür, dass Ihre Veranstaltungen unvergesslich bleiben.

EventTram – Feiern auf Schienen

Die Eventagentur München SH Events macht jede Feier zu einem besonderen Erlebnis, sogar direkt auf den Straßen der Stadt. In der EventTram verschmelzen Sightseeing, Party und kulinarische Highlights zu einem einzigartigen Event. Die Straßenbahn wird festlich dekoriert und ausgestattet mit Musik, Lichttechnik und Catering – alles professionell organisiert von der Eventagentur München. Ob Weihnachtsfeier, Firmen-Sommerfest oder Jubiläum – die EventTram ist ein mobiles Highlight, das Gäste seit Jahren begeistert.



BootsEvent – Exklusive Schifffahrt auf bayerischen Seen

Erleben Sie ein BootsEvent auf den schönsten Seen Bayerns, perfekt geplant von SH Events, Ihrer Eventagentur München. Ob Starnberger See, Tegernsee oder Chiemsee – wir organisieren eine traumhafte Schifffahrt mit Innen- und Außenbereich, kulinarischen Höhepunkten und atemberaubenden Panoramen. Im All-Inclusive-Paket sind Prosecco-Empfang, regionales 3-Gänge-Buffet, Getränke, Musik, Lichttechnik und professionelle Eventplanung enthalten. Ideal für Betriebsausflüge, Incentives, Jubiläen, Geburtstage oder Hochzeiten – alles umgesetzt von der Eventagentur München SH Events.



HüttenEvent – Hüttengaudi in den Alpen

Nur etwa 45Minuten von München entfernt bringt die Eventagentur München SH Events Ihr Event mitten in die Natur: ein uriges HüttenEvent im bayerischen Voralpenland mit Alpenpanorama. SH Events organisiert Empfang mit Prosecco oder Glühwein, Hüttenschmankerl- oder Grillbuffet und eine stimmungsvolle Party im rustikalen Ambiente. Zusätzlich übernimmt die Eventagentur München Musik- und Lichttechnik, Dekoration und professionelle Betreuung vor Ort. Auf Wunsch ergänzt SH Events Aktivitäten wie Sommer- oder Winterrodeln, Fackelwanderungen, Bayernolympiaden, Kletterwald-Abenteuer, Bogenschießen oder geführte Gipfelwanderungen – ideal für Teambuilding, Incentives, Firmenfeiern oder private Veranstaltungen.

SH Events – Ihr Partner für unvergessliche Momente

Mit kreativen Ideen, maßgeschneiderten Konzepten und einem engagierten Team setzt SH Events als erfahrene Eventagentur München jedes Event perfekt in Szene. Von außergewöhnlichen Specials wie EventTram, BootsEvent oder HüttenEvent bis hin zu individuell geplanten Firmen- und Privatveranstaltungen – SH Events verwandelt jede Vision in ein unvergessliches Erlebnis. Vertrauen Sie auf die Expertise Ihrer Eventagentur München und machen Sie Ihr nächstes Event zu einem Highlight, an das Ihre Gäste lange zurückdenken werden.

Wir sind Ihre professionelle Eventagentur aus dem Herzen Münchens – und das schon seit mehr als 20 Jahren. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Veranstaltungsbereich stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und haben so schon viele unvergessliche Momente für unsere Kunden geschaffen.

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen sowohl Privatpersonen als auch große internationale Firmen. Völlig egal, ob Sie eine Geburtstagsfeier im kleinen Kreis mit 25 Personen, eine mehrtägige Betriebsveranstaltung mit 100 Leuten oder eine standortübergreifende Tagung mit 1000 Personen planen – unsere Events begeistern.

Kontakt

SH Events GmbH

Julia Schestak

Elsenheimerstraße 45

80687 München

089200016240



https://www.shevents.de

