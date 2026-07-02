Severinale 2026 in St. Severin: Kunst, Kultur, Begegnung – für alle

Vom 11. bis 27. September 2026 öffnet die Basilika St. Severin in der Kölner Südstadt zum vierten Mal ihre Türen für die Severinale. Über zwei Wochen hinweg wird die von Bänken befreite Kirche zu einem offenen Raum für Kunst, Kultur, Musik, Gespräche, Gottesdienste und Begegnung.

Unter dem Leitmotiv „Severinale – für alle“ lädt das Programm dazu ein, St. Severin neu zu erleben: nicht nur als Kirche, sondern als Ort, an dem ganz unterschiedliche Menschen, Themen und Formate zusammenkommen.

Die Severinale ist dabei kein klassisches Festival mit einem einzelnen Höhepunkt. Sie ist eine Zeit, in dem der Kirchenraum immer wieder anders bespielt und erfahrbar wird. Mal laut, mal leise. Mal kulturell, mal spirituell. Mal geplant, mal zufällig.

Das Programm reicht von Kunst, Lesungen und Musik über gemeinsames Singen, Tanz, Film, Orgelmusik und besondere Gottesdienste bis hin zu Begegnungsformaten im Veedel. Geplant sind unter anderem eine Vernissage zur Eröffnung, eine Bierverkostung, Seniorentanz, Frauenchor und Folkloretanz, das besondere „Geläut“ von Matthias Schriefl, ein großes Mitsingkonzert, eine Filmnacht, Evensong, Orgelnacht, Bibelerzählen, eine Lesung aus „Wir Kuckucksbürger“, eine Weinsberg-Lesung mit Gerd Köster, Wilfried Schmickler, Vocal Painting, Taizé sowie das Abschlussprogramm mit dem Chor „Die Erben“.

Die Idee dahinter ist einfach:

Singen für alle.

Geschichten für alle.

Kunst für alle.

Raum für alle.

Musik für alle.

Bier für alle*.

Gebet für alle.

Kirche für alle.

* Der Ausschank von Bier erfolgt ausschließlich an Personen ab 16 Jahren.

Jeder Programmpunkt ist ein möglicher Einstieg. Man muss kein Vorwissen mitbringen, keine bestimmte Erwartung erfüllen und auch nicht kirchennah sein. Ebenso wenig braucht es eine Eintrittskarte. Die Severinale möchte Hemmschwellen abbauen und zeigen, wie offen, lebendig und überraschend ein Kirchenraum sein kann.

So kann aus einer Bierprobe ein Gespräch entstehen. Aus Musik ein gemeinsamer Moment. Aus Kunst ein neuer Blick auf den Raum. Aus einem Besuch vielleicht ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, lokale Redaktionen, Kulturblogs, Stadtteilmedien sowie Influencerinnen und Influencer sind herzlich eingeladen, die Severinale anzukündigen, einzelne Programmpunkte zu besuchen und über das Format zu berichten.

Gerne ermöglichen wir:

– Interviews mit Organisatorinnen und Organisatoren

– Gespräche mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern

– Vorab-Einblicke in einzelne Programmpunkte

– Bild- und Hintergrundmaterial

– individuelle Besuchstermine

– Begleitung vor Ort während der Severinale

– Empfehlungen für besonders bildstarke oder erzählenswerte Programmpunkte

Die Severinale beginnt mit einer einfachen Einladung:

Komm rein. St. Severin – für alle.

Veranstaltung: Severinale 2026

Zeitraum: 11. bis 27. September 2026

Ort: Basilika St. Severin, Köln-Südstadt

Leitmotiv: Severinale – für alle

„Als Glaubende den Menschen im Veedel nahe sein“, lautet der Titel des Pastoralkonzeptes von Sankt Severin. Das Pastoralkonzept ist Leuchtturm oder Leitplanke – es hilft uns, Orientierung zu behalten und unseren Weg zu und mit den Menschen zu finden. Den Menschen im Veedel nahe sein möchten wir in unserem konkreten Handeln – in:

– Liturgie – wir feiern den Glauben

– Verkündigung – wir geben weiter, was uns trägt

– Caritas – wir engagieren uns in vielen Notlagen

– Kinder, Mütter, Väter – wir nehmen sie besonders in den Blick

– Missionarisch Kirche sein – wir erzählen von unserem Glauben

Menschen machen das Leben in unserer Gemeinde aus. Viele arbeiten hauptamtlich für die Katholische Kirchengemeinde St. Severin. Eine weitaus größere Personenzahl engagiert sich ehrenamtlich in vielen Bereichen des Gemeindelebens.

Kontakt

Kath. Kirchengemeinde St. Severin

Annette Blazek

Im Ferkulum 29

50678 Köln

015156527112



https://www.st-severin-koeln.de/

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