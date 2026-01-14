Sexy Hingucker mit ernster Message – Berliner DJane LOVRA zeigt für ihr PETA-Motiv Krallen: „Adoptieren, nicht kaufen!“

Berlin / Stuttgart, 14. Januar 2026 – Die Berliner DJane LOVRA präsentiert jetzt ein neues PETA-Motiv zusammen mit zwei Katzen, die auf ihren Schultern liegen – ein sexy Hingucker mit sanften Pfoten und ernstem Hintergrund. „Adopt, don´t shop“ lautet die Message des Motivs, mit dem sich die für ihre Katzenhaugen bekannte DJane und Produzentin für Adoptionen einsetzt. LOVRA lebt mit ihrer adoptierten Katze in Berlin und appelliert an ihre Fans, Züchter nicht zu unterstützen.

„Wenn ihr euch auch einen tierischen Mitbewohner an eurer Seite wünscht, dann geht bitte ins Tierheim. Dort gibt es so viele Katzen, Hunde und viele andere Tiere, die auf ein neues Zuhause warten. Bitte geht nicht zum Züchter, denn die Tierheime sind voll. Ich lebe zusammen mit meiner 16-jährigen Katze Zoe, die ich aus dem Tierheim adoptiert habe. Ich bin so dankbar, dass sie in meinem Leben ist“, so LOVRA.

LOVRA ist eine in Berlin lebende DJane und Produzentin, deren Sound die Energie der 90er und 2000er mit zeitgenössischem Tech House auf ein neues Level hebt. Präzise Basslines, charakterstarke Vocals und melodische Intensität formen ihren unverwechselbaren musikalischen Fingerabdruck – einen Sound, der weltweit für Ekstase sorgt. Ob Coachella, Tomorrowland, Banaroo, Parookaville, MELT! oder Nature One – LOVRA gehört zu den Künstlerinnen, die die größten Bühnen der elektronischen Musik mit beeindruckender Selbstverständlichkeit dominieren. In Berlin, London und Österreich hat sie mit Housecat sowohl eine einflussreiche Eventreihe, die jede Menge Fans hat, als auch ein eigenes Musiklabel geschaffen, die beide längst zu kreativen Sammelpunkten der Szene geworden sind. Ihre zweijährige Residency bei David Guettas legendärer BIG-Party im Ushuaïa auf Ibiza unterstreicht ihr internationales Format ebenso wie ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Ministry of Sound, die sie von Singapur über Dubai und Rom bis nach London führt.

Deutsche Tierheime überfüllt: Jeder Kauf eines tierischen Mitbewohners verstärkt das Problem

Jedes Jahr warten Tausende Katzen, Hunde und andere Tiere in deutschen Tierheimen darauf, ein neues Zuhause zu finden. Gleichzeitig „produziert“ die Zuchtindustrie täglich eine große Anzahl an Tieren und nimmt dabei in Kauf, dass Leid und Tod für diese Lebewesen zur Norm werden. In der skrupellosen Industrie zählt das einzelne Individuum nicht, stattdessen steht der Profit im Vordergrund.

Die Tierheime in Deutschland stehen dauerhaft vor enormen Herausforderungen:

– Katzen und andere Tiere werden oft unüberlegt als Geschenke oder ganz spontan angeschafft.

– Dadurch steigt die Nachfrage nach Tieren aus tierquälerischen Zuchtbetrieben und dem Katzen- beziehungsweise Welpenhandel.

– Viele der gekauften Katzen und Hunde landen nach kurzer Zeit in Tierheimen.

– Jeder Tierkauf nimmt einem der zahllosen in Tierheimen wartenden Tiere die Chance auf ein neues Zuhause. So bleiben 25 bis 30 Prozent der Tiere ein Jahr oder länger dort.

Viele Einrichtungen sind überfüllt und haben in der Vergangenheit einen Aufnahmestopp verhängt. PETA appelliert daher an alle Menschen, die Zucht nicht zu unterstützen und stattdessen ein Tier aus dem Tierheim aufzunehmen.

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden.

Bildquelle: @Peta